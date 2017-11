Punto final en Resistencia

RIO GRANDE.- A las 19:30, en el Centro de Convenciones del Casino Gala, en resistencia (Chaco), se efectuará el acto de clausura de la segunda etapa de los Juegos Nacionales Evita, en la modalidad deportes adaptados, en la versión más larga del certamen, puesto que en octubre compitieron los convencionales -en Mar del Plata-, y a mitad del presente mes lo hicieron los Adultos Mayores -en San Juan-.

Juegos Evita – Deportes Adaptados

Natación: Mujeres: Sub 16: Intelectual: S14: 25 espalda: 6.Naomi Condorí 50.87. 25 libre: 8.Condorí 37.92. Varones: Sub 16: Intelectual: S14: 25 espalda: 7.Ian Sánchez 22.89. 25 libre: 4.Sánchez 16.84.

Tenis de mesa: Sub 14: Clase 8: 3.Matías Girardi: 0-3 (9-11/9-11/2-11) vs. Abel Roldán (Tucumán) (2º); y 0-3 (2-11/4-11/1-11) vs. Jesús Moussegne (BA) (1º).

Boccia: Mixto Sub 18: Categoría BC3: Zona A: Quiroga (TdF) 0-17 vs. Díaz (BA); 5-6 vs. González (Santa Fe). Hoy jugará con Valenzuela (R.Negro) y Fuentes (S.Juan).

Básquetbol: 3×3 Mixto: Sub 16: Zona B: 1-8 vs. Neuquén; 2-10 vs. Río Negro; 2-13 vs. Santa Cruz; 3-7 vs. San Juan; Chaco 2-4; Mendoza 0-5.