Aikido: la filosofía de transformar la agresión en armonía

RIO GRANDE.- Hace 19 años, comenzó a funcionar en Río Grande, el Sakanashi Dojo, de Aikido. Esta disciplina marcial, de origen japonés, es particularmente conocida por sus técnicas para neutralizar ataques, sin herir al oponente, por lo que es una de las más usadas por diferentes fuerzas de seguridad.

El sábado 9 y domingo 10 de diciembre, los practicantes de Aikido se congregaron desde toda la provincia y otras partes de la Patagonia para el seminario anual brindado por el Sensei Leonardo Sakanashi, director del Centro de Difusión de Aikido (CDA).

“La formación de la Asociación Civil de Aikido, fue un acontecimiento muy importante para el Aikido en Tiera del Fuego. La componen todos los dojos de Aikido pertenecientes al CDS, del cual el Sensei Leonardo es el maestro. Y a nivel organizativo es importante porque muestra la responsabilidad de la práctica, al organizarse institucionalmente”, explicó Martín Mora, Sensei del dojo en Río Grande.

La conformación de la Asociación Civil de Aikido de Tierra del Fuego, permite que el grupo tenga una personería jurídica, por lo que pueden recaudar fondos, adquirir bienes: “Somos una Asociación sin fines de lucro, por lo que no hay ganancia que se reparta entre los socios. Pero esto no da pie a participar como ente público, solicitar un gimnasio, entrar a una escuela. En el caso de Ushuaia, uno de los requisitos para usar lugares municipales era ser una Asociación. Por otro lado podemos recibir más fácilmente donaciones de otras entidades” explicó Laureano Mateu integrante de la Asociación.

“También ha habido un evento muy importante en Japón, al cual asistimos gente de Tierra del Fuego, gracias a la invitación que nos hizo Sensei Leonardo, y fue un hecho trascendental, porque la delegación argentina estuvo representada por primera vez desde que se practica el Aikido en Argentina, así que es algo que trae muchísimo orgullo a los alumnos de Sensei Leonardo”, agregó.

El CDA tiene entre 2500 y 2800 estudiantes, en toda Argentina y países limítrofes, y si bien, todos están bajo la dirección de Sensei Leonardo, se delega la práctica a través de Senseis responsables en grupos más pequeños.

“Este es el dojo del fin del mundo -agregó Sakanashi-. Y la verdad que ya hace 19 años que están llevando esta aventura, de la organización, y la verdad que van muy bien. El año que viene Sensei Mora cumple 20 años de difusión del Aikido, en Tierra del Fuego y estamos programando un gran seminario para festejar estos 20 años. Así con mucho entusiasmo para organizar este evento”.

En cuanto a la práctica en sí, Sensei Mora definió el Aikido como un arte marcial mutilado de técnicas de defensa; “uno en Aikido aprende a aceptar las cosas, no huye de un ataque, lo acepta. Y lo que acepta como violencia y agresión, en el transcurso del desarrollo técnico, lo transforma en unión. Entonces, viene la agresión y el ataque, uno lo acepta, y cuando aplicás la técnica, lo que comenzó como una agresión termina como un acto de armonía. Porque en Aikido la responsabilidad del nage, (quien recibe el ataque) es sobre su propia integridad, pero también es sobre su atacante (uke) para no dañarlo. Entonces la filosofía es de paz en Aikido. Quizá lo que lo diferencia, es que entre la filosofía y la práctica del Aikido no hay contradicciones, no hablo de paz y lastimo, cuando hablo de paz, genero paz”.

Luego del Seminario, en el que participaron practicantes de Buenos Aires, Caleta Olivia, Zapala, Tolhuin, Ushuaia. El Sakanashi dojo en Tierra del Fuego, entra en receso hasta mediados de febrero.

Desde la organización del seminario también destacaron: “Sensei Leonardo Sakanashi viene acá todos los años, y para nosotros es un orgullo. Porque Sensei no solo da seminarios acá, también da seminarios en Brasil, Venezuela, Estados Unidos, y viene acá, al fin del mundo, siempre. Así que estamos muy agradecidos de que venga cada año a darnos sus enseñanzas”.

El próximo agosto, la propuesta del Sakanashi dojo es traer seis maestros de Aikido del CDA, que dicten el seminario de Tierra del Fuego. Estos seminarios son abiertos, y pueden participar practicantes de otros artes marciales: “Yo creo que siempre es bueno el ver otras artes marciales, y qué puedo robarme, en que me puede ayudar, para mi arte marcial algo que veo en Aikido. En la forma de respirar, de pararme, alguna guardia, o algún movimiento circular”, destacó Sensei Sakanashi.