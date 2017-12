Defensores sacó la primera ventaja sobre Club de Amigos

RIO GRANDE.- El domingo por la noche se disputó la primera final de la Copa Anual “Fair Play” que determinará al Campeón de la Temporada 2017 del Futsal AFA en Primera A, y la primera diferencia fue a favor de Defensores Futsal quien derrotó a Club de Amigos por 6 a 1 y de esta manera quedó a una sola victoria de coronarse como el mejor del año.

Club de Amigos ahora tiene toda la responsabilidad, debe ganar para igualar la serie y poder acceder a un tercer y definitorio juego a desarrollarse mañana miércoles en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

El partido fue cerrado como pocos, y nada de lo ocurrido, refleja el resultado final, ya que jamás existió esa diferencia entre uno y otro. El punto de quiebre se dio sobre el cierre del match y sólo así se puede explicar el score abultado que sólo quedará en lo anecdótico ya que no tiene importancia para la contienda que se avecina el miércoles.

Una multitud siguió a estos dos equipos en las instalaciones del Club San Martín, todos los que se acercaron al gran estadio de la calle O’Higgins sabían que mano a mano estarían los dos mejores elencos riograndenses de la actualidad y que eran capaces de dar un gran espectáculo, que si bien no fue tan vistoso, sí fue jugado como una final con mucho de táctico y que a la postre es lo que se aplaude desde éste medio ya que son muy pocos los que pueden mostrar el trabajo de la semana.

Club de Amigos si bien presentó en su listado a Willy Villarroel, el máximo artillero local, éste jugó en cuenta gotas, no está apto para jugar de igual a igual tras sufrir un desgarro de cuatro centímetros en Bariloche y el mismo aún no ha cicatrizado como corresponde y por ello se lo vio muy poco en cancha.

El elenco de Julio Chávez salió a la cancha con Rodrigo Alonso en el arco, Leo Barrios, David Moreno, Lucas Suárez y Jeremías Abdala, mientras que Defensores sorprendió de movida con un quinteto que no es habitual, con Julio Cruz bajo los tres postes, Jeremías Perpetto, Facundo Perpetto, Sergio Barrios y Franco Andrade.

Este equipo de Pablo Cobián no logró tener tanto la pelota como de costumbre, el rival lo presionó bien arriba para no permitir que puedan generar juego colectivo y de forzar una falla en la salida, Club de Amigos recuperó un balón cerca del área contraria y Jere Abdala con un toque sutil la puso despacio contra un palo engañando al Negro Cruz que esperaba un remate de potencia, y a los 3:19 de la primera etapa, Club de Amigos se puso 1 a 0.

De allí en más, Amigos se replegó en su propio campo, dejó venir al rival para intentar sacar contras, las cuales las sacó en cuenta gotas, no tuvo muchas chances para aumentar el tanteador, pero algunos remates de media distancia hicieron revolcar al Negro Cruz.

Defensores apostó a su banco más largo y si bien en la primera etapa no contó con uno de sus armadores, Zeti Pereyra jugó sólo la segunda etapa, tuvo varias llegadas muy peligrosas para alcanzar la igualdad pero la enorme actuación de Rodrigo Alonso evitaron que el marcador quedase igualado.

Los más de 16 minutos y medio que le quedaron a ese primer tiempo, no hubo lugar para el empate, no solo por el arquero sino también por la férrea marca de Club de Amigos quien se siente muy bien en esta faceta del juego, y nada cambió en el complemento, el equipo en ventaja se refugió en su terreno y defendió con uñas y dientes.

Defensores lo único que cambió en esta oportunidad con el ingreso de Pereyra, fue darle mayor vértigo al andar de su equipo, la pelota viajó mucho más rápido y eso fue desgastando al rival quien de todas formas aguantó hasta los 13 minutos, tiempo en el cual lo orientados por Pablo Cobián Alcanzaron el 1 a 1.

El tanto no tuvo mucho de elaboración, fue más productor de una avivada a la salida de un lateral en el cual no marcó bien el rival y la pelota le llegó a Ema Quiroga quien, en dos movimientos, sacó su espectacular zurdazo para clavarla arriba y no darle chances de reaccionar a Alonso.

Por dos minutos el partido se hizo de ida y vuelta, los dos tuvieron chances y sólo era cuestión de ver quién iba a sacar la ventaja, ya que un gol para cualquier lado que cayera, era cosa juzgada y la balanza cayó del lado de Defensores y fue cuando Perpetto encontró a Sergio Barrios como pivot y este tras aguantar la marca, se dio vuelta en una milésima de segundo y cruzó el remate al palo más lejano del arquero para establecer el 2 a 1.

Club de Amigos se fue arriba como loco buscando la igualdad, y en la primera contra del rival perdió a su líder; Leo Barrios le entró muy mal de atrás al chico Paco Andrade y el juez José Azúa no dudó ni un instante en mostrarle la tarjeta roja directa, lo que lo saca de todos los juegos finales. Sin reclamos posibles, Barrios jamás quiso jugar la pelota, ésta estaba muy lejos del que la portaba y por ende, aún más lejos del infractor.

Dos minutos más tarde, Facundo Perpetto colocó el 3 a 1 y así se terminó el juego, ya que Amigos adelantó a su arquero al campo contrario y se suicidó ya que le dio todos los espacios posibles para que Defensores de contra lo termine de enterrar y quedarse con la primera victoria.

Club de Amigos 1 – 6 Defensores Futsal

Club de Amigos: Rodrigo Alonso; Leonardo Barrios, David Moreno, Lucas Suárez y Jeremías Abdala. Fi. David Pereyra, Juan Fleitas, Marcelo Ruiz, Ezequiel Mazzoni y Sebastián Villarroel. No ingreso Aníbal Aráoz Torrico. DT: Julio Chávez.

Defensores Futsal: Julio Cruz; Jeremías Perpetto, Facundo Perpetto, Sergio Barrios y Franco Andrade. Fi. Hugo Pérez, Emanuel Quiroga, Nicolás Tumkiewicz, Franco Barrientos, Román Andrade, Ezequiel Pereyra. No ingresaron Leandro Urbani, Franco Uribe y Mauro Fuertes. DT: Pablo Cobián.

Jueces: José Azúa y Javier Vizintin.

Cancha: Gimnasio del Club San Martín.

Goles: Club de Amigos: Jeremías Abdala. Defensores Futsal: Nicolás Tumkiewicz (2), Facundo Perpetto (2), Emanuel Quiroga y Sergio Barrios.

Primer tiempo: Club de amigos 1 a 0.

Incidencias: Expulsado con roja directa Leonardo Barrios en Club de amigos.