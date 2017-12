Doblete de Rodríguez: Mayor y Clementino

RIO GRANDE.- Sebastián Rodríguez se recuperó de dos caídas consecutivas ante Federico Torres (2015/2016), venciéndolo en la serie final del Torneo Mayor 2017, que organizó el Club de Ajedrez de esta ciudad (CARG). Tras sendos éxitos para ambos, con las piezas negras, el campeón repitió en la tercera partida, fortaleciéndose cuando estuvo en desventaja; y liquidó el pleito en el último duelo, con las blancas, aguantando el juego agresivo contrario y definiendo con el contrajuego, estableciendo el definitivo 3-1.

Por el 3° puesto, Sebastián Sandoval se impuso por 1,5-0,5 a Angel Quiroga.

En la 3ª partida, Torres (blancas) perdió material al verse obligado a defenderse, pero en un final casi perdido, recién cerca de la movida 100 -y de casi 5 horas-, Rodríguez pudo volver a adelantarse. Y en la 4ª, tras plantearse un arriesgado “Gambito Budapest”, aquel llevó la iniciativa, ante un oponente que -a su turno- aguantó y contragolpeó. No obstante, cuando Torres (negras) parecía ganar y dar paso al desempate, un combinación de Rodríguez sentenció el match: 3-1.

Nelfo Clementino

En la Panadería y Confitería “La Fueguina”, de San Martín y Estrada, se jugó una nueva edición del “Homenaje a Nelfo Clementino”, fundador de ese comercio, y aficionado al juego ciencia. En la última competencia anual del CARG, Rodríguez fue el mejor de los 16 anotados, imponiéndose en sus principales duelos a Quiroga (2º), Torres (3º) e Iván Ricardo (7º), antes de ceder el invicto en su séptima y última presentación, ante el infantil Antonio Yanacón (5º), también premiado por su gran tarea. Francisco Montes (4º) y Cristian Barrozo (6º) completaron el grupo de avanzada.

Ushuaia

Dentro de las actividades del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU), se jugó el certamen Aniversario del Museo Marítimo, tanto para las categorías formativas (en el marco de la serie Ajedrez y cultura en el ex Presidio, esta vez con menores de Río Grande), como en la modalidad Abierto.

Además, esta noche se jugará la penúltima ronda del “Homenaje a Pety Gómez”, cofundador del CAdU (en 1979), e impulsor del ajedrez en los medios de comunicación en los que se expresó.

Asimismo, el viernes 8 (17:00, en el Museo Marítimo; inscripciones sin cargo, desde las 16:45), brindará simultáneas el Maestro Internacional (MI) Kevin Paveto, representante de Boca Juniors, actualmente el 30ª argentino en el ranking internacional, con un ELO de 2.407 puntos. Auspician: Secretaría de Deportes, INFUETUR, Grupo Newsan y Asociación del MMU.

Entretanto, el sábado 9 (15:00, en el MMU), se definirá el Torneo Mayor del Círculo, que encabeza Juan Carlos Arias (6/6).

Provinciales

Mañana (17:00, 20:30), el sábado 9 (10:00, 15:00, 18:30) y el domingo 10 (9:30, 14:00) se jugará en la capital el Provincial absoluto 2017 de la Federación Fueguina de Ajedrez (FeFuA), por sistema suizo (7 rondas, 60’ + 30”), organizado por Ushuaia Jaque Mate, y cuya premiación se efectuará a las 17:00 ($ 2.000; $ 1.500; y $ 1.000 a los tres primeros; y $ 500 a la mejor mujer). En el cuadro adjunto aparecen las posiciones completas del Provincial promocional, disputado el domingo 3, en Tolhuin.

Torneo Mayor de Ushuaia

7ª Ronda (9/12, 15:00, Museo Marítimo): Yuriy Andruschak (4)-Juan Carlos Arias (6); Flavio de Mayolas (4)-Martín Barrionuevo (5); Rafael Poratto (3)-Lucas Mansilla (3,5);Horacio Pulido (3)-Fernando Diéguez (3); Vicente Pozzoli (3)-Enzo Vargas (2); Facundo Nocetto (2)-Fernando Poratto (2); Amadeo Nifury (2)-Martina Fontenla (2); Rodrigo Vidal Dos Santos (1)-Francisco Olmos (1). Adelantaron: Alexis Mulet (4,5)-Julián Barreda (4) 1-0. Sistema: suizo, 7 rondas, 90’ + 30”.

Homenaje a Pety Gómez

Ronda 2 (23/11): Arias-Barreda 1-0; Colantonio-Diéguez tab; Pozzoli-Kreps tab; López-Nocetto 1-0. Ronda 3 (7/12, 21:00, sede del CAdU): César Colantonio (1,5)-Juan Carlos Arias (2); Julián Barreda (1)-Vicente Pozzoli (1); Fernando Diéguez (1)-Ramiro López (1); Gastón Kreps (0,5)-Facundo Nocetto (0). Sistema: suizo, 4 rondas, 35’ + 10”.

