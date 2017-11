Uni y Galicia, en Bariloche

RIO GRANDE.- Hoy comenzará en Bariloche el Campeonato Nacional de Clubes Juveniles “C”, con la participación de Universitario, de Río Grande -en ambas ramas-; y de Centro de Galicia -de Ushuaia-, en femenino.

Este será el calendario de cada equipo: en varones, Universitario (Grupo D), hoy vs. Belgrano San Nicolás (15:30); y mañana vs. Tiro Federal de Bahía Blanca (9:30) y vs. Angloamericano de Alta Gracia (15:30). En mujeres, Universitario (Grupo A): hoy vs. Estudiantes de Bahía Blanca (14:00); y el jueves vs. Asociación Cultural Israelita Argentina “Isaac León Peretz”, de Santa Fe (15:00). Mientras que Galicia (Grupo D) enfrentará hoy a Don Bosco, de Bariloche (20:00), y mañana a Independiente de Chivilcoy (10:30), y a la Escuela Municipal de Perito Moreno, Santa Cruz (16:30).

En ambas ramas, los dos primeros de cada sector pasarán a los cuartos de final. Los 8 primeros clasificados en varones (hay 16 equipos), y los 12 mejores ubicados en femenino (hay 13 anotados) ascenderán al Nacional B 2018. Solamente descenderá al Regional 2018 el último clasificado en femenino.