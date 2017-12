La agresión al diputado Matías Rodríguez

BUENOS AIRES.- El diputado del FPV-PJ, Matías Rodríguez, fue agredido por efectivos de Gendarmería cuando junto a sus pares, solicitaban a las fuerzas de seguridad que dejen de reprimir a los manifestantes que reclamaban contra la Reforma Previsional afuera del Congreso. El Diputado fueguino quedó inconsciente luego de recibir golpes de bastones, con un escudo y patadas en el piso.

Rodríguez relató que, “con un grupo de Diputados nos pusimos adelante de Gendarmería para pedirle que no siguieran avanzando y su respuesta era que tenían la orden de avanzar y comenzaron a golpearnos, no sólo a mi sino a también a otros diputados”.

El Parlamentario relató que, “cuando pedíamos hablar con la autoridad a cargo del procedimiento o no respondían o nos decían que eran órdenes directas del Ejecutivo”.

“El nivel de militarización que están llevando adelante en el Congreso no sólo es inaudito sino que también es inconcebible”, aseguró Rodríguez.

En este sentido comentó que, “hubieron diputados y diputadas heridos, que estuvieron en enfermería, al igual que varios ciudadanos lastimados”.

“Lo que más nos preocupa, es que el que peor la pasa y la va son sólo los jubilados, y en general, los Argentinos, incluidos los gendarmes que reprimieron hoy y la policía que tenía instrucción de golpear”, advirtió.

El diputado nacional manifestó que, “vemos que el gobierno nacional lejos de revertir la situación, está convencido de seguir adelante por ese línea de ajustes y quita de derechos”.

Rodríguez recordó que el Gobierno nacional, “benefició a los principales grupos económicos del país, las compensaciones que Macri viene haciendo, nos da un total en los últimos 16 meses de más de 150.000 millones de pesos, entonces ahí está la traslación del dinero que ahora dicen que le falta”, por lo que afirmó que, “es escandaloso que el gobierno haya decidido que el ahorro tiene que ser recortando el dinero de los jubilados”.

En cuanto a lo sucedido en el recinto explicó que, “la manera para poder seguir adelante, porque no tienen el consenso popular, es la represión y la militarización, en este caso del Congreso”.