Aniversario del Museo Marítimo

Sub 8: 1.Tomás Iglesias; 2.Matías Mato; 3.María Clara Romero; 4.Catalina Romeu. Sub 10: 1.Julián Barreda; 2.Mateo González; 3.Kimey Buera; 4.Samira Zúñiga. Sub 12: 1.Zoe Bergecio; 2.Benjamín Romano; 3.Mateo Romeu; 4.Santino Zapata. Sub 14: 1.Fernando Poratto; 2.Gabriel Quispe; 3.Amadeo Nifury; 4.Braian Ballesteros. Sub 16: 1.Samuel Penayo; 2.Francisco Olmos; 3.Gabriel Gauna; 4.Miguel Roig. Sub 20: 1.Martina Fontenla; 2.Tomás Alderete (RG); 3.Lautaro Olmos; 4.Rafael Poratto. Abierto: 1.Juan Carlos Arias 4; 2.Martín Barrionuevo 3; 3.Gustavo Villarroel 3; 4.Fernando Diéguez 3; 5.Horacio Pulido 2; 6.A.Nifury 2; 7.R.Poratto 1; 8.F.Olmos 1; 9.F.Poratto 1; 10.Laila Diéguez 0. Sistema: suizo, 4 rondas, 15’ + 5”.

Provincial Promocional

Sub 8: 1.Elizabet Churquina (A) 4; 2.Agustín González (JM) 3; 3.Mateo Alegre (RG) 2; 4.Aldana Borbea (RG) 2; 5.Franco Sobol (RG) 2; 6.Ismael Colman 2; 7.Zair Coria (RG) 1; 8.Martina Ríos 0; 9.Juan Pablo Castillo (RG) 0. Sistema: suizo, 4 rondas, 15’. Sub 10: 1.Antonio Yanacón (RG) 5; 2.Lionel Colque (JM) 4; 3.Jhonatan Revollo (RG) 4; 4.Félix Blanco (T) 3; 5.Lucas Alvaro (RG) 3; 6.Yanina Quiroga (JM) 3; 7.Rodrigo González (JM) 2; 7.Paula Torres (RG) 2; 9.Eric Maldonado (JM) 2; 10.Marisol Herrera (JM) 2; 11.Dilan Páez (T) 2; 12.Xiomara Ibarrola (T) 1; 13.Luz Farfán (JM) 1; 14.Dalma Ríos (T) 1. Sistema: suizo, 5 rondas, 15’. Sub 12/14: 1.Tomás Alderete (RG) 5; 2.Emiliano Astorga (JM) 4; 3.Enzo Torres (RG) 3; 4.Santiago Borbea (RG) 3; 5.Benjamín Chacón (T) 3; 6.Franco Fleitas (RG) 3; 7.Nicolás Reiner (T) 3; 8.Ettiene Díaz (RG) 3; 9.Cristian Tepedino (RG) 2; 10.Félix Blanco (JM) 2; 11.Steven Blanco (T) 2; 12.Victoria Churquina (JM) 1; 13.Rosa González (JM) 1; 14.Luz Farfán (JM) 0. Sistema: suizo, 5 rondas, 20’ + 10”. Sub 16/18: 1.Juan Pablo Castillo (RG) 5; 2.Jorge Basque (T) 3; 3.Leonel Colpari (JM) 3; 4.Ayelem Martínez (JM) 2,5; 5.Vanesa Quichu (JM) 1; 6.Ismael González (JM) 0,5. Sistema: americano, 5 rondas, 20’ + 10”.

Homenaje a Nelfo Clementino

P/Ajedrecista Rank. Pts. D1/D2

1.Sebastián Rodríguez 2.198 (2°) 6,0 21,5/30,5

2.Angel Quiroga 2.129 (3°) 5,5 20,0/28,0

3.Federico Torres 2.277 (1°) 5,0 21,5/30,5

4.Francisco Montes 1.993 (5°) 4,5 20,5/28,5

5.Antonio Yanacón 1.900 (10°) 4,0 20,0/28,0

6.Cristian Barrozo 2.008 (4°) 4,0 18,0/25,0

7.Iván Ricardo 1.950 (6°) 4,0 18,0/25,0

8.Pedro Romero 1.900 (10°) 3,5 16,5/24,0

P/Ajedrecista Rank. Pts. D1/D2

9.Ricardo Saldivia 1.946 (8°) 3,5 16,0/22,0

10.Patricio Bengoa 1.904 (9°) 3,5 15,5/23,0

11.Oscar Navarro 1.950 (6°) 3,0 18,5/25,5

12.Eduardo Saldivia 1.900 (10°) 2,5 18,5/24,0

13.Daniel Casella 1.900 (10°) 2,0 15,5/22,0

14.Paula Torres 1.800 (15°) 1,5 18,0/26,0

15.Emiliano Olmedo 1.800 (15°) 1,5 15,5/21,0

16.Juan Torres 1.900 (10°) 0,5 15,5/20,0

Sistema: suizo. Rondas: 7. Ritmo: 5’ + 3” (con ventaja por categoría).