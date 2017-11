Ybars viaja a una convocatoria de la Selección Argentina

RIO GRANDE.- Días atrás se conocía la grata noticia sobre la convocatoria a la Selección Argentina Sub-17 de voleibol del riograndense Franco Ybars, quien el próximo lunes deberá presentarse en el CeNARD para ponerse a disposición del manager de selecciones nacionales masculinas, Osvaldo Celia.

Ybars, punta receptor de Universitario, de apenas 16 años de edad (nació en abril de 2001 en Río Grande), ha demostrado un notable crecimiento, tanto en su físico como en su juego, prueba de ello es esta convocatoria para probar las condiciones del fueguino en la Selección Argentina Sub-17.

La concentración se llevará a cabo en el propio CeNARD entre el 27 de noviembre y al 3 de diciembre, lapso en donde el joven jugador será evaluado. Además, Franco permanecerá alojado durante su estadía en las instalaciones del mismísimo Centro de Alto Rendimiento, en donde además de vivir la experiencia de entrenar con la “celeste y blanca” se podrá cruzar a los mejores exponentes del país de las diferentes disciplinas que se encuentren preparándose allí.

En la comunicación oficial de la FeVA (Federación de Voleibol Argentina), que llegó con la convocatoria, se explica que los costos de traslado de ida y vuelta hasta el lugar de concentración corren por cuenta de la propia Federación Argentina, pero son todos pasajes terrestres.

El apoyo oficial

Ante esta difícil situación el profesor Nicolás Ybars junto con la madre del jugador, rápidamente se comunicaron con la FeVA para explicarles que en Tierra del Fuego es muy difícil que un menor pueda viajar solo vía terrestre, y ante el desconocimiento de los movimientos de migraciones en Tierra del Fuego por parte de los convocantes, los adultos decidieron acudir a la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial para que brinde una ayuda con un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires para que el propio Pancho puede estar en esta importante cita.

Sin reparo alguno, el secretario Ramiro Bravo accedió al pedido hecho mediante el director de Deportes Jonatan Viscusi y el pasado viernes por la tarde el propio voleibolista junto a su entrenador y su madre se apersonaron en la Casa de Gobierno en donde los atendió el propio secretario Bravo y les hizo entrega del pasaje.

Con esta importante convocatoria a la Selección Argentina, Franco Ybars cierra un año magnifico en donde participó en los Juegos Patagónicos que tuvieron por sede a Río Grande, y también fue pieza importante del plantel que compitió en los 26tos. Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía Chubut 2017. Además, con su club, fue a los Juegos Nacionales Evita, y por otra parte, con el equipo de Primera División se clasificó a la B1, que se jugará en marzo de 2018, en Chapadmalal.

La palabra de Franco

Al término de la reunión en Casa de Gobierno, el flamante convocado a la Selección dialogó con El Sureño, comentó sus sensaciones ante esta convocatoria y también contó sobre su futuro dentro de la disciplina.

“La verdad que ya no falta nada… estoy un poco nervioso, emocionado y muy agradecido con la mano que me están dando, por eso quiero resaltar el trabajo de la Secretaría de Deportes, y al secretario Ramiro Bravo, que me dio la posibilidad de que pueda cumplir este lindo sueño”.

“Por ahora puedo dormir tranquilo, no sé en los próximos días, porque la verdad que la sensación es un poco de nerviosismo y ansiedad, quiero que la concentración sea ya para poder dar lo mejor de mí y poder quedar entre los convocados”.

Consultado si conoce a alguno de los otros convocados, el riograndense comentó: “Conozco a un par de jugadores que fueron convocados por a FeVA, por habérmelos cruzado en otras ocasiones, pero el resto es sorpresa. La verdad que no sé cómo van a estar, pero me imagino que por estar en la Selección todos deben tener un nivel alto, pero creo que voy a poder cumplir con los requerimientos y tranquilamente estar al nivel de todos”.

Con respecto a su futuro, surgió otra novedad, la cual tiene que ver con una prueba que va a realizar el propio Franco en el Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires para poder quedarse a jugar la Liga con dicho importante club porteño.

“Me surgió otro desafío personal, porque gracias al profe (Nicolás Ybars), me surge esta linda posibilidad. La verdad es que la vengo buscando desde hace tiempo porque quería probarme con chicos de otros lados, y por suerte se me dio este año. La verdad que es una sorpresa, porque el profe me la comunicó hace poco y estoy entrenando a full y ajustando lo último para poder estar a la altura de las circunstancias y poder estar en perfecto estado en esa importante prueba en el Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”.

“Físicamente estoy muy bien. Estuve entrenando duro todos estos días para este importante momento, y por suerte vengo con ritmo de juego. Estoy un poco cansado pero creo que me voy a recuperar para estar en óptimas condiciones para el entrenamiento con la Selección”.

Araucanía, una vidriera

Su excelente nivel y el buen momento por el que está pasando el voleibolista le dieron la posibilidad de ser llamado a la Selección, la cual surgió tras su participación en los Juegos de la Araucanía.

“La verdad que los Juegos de la Araucanía fueron una buena vidriera para mí. Ahí dejé todo y di lo mejor para la camiseta de mi provincia, pero el voley es un juego en equipo y si bien no pudimos llegar a las finales, creo que los jugadores que representaron a la provincia este año realizaron un buen papel, todos dimos al máximo y les agradezco a mis compañeros porque, como te dije, el voley es un trabajo en equipo y sin ellos yo no podía estar donde hoy estoy”.

Además, Franco dejó una frase muy buena, pensando en los próximos jugadores que puedan llegar a la Selección Argentina. “Creo que esta es una buena oportunidad para mí, pero también pienso en los demás fueguinos. Creo que gracias a esta oportunidad que tengo yo por delante, se abre una puerta importante para otros chicos de mi ciudad y de mi provincia, para que en un futuro puedan ser vistos y puedan llegar a lo mas alto, y no les cueste tanto como me costó a mí. Yo lo vengo buscando desde hace varios años y gracias a Dios se me pudo dar”.

Por ultimo, Panchito, notablemente emocionado, comentó “Quiero compartir esta alegría con toda mi familia, mi mamá y mi papá que siempre me banca, al profe Nico, que también está en todas, a mis compañeros del equipo y del seleccionado, que sin ellos yo no sería nada, y a mi novia que también me hace el aguante”.