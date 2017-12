Clausura: Italiano por goleada, Tigre en suplementario

RIO GRANDE.- Anteayer se realizó -en forma incompleta- la jornada de cierre del Campeonato Clausura de futsal -rama femenina-, que lleva adelante la Asociación Civil Deportiva, Social y Cultural Río Grande.

En el Polideportivo Municipal Carlos Margalot debían jugarse las finales y los partidos por el tercer puesto en cada una de las tres categorías (Primera A, B y C), disputándose solamente la mitad de los encuentros (3 de 6). Unión no se presentó a enfrentar a San Francisco, por el 3º puesto de la C, y lo mismo sucedió en la A con O’Higgins, rival de Quilmes (ver página 19).

Los campeones

En la primera final del día, Tigre -en su primera temporada- venció por 2-1 al debutante Quilmes FC, en la Primera C. La capitana Agustina Ghilardi abrió la cuenta para las azulgranas, a los 7:38 de la primera mitad, igualando 7’ más tarde Soledad Sifuentes. Así finalizó el tiempo reglamentario, debiendo recurrirse a los 10’ de alargue; y cuando restaba 1’, Adriana Maciel anotó el 2-1, de tiro penal.

Luego, el invicto Italiano (ganó sus 9 partidos) goleó por 8-1 a un alicaído Real Madrid Amarillo (sin las hermanas Ximena y Patricia Cárdenas). El ganador regresa a la A, tras un semestre en la B, y las xeneizes concretaron su segundo ascenso consecutivo.

Gamarra puso el 1-0, y la sustituta Legui aumentó la cuenta, en medio de una gran desigualdad. Vacca anotó el 3-0, de cabeza; y el cierre de la primera etapa fue con un gol en contra de Vivar (se lo concedieron a Burgos, la capitana del campeón).

Avilés estiró la ventaja a media docena (primero cabeceando un centro debajo del travesaño, luego tras un rebote, merced a un recupero de González), antes de que Gamarra convirtiera su segundo tanto. Abalos descontó cerca de los 13’, y Legui concretó el definitivo 8-1.

Además, por el tercer puesto de la B, Atlético Fueguino (PT, 3:04 Luciana Corregidor, 5:13 Adriana Cárdenas) repitió su actuación del Apertura, esta vez venciendo por 2-1 a San Martín (ST 9:46 Lorena Fresco).

Italiano 8 – 1 Real M.Amarillo

1.Karina Elgueta (D) 12.Belén Fernández (c)

14.Yesica Teca 17.Mónica Vivar

18.Gisela Burgos (c/1) 5.Oriana Caro (A)

15.Rosalina Gamarra (2) 3.Pamela Abalos (1)

8.Ariana González 10.Yamila Solís

E: Daiana Vilariño E: Belén Fernández

Suplentes: 20.Guillermina Navaro; 7.Vanessa Legui (2), 4.Fiama Vacca (1), 11.Soledad Avilés (2), 10.Lorena Bahamonde (A), 16.Valeria Miranda, 5.Priscila Gamarra (I); 11.Erica Melián -A- (RMA). Descalificada: PT 14:30 Elgueta (I). Arbitros: Aldo Cejas/Miguel Fuentes. Gimnasio: Polideportivo Municipal “Carlos Margalot” (03/12). Motivo: Primera División B (final del Campeonato Clausura).

PT 03:21 Gamarra (1-0) ST 01:51 Avilés (5-0)

PT 08:00 Legui (2-0) ST 03:48 Avilés (6-0)

PT 11:38 Vacca (3-0) ST 08:12 Gamarra (7-0)

PT 17:23 Burgos (4-0) ST 12:53 Abalos (7-1)

ST 14:34 Legue (8-1)

Quilmes FC 1 – 2 Tigre

13.Ester Chiclana (c) 6.Blanca Cárdenas

6.Soledad Sifuentes (A/1) 4.Agustina Ghilardi (c/1)

11.Ivana Ramírez (A) 14.Victoria Gregorio

8.Dana Alfonso 9.Yoana Aguirre

14.Micaela Figueroa 5.Adriana Maciel (A/1)

E: Marcelo Ramírez E: Gauto

Suplentes: 3.Evelyn Millalonco, 5.Micaela Ramírez, 7.Fernanda Vargas, 9.Betsabet Osorio (QFC); 1.Lorena Lucero, 8.Corina Benítez -A-, 13.Romina De Giorgio, 17.Sandra Orosco (T). Arbitros: Molina/Fuentes. Gimnasio: Polideportivo Municipal “Carlos Margalot” (03/12). Motivo: Primera División C (final del Campeonato Clausura).

PT 07:38 Ghilardi (0-1) STS 04:00 Maciel, p (1-2)

PT 14:40 Sifuentes (1-1)