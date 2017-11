Siguen sin localizar al submarino “ARA San Juan” y descartan que se encuentre en superficie

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, ratificó que hasta el momento no se ha encontrado “ningún indicio en superficie, ni contacto bajo el agua”. Además, Balbi destacó que siete buques de distintas nacionalidades continuaban “mapeando el fondo tridimensionalmente” mediante distintos medios tecnológicos.

BUENOS AIRES (NA).- Ayer, al cumplirse 10 días de la última comunicación que tuvo el submarino “ARA San Juan” con la Base Naval Mar del Plata, el amplio operativo de búsqueda internacional sigue sin poder localizarlo y descartan que se encuentre en la superficie.

Este sábado el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, informó que “lamentablemente, aún no hemos podido localizar el submarino a pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando en el área de operaciones, con siete buques, dos destructores y una corbeta”, afirmó Balbi en la conferencia que la Armada brindó en el Edificio Libertad.

La búsqueda se concentró en las últimas horas en una zona del Mar Argentino de unos 40 mil kilómetros, en la que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) registró el pasado 15 de noviembre a las 10:30 información de una onda submarina “consistente con una explosión”.

Balbi comentó que este sábado las condiciones meteorológicas “son un poco más adversas” que este viernes y se prevé que empeoren mañana domingo.

El vocero de la Armada agregó que ya arribó el avión de la Marina rusa “Antonov”, que llevará a la zona de búsqueda un sumergible teledirigido que alcanza la profundidad de 6.000 metros.

El sumergible ruso que no es de rescate, sino que irá al lugar para localizar al “ARA San Juan”, viajará acompañado por la corbeta “Rosales” y el aviso “ARA Islas Malvinas”.

En tanto, un buque ruso, que se preveía iba a llegar en los próximos días, arribará al país recién los primeros días de diciembre.

Balbi también explicó que se sigue acondicionando el barco “Sophie Siem” de la empresa petrolera Total que llevará el submarino estadounidense del Escuadrón de Rescate de Submarinos, y según dijo “se estaría embarcando hoy” sábado y tarda en llegar a la zona en la que se está trabajando unas 24 horas.

“Si Dios quiere y las condiciones meteorológicas acompañan, podría estar zarpando hoy -por este sábado- por la noche con submarinistas argentinos”, dijo el vocero que comentó que el viaje del buque “podría demandar unas 24 horas”.

Al ser consultado por los periodistas, el marino volvió a negar que la desaparición del “ARA San Juan” haya tenido que ver con un ataque externo: “No tenemos indicio de que sea un ataque externo. El submarino no tenía torpedos de combate, la explosión no fue por armamento propio y no tenemos indicios de un ataque externo”.

Este sábado trascendió que el jefe del Área Naval Atlántica y de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, pidió su pase a retiro, pero esa información no fue confirmada oficialmente.

El contraalmirante González fue una de las autoridades de la fuerza señaladas en los últimos días por algunos familiares de los tripulantes quienes afirmaron que les manifestó que los 44 integrantes de la nave habían fallecido.

“Me concedió dos minutos el contraalmirante González, me dio la mano y me dio sus condolencias, su pésame y me habló en pasado, que mi hijo fue un gran marino y que lamentaba profundamente todo lo que pasó”, relató este viernes Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.