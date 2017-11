Torres-Rodríguez, la primera de cuatro

RIO GRANDE.- Federico Torres y Sebastián Rodríguez, campeón y subcampeón -respectivamente- de las dos últimas ediciones del Torneo Mayor del Club de Ajedrez de Río Grande, animarán desde mañana una nueva serie final (4 partidas, con un ritmo de 90’ + 30”).

Estos fueron los resultados del Torneo Augusto Lasserre, jugado en Ushuaia (también participaron ajedrecistas riograndenses): Sub 8: 1.Julián Barreda; 2.Tomás Iglesias; 3.María Clara Romero; 4.Leandro Frutos. Sub 12: 1.Samira Zúñiga; 2.Santino Zapata; 3.Mateo Paillacar; 4.Mateo Romeu. Sub 16: 1.Fernando Poratto; 2.Rafael Poratto; 3.Braian Ballesteros; 4.Francisco Olmos. Mañana (10:00), en el ex Presidio, jugarán los Sub 10/14/20.

Juan Carlos Arias (5)-Horacio Pulido (3) y Martín Barrionuevo (4)-Julián Barreda (4) son las principales partidas de la 6ª ronda del Torneo Mayor del Círculo capitalino, a realizarse en su sede, desde las 15:00 del sábado.