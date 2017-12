Intendentes confirmaron que recurrirán ante la Corte Suprema pero aceptaron analizar una alternativa

Lo hicieron al encontrar en la gobernadora Rosana Bertone una posibilidad de solucionar el diferendo a través de un acuerdo conveniente para todas las partes, más allá de lo que resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Los Intendentes no cerraron la posibilidad de seguir negociando el tema. Sobre la posición del jefe comunal Gustavo Melella de no firmar aún el consenso fiscal, explicó que analizarán algunos puntos sobre los que tienen duda, para tomar una determinación.

USHUAIA.- Los intendentes Gustavo Melella y Walter Vuoto aceptaron la propuesta de la gobernadora Rosana Bertone de analizar una alternativa respecto al cobro del impuesto inmobiliario que resulte salomónica; pero ratificaron que seguirán la vía judicial y presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Este fue el resultado del encuentro que la Gobernadora convocó ayer, en Casa de Gobierno, para analizar algunos puntos del consenso fiscal que se abordará en la Legislatura, sobre lo cual el intendente Melella dijo que lo seguirá analizando, por entender que existen cuestiones técnicas que le impedirían firmar ese acuerdo, contrariamente a lo que hizo su par, Walter Vuoto.

Sobre el encuentro, la gobernadora Rosana Bertone dijo que “mantuvimos una reunión positiva con los intendentes de Ushuaia Walter Vuoto, de Río Grande Gustavo Melella y el equipo del intendente de Tolhuin Claudio Queno, mostrando que frente a las dificultades que atraviesa el país y la provincia el diálogo y el trabajo conjunto son el mejor camino”.

Respecto a la decisión de los Intendentes de recurrir a la Corte Suprema, la mandataria indicó que “entendemos el planteo de los Intendentes” y aclaró que “eso no obstaculiza el diálogo político y el trabajo conjunto que debemos realizar para, entre todos, sacar a Tierra del Fuego adelante”.

Espacio de diálogo

También el jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, se refirió a la postura que adoptaron los Intendentes de seguir la vía judicial, a pesar que el Gobierno tiene la voluntad de encauzar el diálogo sobre el tema y analizar una alternativa conveniente para todas las partes.

Gorbacz dijo que “nosotros somos respetuosos de la Justicia y de sus tiempos, y de la decisión que puedan tomar los Intendentes en ese sentido; pero pretendemos que eso no obstaculice el diálogo para seguir trabajando en conjunto sobre todos los temas. Así que la Gobernadora les ofreció ese espacio de diálogo, que puedan seguir reuniéndose los equipos técnicos, que se puedan ver alternativas, inclusive con el tema del impuesto inmobiliario, sin perjuicios de las acciones que los Intendentes estén resueltos a hacer”.

El consenso fiscal

Uno de los puntos cruciales del encuentro entre Bertone y los intendentes, fue el del consenso fiscal y al respecto el intendente Gustavo Melella explicó su decisión de postergar la firma. Manifestó que “nosotros hicimos algunas observaciones y hay algunas que se incorporaron. Así que tengo que hablar con los concejales, que son una importante parte responsable, y con las áreas técnicas nuestras. Pero no habría grandes inconvenientes”.

Dijo que “lo vamos a estudiar, pero cabe la posibilidad de firmarlo si se solucionaban puntos que había sobre el impuesto inmobiliario y que en gran parte ya están solucionados. En enero van a estar trabajando en estas cuestiones equipos técnicos nuestros, del Gobierno Provincial y de Ushuaia y Tolhuin”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz precisó que desde el Municipio de Río Grande “nos manifestaron que en general están de acuerdo con todos los puntos, pero tenían una observación más bien técnico legal sobre el impuesto inmobiliario que podría ser perjudicial para la estrategia jurídica que ellos tienen. Nosotros entendemos que no es así y de hecho Ushuaia lo firmó a pesar de que va a hacer igualmente” el recurso ante la Corte Suprema.

Para concluir, Gorbacz consideró la presencia y el acompañamiento de los Intendentes como altamente positiva y que marca un nuevo tiempo institucional: “Valoramos la presencia como un buen gesto, con una actitud abierta al diálogo”.

Expresó que la “Gobernadora ha hecho una apertura al diálogo y más allá de tener un fallo a favor, no hemos planteado ningún tipo de triunfalismos ni hemos tomado medidas unilaterales porque siempre el diálogo es el mejor camino para avanzar, y más cuando hay una situación difícil”.

Melella valoró el canal de diálogo para permitir

el trabajo de equipos técnicos de los Municipios

RIO GRANDE.- Al salir del encuentro con la gobernadora Rosana Bertone, el intendente Gustavo Melella, dijo que “no hemos firmado aún el acuerdo fiscal porque hemos hecho varias observaciones, algunas de las cuales se han incorporado, pero tenemos que seguir dialogando con los concejales y con los equipos técnicos de nuestra ciudad”.

Además se refirió a la resolución del Superior Tribunal de Justicia que quita la potestad del cobro del impuesto inmobiliario a los Municipios, y reconoció que “es un dolor que se deba dirimir en la justicia algo que no pudimos solucionar políticamente”.

Indicó que “nosotros seguimos sosteniendo la misma mirada, la misma opinión y continuaremos las vías judiciales ante la Suprema Corte de Justicia para defender la autonomía del Municipio”, recalcó.

Asimismo, el Intendente indicó que a pesar de la falta de acuerdo en este punto, se abre un canal de diálogo que consideró “positivo”.

Melella estuvo acompañado en la reunión, que se realizó en Casa de Gobierno, por el secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión, Agustín Tita y el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runín.

“El fallo no va a impedir que sigamos buscando alternativas”

USHUAIA.- Tras el encuentro con la gobernadora Rosana Bertone, el intendente Walter Vuoto sostuvo que el diálogo institucional “le va a servir a la Provincia y a los municipios”. Y remarcó que la apelación del fallo del Superior Tribunal de Justicia en favor de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en torno a la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario “no va a impedir que vayamos buscando y analizando alternativas” en conjunto.

El jefe del Ejecutivo municipal señaló que “tuvimos un encuentro muy ameno, hubo mucho diálogo y se sumó el intendente Gustavo Melella, con quien tengo un trabajo en conjunto desde hace mucho tiempo y con quien tenemos las mismas necesidades”.

Precisó que en el marco de la reunión “dejamos en claro que tenemos una responsabilidad política, institucional y que nos marca la Carta Orgánica de defender los recursos que entendemos que son de la Municipalidad”.

No obstante, planteó que “esto no quiere decir que no haya diálogo, por el contrario, implica el armado de una mesa técnica para ir evaluando y trabajando sobre muchas otras cosas que tiene que ver con las misiones y funciones, con ponernos de acuerdo en diversos puntos para favorecer a la gente y a los sectores más necesitados, más en este contexto nacional complejo”.

En cuanto al fallo del STJ en favor de la AREF apuntó que “tenemos la firme decisión de recurrir a la Corte Suprema de la Nación, pero eso no va a impedir que vayamos buscando y analizando alternativas”.