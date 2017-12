Bomberos Voluntarios de Río Grande: “Hay cosas chiquitas que pueden ayudar a evitar accidentes”

Lo dijo el suboficial principal Diego Almaraz, de Bomberos Voluntarios de Río Grande. Como todos los años, los bomberos que están de guardia recibirán el Año Nuevo en el cuartel, junto a sus familias y amigos. Consejos para evitar principios de incendio en las parrillas, la principal causa de llamados en esta fecha

RIO GRANDE.- Es fin de año, la gente festeja, hace asados y brinda en familia. Sin embargo, lo que se planea como una velada de felicidad y relajación puede transformarse en una situación peligrosa si no se tienen en cuenta algunas precauciones. El pasado 24 de diciembre, durante la Nochebuena, y como todos los años, el grupo de Bomberos Voluntarios que estaba de guardia pasó las fiestas en el cuartel junto a familiares y amigos. A las 23:50, se escuchó el primer llamado de la noche, y el grupo debió salir a apagar un principio de incendio.

“En esta época lo que pasa mucho es el principio de incendio en las parrillas. La gente que no la usa hace mucho tiempo por ahí, la prende, y está sucia. Y nos ha pasado todos los años en vísperas de Navidad y Año Nuevo, que hay gente que prende la parrilla, y causa un principio de incendio aunque no pasa más de ahí”, afirmó Alamaraz.

La recomendación es controlar los elementos unas horas antes, preparar la parrilla, limpiarla correctamente, probar antes de encender el fuego y poner la carne, que no esté muy sucia. “Nosotros acá por ahí no le prestamos mucha atención, pero se tiene que hacer una limpieza periódica de las parrillas. Si el fin de semana pasado usaste tu parrilla y no pasó nada, es poco probable que este fin de semana tampoco pase algo. Pero realmente hay gente que no las usa muy seguido, y la acumulación de grasa o de basura, el mismo viento, con un mal tiraje hace que se produzca el principio de incendio”, explicó el suboficial.

Almaraz rescató como algo positivo el hecho de que la pirotecnia haya dejado de ser la causa de llamados estas fechas: “la verdad que desde que se implementó la ley, no hemos tenido llamados por ese tema. Creo que en el ‘96 fue la última vez, porque la ley recién había salido y por la venta ilegal que había. Pero durante los últimos años, realmente no tuvimos ni que atender personas producto de quemaduras con pirotecnia, ni asistir a principios de incendio por el mismo motivo”, dijo.

Los festejos de los Bomberos suelen ser en el cuartel. Siempre a la espera de acudir al llamado de emergencia. En este caso, es la Comisión Directiva la que aporta la cena a las familias que pasarán la fiesta allí: “Por lo general los chicos que están de guardia invitan a la familia para esa ocasión especial. En este caso, recibirán junto a la familia y los amigos el Año Nuevo. También hay muchos chicos que deciden voluntariamente, como todo el servicio, pasar las fiestas en el cuartel o cualquiera de los tres destacamentos de la ciudad, así que eso más su familia hace un grupo grande que torna más amena la fecha. Después, también como costumbre, todos los bomberos se acercan más tarde al cuartel a saludar a sus compañeros, o hacemos llamados radiales en el que podemos saludarnos entre nosotros”, contó Almaraz.

En cuanto a cómo terminan los Bomberos Voluntarios este año, Almaraz, reflexionó: “La verdad que haciendo un balance tuvimos un año muy bueno. En lo que respecta al equipamiento hemos podido equipar a cada bombero, así que cada uno hoy tiene su equipo completo, los móviles también han sido reacondicionados, y están todos al día”.

El Suboficial también comentó que durante el 2017 tuvieron una gran cantidad de servicios, con un promedio general de tres asistencias por día, durante los 365 días del año: “es muchísimo el trabajo que tiene que cubrir el bombero de Río Grande. Somos casi 60 bomberos que cubrimos las 24 horas en la ciudad. Y la verdad que quiero agradecer a la comunidad por todo el apoyo que nos da. Con la cuota solidaria, a través del bono anual que se hace, también al personal que sigue buscando socios que puedan colaborar con nosotros, y eso se ve reflejado en las inversiones que se hacen. A la Comisión Directiva que ha hecho una labor impecable en todo este tiempo, que hace que estemos al día con todos los papeles y podamos recibir los subsidios tanto de Municipio como de Nación y Gobierno provincial”, agradeció; y finalizó: “también, decirle a la gente, que si va a tomar, no conduzca. Si va al campo y prende fuego, que lo apaguen correctamente, y si sale de vacaciones, que usen los cinturones de seguridad. Todas esas cosas chiquititas que pueden ayudar a prevenir para pasar bien estas fiestas”.