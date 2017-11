Con visitas de Koluel Kayke, 28 de Noviembre y Ushuaia

RIO GRANDE.- A las 9:30 se les servirá el desayuno a los participantes del º Torneo Patagónico de Ajedrez Infantil “Celulares Rivadavia”, que organiza el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG). Será en el comedor de la Escuela Provincial Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, en cuyo SUM seguidamente se disputarán las últimas cuatro rondas del certamen (ayer se jugaron las tres primeras), que cuenta con 60 anotados en sus tres categorías (Sub 10, 14 y 20).

La competencia es por sistemas suizo en las dos divisiones menores), y por sistemas americano en la superior, en todos los casos a 7 rondas, con 25’ de reflexión por jugador.

Además de los trofeos para los mejores ubicados (la premiación está prevista para las 13:30), se sortearán celulares donados por Celulares Rivadavia, auspiciante del certamen. También colaboran la Secretaría de Deportes de la provincia, y la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

Junto a los ajedrecistas locales arribaron delegaciones de Ushuaia y de Santa Cruz (Koluel Kayke y 28 de Noviembre).

Los protagonistas

Son 8 en Sub 18: Federico Amaya, Natanael Aybar, Juan Pablo Castillo, Matías Huenuman, Francisco Montes, Mariano Robledo, Demián Sena y Fernando Testoni. En Sub 14 hay 25 participantes: Tomás Alderete, Emiliano Astorga, Emmanuel Batalla, Zoe Bergessio, Joaquín Bermúdez, Santiago Bornea, Josefina Castillo, Agustín Copa, Franco Fleitas, Martina Fontenla, Lara López, Melisa Marotte, Amadeo Nifury, Dylan Ostertag, Mateo Paillacar, Abraham Pintos, Fernando Poratto, Rafael Poratto, Nicolás Reiner, Miguel Roig, Mateo Suárez, Juan Tamarit, Juan Carlos Tapia, Enzo Torres y Alejandra Villalba. Y 27 en Sub 10: Lucas Alvaro, Juan Pablo Aramayo, Atenas Aybar, Julián Barreda, Aldana Borbea, Kimey Buera, Nicolás Caballero, Brisa Carballo, Tiziana Casaccia, Lucas Ceballos, Francisco Colautti, Santiago Copa, Zair Coria, Camilo Freiberg, Santiago Iglesias, Tomás Iglesias, Matías Mato, Lizet Oroná, Andrés Pintos, José Revollo, Clara Romero, Catalina Romeu, Mateo Romeu, Paula Torres, Antonio Yanacón, Tobías Yanacón y Santino Zapata.