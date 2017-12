“El acuerdo es bueno para el Municipio”

RIO GRANDE.- El secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Lucas Gallo, destacó “la voluntad del intendente Walter Vuoto de buscar siempre el diálogo” que permitió la firma del consenso fiscal con el Gobierno provincial. Y evaluó que “logramos un acuerdo que es bueno para el Municipio”.

“Nunca evitamos el diálogo, siempre fuimos a las reuniones a las que nos convocaron y esta oportunidad no fue la excepción”, destacó el funcionario, considerando que en ese marco “dimos la discusión, consensuamos algunos puntos y otros no, pero siempre buscando lo mejor para Ushuaia y para los vecinos, tratando de que la ciudad no se vea perjudicada en este contexto por el cual las provincias están sufriendo un embate importante de parte del Gobierno nacional perdiendo recursos, cediendo facultades y en un marco macroeconómico preocupante con medidas que impactan en el bolsillo de los trabajadores”, agregó.

Gallo resaltó que “logramos un consenso que creemos que es bueno para el Municipio de Ushuaia y además pudimos zanjar algunas diferencias que teníamos con la Provincia”, mientras que “otras cuestiones las vamos a seguir discutiendo a lo largo del tiempo porque creemos que el diálogo tiene que continuar; vamos a seguir conversando y analizando y vamos a estar a la espera de la evolución de las medidas nacionales a lo largo del año que viene porque el margen de incertidumbre es importante”.

Explicó que “consensuamos dos o tres ejes fundamentales”, y uno de ellos “tiene que ver con la responsabilidad fiscal, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso nacional que modifica la vigente, y que a partir de la firma del consenso fiscal con la Nación las provincias se comprometen a adherir e impulsar la adhesión de los municipios”.