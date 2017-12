Aula y Tecnología: “Debemos pensarnos como docentes a la luz de los cambios que se viven en el día de hoy”

El filósofo Darío Sztajnszrajber llegó a Tierra del Fuego invitado por el Ministerio de Educación donde brindó dos conferencias para pensar qué significa la escuela actual y el ser docente en una escuela que cambia. “La escuela siempre está en crisis y la crisis no es algo negativo, al contrario, le da vida y la obliga a reinventarse permanentemente”.

RÍO GRANDE.- El Ministerio de Educación de la provincia llevó adelante dos conferencias denominadas “Aula y Tecnología: El otro imposible” dictada por el filósofo Darío Sztajnszrajber, quien trata temas sobre la evolución de las sociedades a través del tiempo, cómo la tecnología está cambiando la manera en que nos pensamos y nos dirigimos hacia los demás y educamos a las futuras generaciones y el límite entre la tecnología y lo humano.

La primera conferencia se brindó el martes en Río Grande en el Gimnasio San Martín y este miércoles en el Cine Pakewaia de Ushuaia.

El filósofo Darío Sztajnszrajber explicó que “debemos pensarnos como docentes a la luz de los cambios que se viven en el día de hoy”. Y remarcó que por un lado, la irrupción de nuevas tecnologías pero también de nuevas formas de pensar pedagógicamente; de pensar qué significa la escuela y el ser docente en una escuela que cambia, entendiendo que la escuela siempre está en crisis y que la crisis no es algo negativo, al contrario, le da vida a la escuela y la obliga a reinventarse permanentemente”.

“Como filósofo lo que hago es pensar las formas en que la tecnología afectan el trabajo en el aula y me parece fundamental salirse de estereotipos y poder entender de qué modo la tecnología permanentemente ha transformado a la naturaleza humana históricamente y uno no puede inmunizarse de la tecnología creyendo que es algo de lo que uno puede disponer como quiere, aceptarlo o rechazarla, me parece que es al revés, somos tecnología, el ser humano es técnica, el lenguaje es técnica, es decir que permanentemente estamos siendo constituidos por la tecnología y antes de hacer una especialización técnica hay que hacer primero un tratamiento filosófico, para poder de algún modo pensar el rol del docente” finalizó Sztajnszrajber.