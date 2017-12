Kimberley lo dio vuelta y ahora acaricia el Tricampeonato

BUENOS AIRES.- Kimbeley le dio vuelta un partidazo a Boca, se lo ganó 3 a 2 a falta de 18 segundos y sacó una mínima ventaja de cara a la tercera y última final. El conjunto dirigido por Dibu Dieguez estuvo dos veces abajo en el marcador y dio otra gran muestra de carácter. El próximo domingo, otra vez en Villa La Ñata, conoceremos al campeón.

Tras el 1 a 1 en el primer encuentro, todo indicaba que el trámite en el juego del segundo sería similar, con ambos equipos cuidandose y sin arriesgar más de la cuenta. De entrada sorprendieron los conducidos por Hernán Garciás y el uruguayo Juan Ignacio Custodio asistió a Andrés Santos para que defina con clase ante el achique de Lucas Farach y abra el marcador.

Con las cosas 1 a 0 Kimberley fue en busca del empate, pero no tuvo su mejor primer tiempo y el rival lo controló bien. En la más clara el palo le dijo que no Santi Basile tras un gran pivoteo del charrúa Nacho Salguésy el resultado no se modificó hasta el descanso.

En el complemento el bicampeón encontró soluciones nuevamente en una pelota parada, Santi Basile ejecutó un tiro libre en la puerta del área y le sirvió el gol a Diego Apollonio para que anote el 1 a 1 parcial. Con el resultado en tablas ambos entrenadores mandaron lo mejor a la cancha y Kiki Vaporaki (esguince de rodilla) en el xeneize como Lucas Martínez Riveras (desgarro) sumaron sus primeros minutos en la serie final tras recuperarse de sus lesiones.

Boca volvió a ponerse arriba en el marcador luego de una soberbia definición de Alamiro Vaporaki a falta de cinco minutos y parecía que la victoria sería azul y oro, sin embargo el uruguayo Nacho Salgués volvió a mostrar su garra, durmió a toda la defensa tras un rebote de Guido Mosenson y estampó el 2 a 2 dos minutos más tarde.

Parecía que ambos se conformarían con un nuevo empate y que pondrían toda la carne en el asador en el tercer y último encuentro, pero el bicampeón tenía guardada una bala más y a falta de 18 segundos hizo una gran jugada a la salida de un lateral defensivo, Lucas Farach asistió a Franco Martínez Riveras, el juvenil le giró muy bien a Mauro Taffarel y definió al gol tras el achique de Mosenson para dar vuelta el resultado.

El “Celeste” sacó una mínima ventaja de cara al tercer partido y con un empate gritará “campeón”. Boca deberá ganar por uno para forzar los penales y por una diferencia mayor para destronar a su rival y volver a festejar luego de dos años de sequías a nivel local.

UAI Urquiza dio el primer golpe

La UAI Urquiza se quedó con el primer partido, pero por la mínima diferencia de gol. En la cancha de SECLA venció 3-2 en la ida a El Talar y un empate le alcanzará en la revancha del fin de semana para lograr el ascenso a la Primera.

La UAI Urquiza se puso arriba en el marcador a cinco minutos del final de la primera etapa a través de Gonzalo Benítez. Y con esa ventaja iba a jugar el resto del partido. Creció la figura de Sebastián Gutiérrez en el complemento y fue importante “Fatu” Guzmán. Al igual que en la semifinal, Mauro Riente jugó sólo el primer tiempo porque tuvo que dirigir al equipo femenino de Kimberley, que juega la semifinal del torneo. Esta situación fue aclarada desde comienzo de la temporada por el ex Pinocho, que fue convencido para integrar el plantel de El Talar, ya que su prioridad es su función como técnico.

En el complemento Javier Romero Lamas amplió la ventaja para el “Furgón”. Dos minutos después descontó para El Talar, Diego Biondi. Cuando los de Villa Devoto se acercaban en el marcador y amenazaban con el empate, Guzmán convirtió el tercero. A dos minutos del final, de tiro libre, tras un desvío en un rival, Tomas Rivas descontó para los dirigidos por Juan Manuel Llorens.

Gran clima hubo en Avellaneda, por un lado la UAI Urquiza se fue con la victoria para la revancha, mientras que El Talar por cómo venía el partido, se tuvo que conformar con esta derrota por la mínima diferencia, que no define nada por ahora.