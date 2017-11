Veteranos de guerra y vecinos de Río Grande participaron de una misa por el ARA San Juan

Veteranos del Centro “Malvinas Argentinas” y vecinos de la ciudad participaron ayer por la tarde, en el Monumento a los Caídos en Malvinas, de un oficio religioso por los 44 marinos del submarino ARA San Juan. Estuvieron presentes familiares de tres integrantes del buque. “Tenemos puesta en el Señor nuestra esperanza”, dijo el padre Juan Carlos Bouzou.

RÍO GRANDE.- En el Monumento a los Caídos, veteranos de guerra, funcionarios provinciales, municipales y vecinos de nuestra ciudad participaron, ayer por la tarde, de un oficio religioso por los 44 marinos del submarino ARA San Juan.

“Estamos en este lugar tan emblemático para la Argentina, que es el Monumento a los Caídos, y le pedimos al Señor por esos hermanos y por cada una de las familias de esos 44 hermanos que están en el submarino, y que nos ayude a través de la palabra y la eucaristía a seguir teniendo esperanza, fe en Él y el amor entre nosotros”, destacó el padre Juan Carlos Bouzou.

El sacerdote pidió “rezar y hacer fuerza para que esto no nos lleve a la tristeza, y que pronto pueda encontrarse el submarino”.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, Roma Alancay, sostuvo que “nos encontramos muy sensibilizados por el momento que está viviendo nuestro país, y sabemos que en nuestro mar argentino tenemos a nuestros 44 submarinistas a los que queremos rendirle esta conmemoración”.

La cuñada de Víctor Enríquez, Verónica Navarro, uno de los tripulantes del submarino desaparecido, dijo en diálogo con este medio que “la verdad que es difícil pero nosotros no perdemos las esperanzas, porque ellos van a llegar, hasta que no digan lo contrario ellos van a volver, son personas capacitadas y están preparados para esto, no nos confirman, no nos dicen que están muertos, siguen diciendo que los van a buscar y nosotros como familia tenemos la esperanza de que van a llegar, van a volver porque hay hijos, madres y esposas que los esperan, y sé que Dios es grande y los va a traer de vuelta”.

Además afirmó que “mi esposo ya no es militar pero fue a acompañar a su mamá y su hermana que están solas en Mar del Plata”.

“No hay mucho, siguen insistiendo con la explosión que todos sabemos pero nadie da certezas que ellos no estén con vida, no sabemos si explotó”, dijo y aseguró que “sabemos lo mismo que ustedes, ni más ni menos”.