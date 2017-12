Histórico cuarto lugar del seleccionado fueguino

RIO GRANDE.- El tradicional Seven de la República se desarrolló en la ciudad de Paraná con sedes en Estudiantes y Paraná Rowing y dividido en dos zonas: Campeonato y Ascenso, y en donde el seleccionado de Tierra del Fuego, conocido como Las Legas, llegó a las semifinales del mismo para quedase con un meritorio cuarto puesto, la mejor clasificación histórica de nuestro representativo.

En el primer día de competencia Tierra del Fuego se vio las caras con el siempre conjunto de Buenos Aires, el seleccionado más ganador de la historia de este Seven, y Las Aguilas – así se los conocer-, derrotaron a los fueguinos por 19 a 5.

Más allá que el puntapié inicial no fue lo que se esperaba en cuenta al resultado, sí lo fue en el juego, ya que hasta los instantes finales el match estaba 12 a 5 a favor de los porteños pero con la pelota Las Lengas que buscó hasta los segundo finales llegar primero al try y luego intentar empatar con el pié, pero perdieron la pelota y de contra el rival sentenció el juego sobre la chicharra misma.

Luego fue el turno de jugar ante Mar del Plata y el arranque no fue para nada alentador, los de La Feliz se fueron al descanso ganando 12 a 0 ante un equipo sin respuestas, pero todo cambió en la segunda etapa con algunos cambios, sobre todo en la actitud, Las Lengas lo dio vuelta con un contundente 19-0 en el complemente para ganar el match 19 a 12.

En el último juego de la fase clasificatoria, los fueguinos debían verse las caras con la Unión de los Lagos, al cual todo habían goleado en los juegos previos, y pese a que en los papeles era el rival más accesible, a Tierra del Fuego le costó muchísimo ganar 22 a 14 y avanzar a cuartos de final el día domingo donde lo aguardaba el seleccionado de la Unión Santafecina.

Las Lengas sorprendieron a su rival de entrada no solo apoyando tries sino por la contundencia de los tackles que le permitieron recuperar muchas pelotas y contraatacar a partir de esos recuperos, ganando finalmente 35 a 17 lo que fue el mejor cotejo de todo el fin de semana.

Con esta victoria, el equipo orientado por Federico Fórmica y por el Oso Figueroa se metió en semifinales del Seven de la República, un sueño hecho realidad, y en esta instancia aguardaba Córdoba que había eliminado a la Unión del Nordeste por 27 a 5.

Los fueguinos aguantaron el ritmo del partido sólo tres minutos, después fue todo de los mediterráneos que tuvieron mayor velocidad y sobre todo resistencia; a los jugadores de Tierra del Fuego le pasó factura el calor reinante, sobre todo a los que habían viajado desde la Isla, más allá que la mayoría se encuentra jugando en el centro del país.

Una vez culminado el juego, los fueguinos quedaron expectantes de la final para saber quién iba a ser el campeón y cuál iba a ser su posición final; y la final fue ganada por Tucumán 21 a 12 y así Tierra del Fuego fue cuarta; de haber ganado Córdoba, los fueguinos hubieran culminado en el tercer lugar.

Los históricos

Las Lengas contó en sus filas con el Adolfo “Lolo” Martínez, Diego “El Kun” Acuña, José Gorosito, Facundo Nieto, Gonzalo Gómez Hobbs, Juan Vaccarone, Gonzalo Nelli, éste fue el siete inicial en casi todos los juegos, y luego fueron ingresando Nicolás Leguizamón, Nicolás Lima, Gastón Dalmazzo, Juan Spratt y Santiago Schiavini.

Los hombres de la lenga en el pecho fueron dirigidos por Federico Fórmica y Angel Figueroa, acompañando como presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego Sergio Amaya y Raúl Paderne como consejero de la UAR.

El primero de los Naranjas

Tucumán tachó una de sus mayores cuentas pendientes al consagrarse campeón del Seven de la República por primera vez en su historia. En la final se enfrentó a Córdoba, al que ya había vencido en el cierre de la fase de grupos, y volvió a derrotarlo, esta vez con mayor amplitud: 21-12. Así, el seleccionado conducido por el entrenador Álvaro López González conquistó por fin la esquiva Copa de Oro del torneo de Paraná.

Los “Dogos” comenzaron con ventaja, gracias al try de Ernesto Olmedo. Tucumán lo dio vuelta rápidamente con el try de José Barros Sosa, a la postre figura, y la conversión de Juan Manuel Molinuevo. Al llegar el entretiempo, los “Naranjas” ganaban 7-5.

En la segunda parte, Tucumán agrandó sus cifras con un try del fueguino Facundo Noval, también convertido por “Maneco” Molinuevo, y luego demostró su solidez defensiva conteniendo un peligrosísimo avance de los “Dogos”, que no pudieron asestar el óvalo en el ingoal pese a quedar a centímetros. Para colmo, de esa jugada nació el contragolpe que terminó con el segundo try de Barros Sosa, que prácticamente liquidó el partido. De poco sirvió el try de Ignacio Rizzi sobre el final para los cordobeses.

Para llegar a la final, Tucumán había derrotado en primera fase a San Juan (33-10); A Santiago del Estero (35-10) y a Córdoba (24-19). En la segunda jornada, goleó 26-0 a Cuyo en cuartos de final y en semifinales eliminó a Buenos Aires por 24-7.

La Copa de Plata quedó para el seleccionado de Santa Fe, mientras que la de Bronce se la llevó Salta.

En el cuadro femenino, Tucumán no pudo alcanzar la final. Tras vencer a Alto Valle 28-14 en cuartos de final, fue derrotado en semifinales 21-5 por Buenos Aires, que luego se consagró campeón. Las “Naranjas” se clasificaron en el tercer puesto.

Principales resultados

1er match Buenos Aires 19 – 5 Tierra del Fuego

2do match Mar del Plata 12 – 19 Tierra del Fuego

3er match Lagos 14 – 22 Tierra del Fuego

4tos Bronce Misiones 14 – 21 Sanjuanina

4tos Bronce Rosario 21 – 24 Lagos

4tos Oro Nordeste 5 – 27 Cordobesa

4tos Bronce Mar del Plata 33 – 0 Unión del Sur

4tos Bronce Santiagueña 12 – 19 Salta

4tos Oro Santafesina 17 – 35 Tierra del Fuego

4tos Oro Buenos Aires 19 – 7 Entrerriana

4tos Oro Tucumán 26 – 0 Unión de Cuyo

Semis Oro Cordobesa 26 – 0 Tierra del Fuego

Semis Oro Buenos Aires 7 – 24 Tucumán

Semis Plata Nordeste 14 – 29 Santafesina

Semis Plata Entrerriana 20 – 19 Cuyo

Semis Bronce Sanjuanina 19 – 5 Lagos

Semis Bronce Mar del Plata 7 – 26 Salta

Final Bronce Sanjuanina 5 – 19 Salta

Final Plata Entre Ríos 14 – 15 Santa Fe

Final Oro Tucumán 21 – 12 Córdoba