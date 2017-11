Quilmes bajó a O’Higgins, goleó Escuela y ganó el Celeste

RIO GRANDE.- El domingo se reanudó en forma parcial (fue postergado Racing-Boca RG) el torneo Clausura de futsal -rama femenina-, en la Primera División A, que ya tiene matemáticamente clasificados a sus primeros tres semifinalistas, y a O’Higgins a un paso de completar la última vacante.

En el inicio de la jornada, Quilmes transformó un 0-2 en un 3-2, ante O’Higgins, merced a las anotaciones -todas en el ST- de Yamila Ramírez (un golazo, al minuto), Verónica Lozano (desde el círculo central, la arquera batió a su colega) y María Quiroz (a 3:40 del cierre, tras una habilitación de Ramírez).

O’Higgins Celeste mantuvo el primer lugar, luego del 4-3 sobre Campolter. Edith Méndez abrió la cuenta tras una mala salida de la arquera rival. Pero Neda Cvitanic, en dos jugadas prácticamente calcadas (pase de Villegas a Soledad García, quien como pivot asistió a la goleadora), adelantó a las policiales.

Ya en la segunda mitad, Méndez -de gran tarea- empató con una volea; a los 21” desniveló Macarena Figueroa (con un amague hizo pasar de largo a dos adversarias), y apenas 16” más tarde igualó Leonela Vázquez, colgando a Verónica Sánchez. A los 14’, esta le dejó la valla a Gisela Sielas, quien la habilitaría para el 4-3 definitivo.

Entretanto, Escuela Argentina -que podría quedar como primero si gana su partido pendiente- goleó por 5-0 al descendido Almar, con goles de Yuliana Barría (2), Yamila Paillán, Lara Rain y Noelia Vázquez.

O’Higgins 2 – 3 Quilmes

1.Natalia Martínez (A) 17.Verónica Lozano (1)

6.Cristina Barría (A) 7.Yamila Ramírez (c) (1)

2.Diana Cárdenas (c) 6.Romina Gudiño (A)

10.Tatiana Ruiz (1) 9.María Quiroz (1)

3.Sarah Millsaps (1) 11.Natalia Gudiño

E: Jorge Villarroel E: Marcelo Ramírez

También jugaron: 4.Julieta Ordóñez, 5.Valentina Mai (O); 8.Clara Juárez (Q). No ingresaron: 4.Martha Pérez, 5.Andrea Soto (Q). Descalificada: ST 14:10 Millsaps (O). División: Primera A. Arbitros: Aldo Cejas/Osmar Heredia. Gimnasio: Centro Deportivo Municipal (05/11).

PT 01:40 Ruiz (1-0) ST 01:35 Ramírez (2-1)

PT 19:30 Millsaps (2-0) ST 08:59 Lozano (2-2)

ST 16:20 Quiroz (2-3)

Primera A – Posiciones

P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.

1.O’Higgins Celeste 11 7 5 1 1 28 9 +19

2.Escuela Argentina 10 6 5 0 1 29 16 +13

3.Quilmes 10 7 5 0 2 30 21 +9

4.O’Higgins 8 6 4 0 2 27 11 +16

5.Boca RG 4 5 1 2 2 12 15 -3

6.Racing 4 6 2 0 4 15 31 -16

7.Campolter 3 6 1 1 4 13 20 -7

8.Almar 0 7 0 0 7 10 40 -30

Nota: se postergó el partido Racing-Boca RG. O’Higgins Celeste, Escuela Argentina y Quilmes ya están clasificados a semifinales. Almar es el primer descendido a la Primera B.

Esc.Argentina 5 – 0 Almar

15.Priscila Soto (c/AJ) 12.Nora Cárdenas (c)

4.Yamila Paillán (1) 6.Matilde Delgado

8.Oriana Cancino 5.Patricia Cárdenas (A)

9.Brenda Castello 7.Miriam Cárdenas (A)

11.Yuliana Barría (2) 4.Angélica Montecino

E: Mario Toloza E: Juan Hernández

También jugaron: 5.Lara Rain (1/A), 14.Noelia Vázquez (1) (EA); 9.Eva Cárdenas (A) (A). División: Primera A. Arbitros: Jorge Balceda/Aldo Cejas. Gimnasio: Centro Deportivo Municipal (05/11).

PT 15:09 Rain (1-0) ST 06:30 Barría (3-0)

ST 01:58 Paillán (2-0) ST 15:20 Vázquez (4-0)

ST 18:46 Barría (5-0)

O’Higgins Celeste 4 – 3 Campolter

2.Verónica Sánchez (AJ/1) 12.Andrea Villegas

14.Macarena Figueroa (c) (1) 4.Gabriela Rojas (c)

8.Gisela Sielas 6.Soledad García

9.Edith Méndez (A/2) 11.Neda Cvitanic (2)

5.Graciela Montecino 10.Yamila Díaz

E: Juan Sánchez E: Gonzalo Zabala

También jugaron: 2.Johana Maldonado, 3.Leonela Vázquez (1), 5.Luzmila Rodríguez (C). No ingresó: 15.Ailén Hernández (C). Descalificada: ST 17:54 Villegas (C –el arco lo ocupó Maldonado-). División: Primera A. Arbitros: Osmar Heredia/Aldo Cejas. Gimnasio: Centro Deportivo Municipal (05/11).

PT 02:19 Méndez (1-0) ST 01:42 Méndez (2-2)

PT 04:54 Cvitanic (1-1) ST 02:03 Figueroa (3-2)

PT 17:10 Cvitanic (1-2) ST 02:19 Vázquez (3-3)

ST 15:05 Sánchez (4-3)