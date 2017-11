El Tribunal Oral no resolvió sobre las nulidades y sigue adelante con los alegatos de las defensas

La fiscal Laura Urquiza contestó y rechazó las nulidades que fueron planteadas por la defensora oficial, Lorena Nebreda. El Tribunal de Juicio decidió resolver sobre las mismas al momento de dar a conocer el veredicto. Hoy seguirán los alegatos de los abogados defensores.

RIO GRANDE.- Ayer continuaron las audiencias en el juicio oral y público contra Franco Aguilera, Cristian Padrón, Nelson Osorio y Víctor Perpetto; por el asalto del 6 de enero pasado a la masajista Consuelo González en su departamento de calle Aeroposta de Chacra II.

Tras el alegato de la fiscal pidiendo 6 años de prisión para todos los imputados, la defensora oficial Lorena Nebreda interpuso nulidades respecto de como se trabajó en el peritaje del celular de Aguilera, del cual se extrajeron contactos telefónicos que devinieron en la detención e imputación del resto de los imputados.

La defensora sostuvo que parte de lo extraído fue realizado por personal de la División Delitos Complejos de la Policía, quienes no se constituyeron formalmente como peritos ante el juez, y que incluso la defensa en ese entonces no fue notificada de la medida de prueba, por lo que no tuvo control de la misma.

Respuesta fiscal

Ayer la fiscal Laura Urquiza respondió sobre estas nulidades, y finalmente la defensora oficial volvió a reiterar sus objeciones al proceso, marcando asimismo diversas falencias probatorias con las que la acusación llegó a esta instancia del proceso.

El Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio para hoy a la mañana en que los defensores Juan Ladereche (Osorio) y Lucas Sartori (Perpetto) alegarán por sus respectivos defendidos.

Tras esto en el dictado de un veredicto los jueces resolverán al respecto de las nulidades planteadas.