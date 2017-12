Comienzan las inscripciones para el Rally de los Lagos

RIO GRANDE.- Esta tarde-noche, de 20:00 a 22:00, el Pata Sport Asociación Deportiva comenzará a inscribir a los protagonistas de la XVIII Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, la XI Copa Nacional Austral de Mountain Bike, la prueba más importante que tiene el ciclismo de Tierra del Fuego y que se desarrollará el próximo sábado 9 de diciembre.

Los organizadores estarán recepcionando las inscripciones en la Dirección de Deportes Comunales, sita en la calle Piedra Buena casi esquina Obligado donde antiguamente funcionaba la Liga Oficial de Fútbol, y la cual fue testigo el viernes pasado de la entrega oficial de medallas del Campeonato Provincial de Mountain Bike “Copa FACiMo”.

Los ciclistas tendrán tiempo hoy lunes, mañana martes 5 y culminará el miércoles 6 de diciembre; mientras que los corredores foráneos se inscribirán vía mail a los correos oficiales de la Asociación siendo los plazos de estos, los mismos que los corredores fueguinos.

La carrera llega con muchas modificaciones y muchas de ellas de consideración; la primera y más importante es que no será un Rally por etapa como se ha realizado desde su inicio allá por diciembre de 2000, sino que en esta oportunidad será un Rally Maratón, serán 73 kilómetros y medios de un solo tramo (non-stop), una carrera de punto a punto y en el cual cambian todas las estrategias de carrera con relación a las otras ediciones donde había tiempo de planificar tácticas, aquí el corredor está definitivamente sólo, casi sin ayuda externa más allá de la de sus auxilios para poder hidratarlo o ayudarlo en caso de sufrir un desperfecto su rodado.

Otro de los cambios de importancia para esta oportunidad será el recorrido; si bien se ha mantenido casi el 90 por ciento de la carrera, al ser de punto a punto se han variado muchos sectores, los cuales fueron terminados de marcar el sábado pasado y esto permitió que los corredores ayer pudiesen hacer de forma normal la hoja de ruta.

La largada será como siempre en cercanías de lo que fue la Hostería Petrel y hasta el aserradero Bronzovich todo será igual; el primer cambio de importancia se dará una vez que los corredores ingresen a la zona del Bombilla. En vez de tomar el camino directo que los depositaba en el exaserradero Padín, los ciclistas deben tomar el camino rumbo a laguna Margarita y luego internarse en el bosque a mano derecha y tras cumplir con casi ocho kilómetros por ese sector, saldrán por detrás de la casa principal que hay en el sector mencionado del exaserradero.

A partir de allí los corredores tomarán el recorrido original, pasando por los sectores denominadas La Vaca, El Ramón, tocar por primera vez la costa del lago Fagnano, la Menta hasta salir al puesto de Prefectura Naval, y ahora en vez de neutralizar la misma en éste sector, seguirán su marcha hasta el sector de los campos de la familia Martínez y tras meterse por un nuevo sendero, desembocarán a la zona del bosque Quemado, y de allí hasta el final de la prueba no habrá demasiados cambios.

Quizás el más significativo en los kilómetros finales sea justamente el cierre de la misma; no culminará la competencia en el Hain del Lago como venía ocurriendo en la última década; no quieren que los corredores utilicen la peligrosa bajada de la hostería Kaiken y mucho menos el camino que va paralelo al lago Fagnano y al río Turbio, el cual los fines de semana es muy transitado por el turismo interno de la Isla y que el año pasado de milagro no ocurrieron varios accidentes, ya que para tomar el sendero paralelo a la playa del lago, los ciclistas deben utilizar por un par de kilómetros el camino que une la hostería con Tolhuin.

Ahora el cierre de la competencia será en la estancia La Porfiada, la cual está por detrás de las cabañas de Kaiken, por lo que se le saca unos seis kilómetros en esta parte de la competencia, la cual ya fue recuperada en los bosques rumbo a la laguna Margarita y Bombilla.

El RPP

1.1.- Denominación, lugar, modalidad: La Asociación Deportiva Pata Sport, en adelante P.S.A.D. Organiza para el día 9 de diciembre de 2017 a partir de las 07:00, una competencia de ciclismo para bicicletas de montaña, siendo la misma la 11° Edición de “La Copa Nacional Austral de Ciclismo de Montaña“, y a su vez, la XVIII Edición del “Rally de los Lagos del Fin del Mundo”.

1.2.- El lugar de inicio será en Hostería Petrel ubicada en Ruta Nacional N°3 Km. 3186 Lago Escondido. Desde Ushuaia a 50 Km de distancia por Ruta Nacional N° 3. Desde Tolhuin a 54 Km de distancia por Ruta Nacional N° 3. Desde Río Grande a 162 Km por Ruta Nacional N° 3.

