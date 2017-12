Los once Campeones Provinciales Promocionales 2017

RIO GRANDE.- El domingo 3, en el salón anexo del Polideportivo Municipal Ezequiel Rivero, de Tolhuin, se disputaron los Campeonatos Provinciales Promocionales de Ajedrez 2017, organizados por la Academia Tolhuin Jaque Mate, a cargo del profesor César Mundet, con la fiscalización de la Federación Fueguina de Ajedrez (FeFuA).

Allí se dieron cita 41 jugadores, correspondientes a 11 categorías (no hubo anotadas en sub 16 femenino). En total hubo cuatro certámenes simultáneos, en sub 8, sub 10, sub 12/14 y sub 16/18.

Participaron menores de las entidades que conforman la FeFuA, de los clubes de Río Grande (Club de Ajedrez) y de Ushuaia (Ushuaia Jaque Mate), y de las academias que funcionan en la capital provincial (Malvinas Argentinas Jaque Mate y Suterh Jaque Mate) y en la localidad de Tolhuin (Tolhuin Jaque Mate).

El director del evento fue César Mundet, siendo el árbitro FIDE (AF) Ricardo Luna (UJM) el árbitro principal, colaborando con el los árbitros regionales (AR) Federico Torres y Griselda Calapeña, más la asistencia de Sebastián Rodriguez y Franco Sosa.

Ushuaia Jaque Mate coronó a 6 de sus representantes, el Club de Ajedrez de Río Grande se llevó 3 títulos, y la Academia Malvinas Argentinas Jaque Mate obtuvo dos primeros lugares.

La ushuaiense Elizabet Churquina (AMA) -en Sub 8-; y los riograndenses Antonio Yanacón (CARG) -en Sub 10-, Tomás Alderete (CARG) -Sub 14- y Juan Pablo Castillo (CARG) -en Sub 16- fueron los únicos campeones invictos.

Los campeones de cada división se clasificaron a los Campeonatos Argentinos Federados 2018, a jugarse del 9 al 13 de febrero del próximo año, en Vicente López.

Campeones Provinciales 2017

Categoría Ajedrecista Club

Sub 8 Abs. Elizabet Churquina AMA

Sub 8 Masc. Agustín González UJM

Sub 10 Abs. Antonio Yanacón CARG

Sub 10 Fem. Yanina Quiroga UJM

Categoría Ajedrecista Club

Sub 12 Abs. Emiliano Astorga CARG

Sub 12 Fem. Victoria Churquina AMA

Sub 14 Abs. Tomás Alderete CARG

Sub 14 Fem. Rosa González UJM

Sub 16 Abs. Juan Pablo Castillo CARG

Sub 18 Abs. Leonel Colpari UJM

Sub 18 Fem. Ayelem Martínez UJM

Categoría Sub 8

P/Ajedrecista Club Pts. D1/D2

1.Elizabet Churquina AMA 4,0 4,0/7,0

2.Agustín González UJM 3,0 4,0/6,0

3.Mateo Alegre CARG 2,0 5,0/3,0

4.Aldana Borbea CARG 2,0 4,0/3,0

5.Franco Sobol CARG 2,0 4,0/2,0

6.Ismael Colman s/datos 2,0 3,0/1,0

7.Zair Coria CARG 1,0 4,0/0,0

8.Martina Ríos s/datos 0,0 4,0/0,0

9.Juan Pablo Castillo CARG 0,0 3,5/0,0

Sistema: Suizo. Rondas: 4. Ritmo: 15’.

Categoría Sub 10

P/Ajedrecista Club Pts. D1/D2

1.Antonio Yanacón CARG 5,0 15,0/10,0

2.Lionel Colque UJM 4,0 14,0/7,0

3.Jhonatan Revollo CARG 4,0 13,0/7,0

4.Félix Blanco Tolhuin 3,0 16,0/9,0

5.Lucas Alvaro CARG 3,0 15,0/8,0

6.Yanina Quiroga UJM 3,0 12,0/7,0

7.Rodrigo González UJM 2,0 13,0/8,0

7.Paula Torres CARG 2,0 13,0/8,0

9.Eric Maldonado UJM 2,0 12,0/7,0

10.Marisol Herrera UJM 2,0 10,0/6,0

11.Dilan Páez Tolhuin 2,0 8,0/4,0

12.Xiomara Ibarrola Tolhuin 1,0 15,0/9,0

13.Luz Farfán UJM 1,0 11,0/6,0

14.Dalma Ríos Tolhuin 1,0 8,0/5,0

Sistema: Suizo. Rondas: 5. Ritmo: 15’.

Categoría Sub 12/14

P/Ajedrecista Club Pts. D1/D2

1.Tomás Alderete CARG 5,0 11,0/6,0

2.Emiliano Astorga UJM 4,0 14,5/8,0

3.Enzo Torres CARG 3,0 15,0/8,5

4.Santiago Borbea CARG 3,0 14,5/9,0

5.Benjamín Chacón Tolhuin 3,0 12,0/8,0

6.Franco Fleitas CARG 3,0 12,0/8,0

7.Nicolás Reiner Tolhuin 3,0 11,0/7,5

8.Ettiene Díaz CARG 3,0 10,0/6,0

9.Cristian Tepedino CARG 2,0 15,0/9,0

10.Félix Blanco UJM 2,0 12,5/9,0

11.Steven Blanco Tolhuin 2,0 12,0/6,5

12.Victoria Churquina UJM 1,0 12,5/7,0

13.Rosa González UJM 1,0 8,0/4,5

14.Luz Farfán UJM 0,0 11,0/6,0

Sistema: Suizo. Rondas: 5. Ritmo: 20’ + 10”.

Categoría Sub 16/18

P/Ajedrecista Club Pts. D1/D2

1.Juan Pablo Castillo CARG 5,0 10,00/5,0

2.Jorge Basque Tolhuin 3,0 4,50/3,0

3.Leonel Colpari UJM 3,0 4,00/3,0

4.Ayelem Martínez UJM 2,5 4,25/2,0

5.Vanesa Quichu UJM 1,0 0,50/1,0

6.Ismael González UJM 0,5 1,25/0,0

Sistema: Americano. Rondas: 5. Ritmo: 20’ + 10”.