Electrónicas: El pedido que hizo el titular de AFARTE

RÍO GRANDE.- Luego del acuerdo con el Gobierno nacional, la provincia y la UOM, la cámara empresaria ahora pretende que otros sectores que también intervienen en la cadena de costos hagan su esfuerzo, similar o diferente al que hizo el sector obrero.

De este modo el titular de AFARTE, Federico Hellemeyer, sostuvo que este tipo de acuerdos debería extenderse a otros rubros como el transporte de cargas y de servicios (limpieza, seguridad, etc). “Lo que nosotros entendemos es que todos los sectores deben hacer esfuerzos, si el esfuerzo lo quieren hacer adoptando exactamente la misma tesitura que se adoptó en el acuerdo con la UOM está bien, si lo quieren hacer adoptando otras alternativas bienvenida sea la creatividad”, dijo.

“Lo que hay que entender es que así como el sector obrero, el sector empresario y el Gobierno toman compromisos, también los gremios proveedores de servicios tienen que tomar compromisos”, expresó.

En esa línea señaló que “puedo entender que pueda haber discusión sobre que metodológicamente no sea este el acuerdo ideal para algún que otro gremio, pero entonces quisiéramos saber qué alternativas hay a eso y qué proponen, porque se trata de que todos hagan un esfuerzo. No es tolerable que alguien no haga ningún tipo de esfuerzo”.

Sin embargo aclaró que “no queremos sobrepasarnos en nuestra representatividad correspondiente, acá tendrán que negociar quienes detenten la representatividad para hacerlo”.

“Lo que van a hacer las empresas que conforman AFARTE estarán en su dimensión de clientes de esos proveedores que tendrán que proponerles algunas alternativas”, dijo.

Con respecto al transporte de cargas indicó que “tendremos que ver cuál es efectivamente la contribución que hacen en la estructura de costos, lo mismo con los gremios de servicios, seguridad, limpieza, etc. Y lo mismo lo que se pueda profundizar en cambios en materia aduanera local y nacional. Todo eso se irá apilando y conformando impactos en la cadena de costos que después terminen redundando en un determinado porcentaje de baja del precio de venta al canal y, a su vez, uno tiene la expectativa que se traduzca en una rebaja de venta al público”.