1.3.- La misma será fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, en adelante F.A.Ci.Mo., tendrá el formato de Rally Maratón (XCM) con un trazado de 73,5 Km. y con distancias adecuadas a las categorías intermedias y menores.

1.4.- Los competidores dispondrán de un tiempo máximo determinado para completar el trazado correspondiente a cada categoría. El competidor que superase el tiempo estipulado quedará excluido de la competencia.

De las categorías

2.1.- La competencia está reservada exclusivamente para las siguientes categorías determinadas por el año de nacimiento:

FEMENINAS: Damas Menores (2003-04); Damas Cadetes (2001-02); Damas Juveniles (1999-00); Damas Sub 23 (1995-98); Damas Elite (1988 al 94) y Damas Máster (de 1987 hacia atrás).

MASCULINAS: Menores (2003-04); Cadetes (2001-02); Juveniles (1999-00); Sub-23 (1995-98); Elite (1988 al 94 o por elección), Máster “A1” (de 1983-87); Máster “A2” (de 1982-78); Máster “B1″ (1973-77); Máster “B2” (1968-72); Máster “C1” (1963-67); Máster “C2” (1958-62); Máster “D” (1957 hacia atrás).

Promocionales Masculinos y Promocionales Femeninas, exclusivamente corredores locales; los clasificados del 1º al 3º puesto en la edición 2016, no podrán participar nuevamente en esta categoría.

2.2.- Las categorías Elite, Sub -23, Juveniles, Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2, Damas Elite, Damas Sub 23 y Damas Juveniles, realizarán todo el trazado del circuito, 73.5 Km.

2.3.- Las categorías, Cadetes, Damas Cadetes y Damas Máster, realizarán 2/3 del trazado del circuito, 43,5 Km.

2.4.- Las categorías menores masculinos, damas menores, Master C1, Master C2, Máster D, Promocionales Masculinos y Promocionales Femeninos, realizarán 1/3 del trazado del circuito, 23 Km.

2.5.- Si el número de corredores participantes dentro de una categoría es inferior a 5, estos corredores pasarán a competir con la categoría inmediatamente superior.

De las inscripciones

3.1.- El costo de las inscripciones será de $1.900,00 (sin licencia FACiMo) y $1.600,00 (con licencia FACiMo) para las categorías mencionadas en el punto 2.2.-

3.2.- El costo de las inscripciones será de $1.600,00 (sin licencia FACiMo) y $1.300,00 (con licencia FACiMo) para las categorías mencionadas en el punto 2.3.-

3.3.- El costo de las inscripciones será de $1.300,00 (sin licencia FACiMo) y $1.000,00 (con licencia FACiMo) para las categorías mencionadas en el punto 2.4.-

3.4.- Las inscripciones se realizarán los días 4, 5 y 6 de diciembre de 20:00 a 22:00 en la oficina de Dirección de Deporte Comunitario de la Municipalidad de Río Grande, sita en calle Piedra Buena y Obligado (ingreso por Piedra Buena). Se recibirán preinscripciones por correo electrónico en [email protected] y Facebook: Pata Sport.

De los competidores

4.1.- Autorizaciones: Los menores de edad deberán presentar una autorización firmada por los padres o el encargado de la delegación, con fotocopia de DNI de los padres y del menor.

4.1.1.- Certificado médico: Los competidores deberán presentar Licencia Ciclista en vigencia (F.A.Ci.Mo.), aquellos que no posean licencia, la Federación tramitará una licencia ocasional. Los competidores extranjeros, presentarán Certificado Médico que indique su Aptitud para la práctica de ciclismo de montaña.

4.2.- Seguridad: Es obligatorio el uso de casco rígido de seguridad durante toda la competencia.

4.3.- Responsabilidades: Los participantes al inscribirse declaran que su participación es voluntaria y liberando a la entidad organizadora y autoridades rectoras de toda responsabilidad derivada de accidentes que puedan provocar daños a sí mismos, a terceros y /o materiales.

4.4.- Numeración: Los competidores están obligados a llevar Placas de Cuadro hasta finalizar su participación.

De las bicicletas

5.1.- Rodado: La competencia está reservada exclusivamente para bicicletas de montaña.

5.2.- Frenos: Las bicicletas deben contar con ambos frenos los cuales deben funcionar.

5.3.- Reemplazo de la bicicleta: El reemplazo de la bicicleta NO será permitido, salvo caso justificado previa autorización del Comisario Deportivo.

De la asistencia

6.1.- Asistencia: Se podrá hacer a lo largo de todo el circuito excepto en las zonas de control de la competencia.

6.2.- Avituallamiento: La organización dispondrá de 3 puestos de hidratación y avituallamiento. Uno en el km 30 sector denominado “Prefectura”. Uno en el km 50 en el ingreso a Estancia Los Álamos y el último en el sector de llegada.

