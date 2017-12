La 15 fue Plata el fin de semana, Las Momias Bronce

USHUAIA.- El fin de semana no sólo lo interesante pasó por la Copa de Oro en la Edición XXXI del Seven del Fin del Mundo, también se vio buen juego en las definiciones de las demás copas, sobre todo en la de Plata donde la jugaron todos aquellos elencos que habían caído en el inicio de los octavos de final de la Copa de Oro el sábado.

Por ello el domingo se vieron muy buenos e interesantes partidos de catorce minutos, como ocurrió con la presentación del Río Grande RHC quien cayó ajustadamente ante Equipo del Amor por 19 a 15 y tuvo muchas chances de ganarlo pero le faltó respuestas físicas para sacar primero mayor ventaja en el tanteador, y luego para ganarlo cuando caía por tan solo 4 puntos.

También hubo tiempo de venganza, que quizás no sirvió de mucho ya que el daño ya estaba hecho, nos referimos a la abultada victoria de Las Aguilas sobre Colegio 98, elenco que le robó el Grupo B y lo mandó a jugar ante el Ushuaia Rugby Club por los octavos, y en esa misma instancia el 98 cayó ante Colegio Verde.

El Fucsia en esta oportunidad lo pasó por encima con un contundente 22 a 0 y avanzó a las semifinales donde eliminó a Colegio Blanco por otro claro 29 a 7.

Por el otro lado de la llave, La 15, elenco integrado por jugadores del Ushuaia que están estudiando y jugando en el norte, aplastaron a Pura Química por un rotundo 31 a 0 y también se deshicieron del Equipo del Amor a quien vencieron 22 a 7 para meterse en la final.

Y la final fue apretadísima; la 15 comenzó ganando 5 a 0, Las Aguilas se lo dio vuelta con un try convertido y sobre el cierre del match, los chicos del Tricolor -esta vez utilizaron más colores en su camisetas-, alcanzaron una conquista a base de presión y tackles sobre el adversario para dar un nuevo batacazo en el Seven del Fin del Mundo. Los dos grandes golpes de esta edición los recibió el conjunto de Las Aguilas.

En cuanto al Bronce, en cuartos de final no hubo paridad entre los equipos, cosa que sí sucedió de semifinales en adelante; justamente en semis se midieron Orcas Rugby Club y Fogón 7 con victoria de los primeros por un mentiroso 19 a 7 ya que Fogón, otro elenco de pibes del Ushuaia, lo tuvo a maltraer al rival; mientras que en el otro cruce de semis, Las Momias vapulearon a Toros de San Andrés por un implacable 36 a 5.

Y la final fue sumamente pareja, fueron try a try hasta culminar el tiempo regular igualados en 12, por lo que Orcas y Las Momias debieron definir el juego en tiempo extra y no bien arrancado éste periodo, uno de los refuerzos de La Momia que había llegado de Colegio del Sur Verde, se cortó por el medio y a toda velocidad apoyó la conquista que le dio el título a su equipo.

Copa de Plata

4tos. Colegio Blanco 19 – 5 Ushuaia RC “B”

4tos. Las Aguilas 22 – 0 Colegio 98

4tos. La 15 31 – 0 Pura Química

4tos. Equipo del Amor 19 – 15 Río Grande RHC

Semis. Colegio Blanco 7 – 29 Las Aguilas

Semis. La 15 22 – 7 Equipo del Amor

Final La 15 10 – 7 Las Aguilas

Copa de Bronce

4tos. Toros San Andrés 19 – 7 Recién nos…

4tos. Las Momias 26 – 7 Equipo del Panda

4tos. Orcas Rugby Club 22 – 0 Meta Gira

4tos. Fogón 7 19 – 5 Colegio Flow

Semis. Toros San Andrés 5 – 36 Las Momias

Semis. Orcas Rugby Club 19 – 7 Fogón 7

Final Las Momias 17 – 12 Orcas Rugby Club