“Esta edición superó todas las expectativas que teníamos”

RIO GRANDE.- A una semana de concluida la XXXI Edición del Seven del Fin del Mundo, muchas cosas han quedado en el tintero, sobre todo el balance de uno de los hombres más importantes que tiene el club en la faz organizativa, Cali Ríos, el precursor de éste evento que mostró su mejor cara en esta oportunidad.

– ¿Qué balance trazan de lo ocurrido en esta oportunidad?

La verdad que sorprendido con lo ocurrido el fin de semana, habíamos trabajado mucho desde la organización para que mejorara el Seven pero superó las expectativas; desde nuestro lado intentamos que los equipos lleguen de la mejor forma y de esta manera se pudiese elevar el nivel de juego, y bueno tuvimos suerte, creo que ha sido una de las mejores y esto fue lo que nos dijo la gente que pasó por el río Pipo a lo largo de la semana.

– Creo que esta vez el buen nivel se vio en varias etapas.

Yo he tenido la oportunidad de ver pocos partidos porque estábamos abocados a todos los detalles, pero me tomé mi tiempo para ver a La 15 que era un equipo de jóvenes de nuestro club y la final de Plata estuvo a la altura de otras finales de Oro, la verdad que el nivel que se vio no solo en la zona más importante, fue muy superior a la de otros años. Todas las etapas fueron sólidas, fue una gran fiesta para la gente quien tuvo la oportunidad de ver muchísimos partidos de gran nivel, muy buenos jugadores.

– ¿Cómo hacen para que año a año lleguen equipos invitación?

– Esto comenzó hace mucho tiempo atrás, en el año ‘96 un grupo de jugadores que ya comenzaba a retirarse se nos ocurrió comenzar a invitar gente, y el primero fue el cordobés Marcos Menta quien después fue Pumas 7, viajó con el Ushuaia Rugby Club, y luego formó parte del equipo Los Fabulosos que eramos nosotros que ya estábamos retirándonos y queríamos seguir jugando Seven, y a partir de allí comenzaron a llegar muchas figuras como el Pera Laborde, Iván Macat, Pedro Baraldi quien era el Revol de aquella época, capitán de los Pumas 7; la Bruja Jurado, gente conocida que le daba fuerza al evento y que además nos ayudaba a difundirlo en el norte de país con su sola presencia; después con el tiempo comenzaron a formar equipos de amigos como por ejemplo Los Superamigos que eran jugadores del Ushuaia Rugby Club y Las Aguilas, y tan bien les fue que planearon ir de gira jugando seven por España, me buscaron para que los ayude a conseguir todo y terminé viajando con ellos como entrenador. Al volver se le propuso a Lino Adillón poner las camisetas y le pusiera nombre y de ahí nació Los Presos del Volver y con el tiempo llegaron jugadores de primer nivel como Diego Gómez Coll, Marcelo Bosch, los hermanos Dobal de San Fernando; ellos ganaron dos veces consecutivas y cuando estaban a punto de ganar la Copa Challenger, apareció Ussina también con jugadores de afuera, pero de diez partidos solo le podía ganar uno y ese uno fue justo esa final que los dejó con las manos vacías.

Y así fueron pasando los años y la llegada de equipos hasta llegar a este presente con Herba 7 y Fair Play, en uno de los equipos con jugadores de La Tablada y en el otro de El Tala, un clásico cordobés de siempre y que ayudó a ver un gran espectáculo en esta oportunidad.

– La llegada de figuras hace que la gente se vuelque a las canchas, y la prueba la dieron Ushuaia y Colegio Classic.

– Fue un mundo de gente en la cancha para ver uno de los partidos más apretados del fin de semana; muy lindo nivel de juego se vio, los que ganaron se fueron más que contentos y los que perdieron también se retiraron satisfechos por el gran espectáculo que habían brindado; la cancha estuvo como nunca y eso nos pone muy bien.

– ¿Qué sentís cuando ves una semifinal fueguina con tantos chicos surgidos de las canteras?

– Una satisfacción enorme, porque somos parte de todo esto; hace más de siete años nosotros planificamos junto a la gente de Colegio del Sur la forma en la cual debíamos trabajar con las categorías formativas, tuvo buen eco en Gerardo Hiriart que en ese entonces era el referente de Colegio, y hoy se ven los beneficios, los dos clubes siempre son protagonistas en los torneos locales y ni que hablar de la base de nuestro seleccionado que acaba de obtener el Súper 9 y el Seven de la República.

– ¿Qué hay por delante Cali?

– Estamos muy motivados con la posibilidad de armar el circuito nacional; juntarnos en marzo con las provincias interesadas en poder llevar adelante a través de las secretarías de Deportes, de Turismo, con Deportes de Nación, con la UAR que para ese entonces va a estar cambiando autoridades pero ya saben cuál es nuestra idea de poder generar un circuito que se juegue todo el año y pueda crecer aún más esta modalidad.

XXXI Edición

Todos los campeones

USHUAIA.- Como lo ha reflejado El Sureño en distintas ediciones, se sabe que Herba 7 fue el campeón de la Copa de Oro al derrotar a Colegio Classic, el mejor equipo del certamen que dispuso de todos jugadores invitados del norte del país, que La 15 integrada por jugadores del Tricolor fue el campeón en la Copa de Plata derrotando en la final a Las Aguilas, y que la Copa de Bronce fuera para Las Momias que en un duelo local venció a Orcas Rugby Club.

Pero además, se implementó en esta oportunidad una Copa Adicional, la de la Ciudad de Ushuaia, la cual la jugaron todos los perdedores de cuartos de final de la Copa de Oro, y allí el campeón fue Atlético San Andrés de Buenos Aires quien en la final venció a Calafate Rugby Club de Comodoro Rivadavia.

En Menores de 15 años, el campeón fue Colegio del Sur que venció al Ushuaia Rugby Club, mientras que en Menores de 17 años el mejor fue el Ushuaia RC venciendo en el clásico local a Las Aguilas.

Después fue el turno para elegir a las figuras del torneo, comenzando con la revelación, y el Premio Douglas Philip se lo adjudicó Junior Benítez Castellano de Colegio del Sur 98; mientras que Calafate RC se llevó el premio Pedro Yacachury al elenco más correcto del campeonato.