De la premiación

7.1.- Premios: La F.A.Ci.Mo. Otorgará el Título de Campeón Nacional, Camiseta y Medalla, al ganador de cada una de las categorías, a excepción de las categorías Promocionales; además Medalla de Subcampeón al Segundo y medalla de Tercer Lugar al Tercero clasificado. Quienes suban al podio deben estar correctamente vestidos de ciclistas.

7.2.- P.S.A.D. otorgará medallas, a los clasificados del 1º al 3º lugar de las categorías Promocionales.

7.3.- P.S.A.D. establecerá una Clasificación General Masculina y una Clasificación General Femenina, y se premiará hasta el Quinto (5º) lugar, con copas y premios en efectivo.

7.4.- P.S.A.D. otorgará medallas de finisher a cada uno de los participantes.

7.4.1.- Copa Challenger: Se pondrá en juego la Copa Challenger “José Emilio Legue” para los ganadores de la Clasificación General Masculina y Femenina.

7.4.2.- El competidor o competidora que resulte ganador de la XVIII Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, será premiado con una réplica de la Copa Challenger que podrá conservar.

7.3.3.- El competidor o competidora que resulte ganador de la Copa Challenger en tres (3) ediciones consecutivas o cinco (5) alternadas se hará poseedor en forma definitiva de la misma.

De la disciplina

8.1.- Comportamiento: Los participantes deberán en todo momento observar una conducta correcta y libre de actos o actitudes antideportivas, quien incurra en este tipo de faltas será expulsado de la competencia.

8.2.- Actitudes antideportivas: Se considerarán actitudes antideportivas merecedoras de expulsión las siguientes faltas: codazos, empujón, jalón, escupitajo, golpe de puño, zigzagueo reiterado frente al pelotón o durante un sprint, e insulto grave a las autoridades de la prueba.

8.3.- Recipientes de vidrio: Está totalmente prohibido llevar recipientes de vidrio, quien lo haga será expulsado de la competencia.

8.4.- Expulsión de competencia: El competidor que sea expulsado de la competencia no tendrá derecho a recibir premio alguno.

8.5.- Recargo de tiempo: Al competidor que sea sancionado con recargo de tiempo, el mismo se sumará al finalizar la competencia.

De la competencia

9.1.- Grillas de largada: Las Grillas se harán por categoría, por prioridad y ranking. Los competidores serán llamados a engrillar en tres oportunidades y el que no esté presente en el momento de los llamados se formará en la grilla final.

9.2.- Control de la competencia: Se hará una clasificación general (hh:mm:ss) y luego se desglosará en categorías.

9.3.- Control de paso: Con la finalidad de llevar un control de seguridad de los competidores, se instalaran 2 (dos) controles de paso de competidores, uno en el km 30 sector denominado “Prefectura” y uno en el km 50 en el ingreso a Estancia Los Álamos

9.4.- Línea final: Estará ubicada en el ingreso a Estancia La Porfiada (Tolhuin).

9.5.- Entrega de la clasificación final: La clasificación final se dará a conocer no antes de 30′ (treinta minutos) de finalizada la competencia y de no mediar reclamos no más allá de una (1) hora del final.

9.6.- Composición: La competencia tiene la modalidad de XCM, con un recorrido acorde a cada categoría.

9.7.- Tiempo máximo: Habrá un tiempo máximo de competencia, quien llegue fuera del mismo quedará excluido.

9.8.- Cronograma y horarios: El mismo se adjunta al reglamento.

De los reclamos

10.1.- RECLAMOS: Todo reclamo que esté relacionado con un hecho o una decisión tomada durante la carrera se presentará al Comisario Deportivo.

10.2.- Deberá ser presentado por escrito, junto a las pruebas que considere y acompañado de un depósito de $5.000,00; el mencionado importe será devuelto si la protesta prosperase.

10.3.- El reclamo deberá ser presentado dentro de los treinta minutos (00:30 min.) siguientes a la finalización de la participación en la competencia de los involucrados en la protesta.

10.4.- El demandante y el demandado tienen derecho a ser escuchados por el Comisario Deportivo.

Salvo alguna disposición contraria, las decisiones de este último son inapelables.

10.5.- El reclamo difícil de dilucidar, no será tenido en cuenta.

10.6.- Los reclamos contra la calificación de los corredores y la composición de las grillas, deben ser formulados antes de la salida verbalmente y sin fianza.

10.7.- El Comisario Deportivo dispondrá de cuarenta y cinco minutos (00:45 hs.) después de finalizada la competencia para aplicar recargos, sanciones o hacer lugar a algún reclamo hecho en tiempo y forma.

10.8.- La ceremonia de premiación será el hecho que dará por finalizada la competencia.

10.9.- La entrega de premios adicionales se extenderá hasta 01:00 hs después de finalizada la ceremonia de premiación, pasado dicho plazo el puesto a premiar se considerara desierto, sin corrimiento de la grilla.

10.10.- Si existiese alguna duda se dejará en suspenso la clasificación de la categoría en cuestión e inclusive la clasificación general.