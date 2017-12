Acto y polémica: Las titularizaciones docentes se postergaron un día por la falta de un decreto

Ocurrió ayer por la mañana en la Escuela 16 de Ushuaia, donde estaba previsto que titularicen cerca de 300 docentes de nivel inicial y primario. No llegó el decreto desde Casa de Gobierno que habilitaba las titularizaciones. Finalmente se confirmó que el acto se llevará adelante hoy a las 15.00 en Ushuaia y el viernes en Río Grande.

USHUAIA.- En la Escuela 16 de Ushuaia ayer estaba preparado el acto de titularizaciones de docentes que se vio suspendido ya que, según informaron las autoridades de la Junta de Clasificación y Disciplina, no llegó el decreto correspondiente desde Casa de Gobierno para que se pueda llevar adelante el proceso, lo que generó malestar y enojo en los docentes que esperaban titularizar. La solución llegó en horas del mediodía, cuando se informó que se posterga por un día la fecha del acto, tanto en Ushuaia como en Río Grande.

Florencia Villarreal, dirigente de SUTEF, señaló al respecto que “creíamos que estos tiempos estaban superados, hemos vivido situaciones donde el manfredottismo durante muchos años tuvo congelado el proceso de titularización y antigüedad en los docentes y hoy como hace muchísimos años no pasaba, en el acto público donde el momento en el cual los docentes del nivel primario e inicial acceden a la estabilidad laboral, nos encontramos con que la Gobernadora Bertone no firmó el decreto necesario para llevar adelante el acto de titularidad que llevaría a muchos docentes a tener estabilidad laboral”.

La gremialista aseguró que “esta es una situación compleja, entendemos que es un ataque directo al sector y una falta de voluntad política total pero sobretodo es un mensaje a la docencia porque no generar las condiciones de estabilidad laboral en estos tiempos es una situación muy angustiante para los trabajadores y es lo que se vivió esta mañana”.

“Nosotros no esperábamos esto, no forma parte de los procesos administrativos normales, no forma parte de lo que está estatuido en la administración pública para el sector docente, está por fuera del marco legal y no lo esperábamos, estábamos deseando festejar con los compañeros que accedían a la estabilidad laboral y no lo podemos hacer”, afirmó.

Además sostuvo que “hay compañeras descompuestas y otras muy angustiadas, no son tiempos para que el Gobierno de la Provincia envíe estos mensajes”. Villarreal expresó que “entendemos que si hay voluntad política, el decreto debería haber estado para ayer, pero si hay voluntad política el decreto puede estar en el transcurso para el día de hoy y llevar adelante la titularidad este jueves o viernes a más tardar”.

Sólo un cambio de fecha

Finalmente la solución llegó en horas del mediodía cuando la Presidenta de la Junta de Clasificación y Disciplina, Roxana Pansa, explicó a los docentes presentes que según informaron desde Casa de Gobierno “el acto se va a llevar adelante este jueves a las 15.00 en Ushuaia y el viernes en Río Grande”.

“Recién acaba de llamar la directora de Educación están haciendo todo lo posible para hacer una resolución de emergencia cambiando la fecha del cronograma de llamado a concurso, las bases siguen siendo las mismas”, detalló.

Ante el enojo y cuestionamientos de los maestros, Pansa reiteró que “se establece que este jueves a las 15 se llevara adelante el acto en Ushuaia y el viernes para Río Grande con el decreto firmado, esa es la certeza que tenemos”.

Y remarcó que “si bien teníamos la sospecha que no había voluntad de que se llevaran adelante las titularidades, eso nos despeja esas incertidumbres”. “El área Legal y Técnica está en la revisión del decreto, la situación es administrativa, no tengo otra cosa para decir”, cerró