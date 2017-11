Polémica en la provincia por la educación sexual en las escuelas

Bajo el título de “solicitada en defensa de nuestros hijos” un grupo de padres autoconvocados se dirigió al Ministerio de Educación de la Provincia para manifestar que se opone a la “implementación de baños mixtos o unisex en los establecimientos educativos de todos los niveles” y al dictado de clases de educación sexual sin previa consulta a las familias. Desde la cartera educativa rechazaron que se esté analizando esa posibilidad y defendieron la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.

RIO GRANDE.- Bajo el título de “solicitada en defensa de nuestros hijos” un grupo de padres autoconvocados se dirigió al Ministerio de Educación de la Provincia para manifestar que se opone a la “implementación de baños mixtos o unisex en los establecimientos educativos de todos los niveles” y al dictado de clases de educación sexual sin previa consulta a las familias. Desde la cartera educativa rechazaron que se esté analizando esa posibilidad y defendieron la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.

Los padres aseguran que “por motivos de salud, porque se vulnera su derecho a la privacidad, porque implica que nuestros hijos estén expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad, sin supervisión de adultos”.

Por otro lado en el documento expresan que “nos oponemos a que se transmita cualquier contenido de educación sexual integral sin autorización expresa de los padres y sin respetar las convicciones de cada familia”.

En este sentido afirman que “nos ampara la Constitución nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061) Ley Provincial 521, entre otras”.

Además exigen que “toda medida tomada al respecto a la implementación de un mismo baño para todos se revierta”.

“Exigimos que se nos solicite autorización para los talleres o contenidos que se enseñen sobre educación sexual integral, y que los mismos sean dictados por docentes especializados en derechos de la infancia y la adolescencia”, añaden.

Finalmente sostienen que “sabemos que tenemos el derecho y el deber de velar por la educación, seguridad, los valores y convicciones de nuestros hijos, es que convocamos a todos los padres a que nos acompañen con su firma para presentar esta solicitada ante el Ministerio de Educación de la Provincia, ya que consideramos que con estas decisiones inconsultas se está violentando y vulnerando, desconociendo nuestro derecho como padres, y varios derechos personalísimos de nuestros hijos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación de la Provincia confirmaron a este medio que no se encuentra bajo análisis ninguna medida de este tipo en Tierra del Fuego.

El propio ministro de Educación, Diego Romero, aclaró que “nosotros no hemos establecido desde el Ministerio de Educación para establecer una política, un debate acerca de si los baños van a ser mixtos o no; no sé de dónde viene la solicitada y ni siquiera he tenido pedidos de audiencia de padres ni nada por el estilo”.

Una vez aclarado esto, el funcionario afirmó que “para brindar el contenido de lo que es la Educación Sexual Integral (ESI) nosotros tenemos establecida una Ley de Educación Nacional que tiene que ver con el tema de la enseñanza integral, entonces no tenemos que pedir autorización”.

Romero precisó que “la política de esta jurisdicción es que no se va a dar un espacio explícito para hablar de la educación sexual, sino que los diseños curriculares de todos los niveles tienen establecidos los contenidos en los distintos espacios. Es un contenido transversal”.

El funcionario expresó que muchas veces se confunde el concepto de educación sexual. “A veces se confunde cuando hablamos de la sexualidad, de que hablamos de una cuestión genital y la realidad es que no hacemos hincapié en la genitalidad para hablar, ni para los niños ni para adolescentes ni para los adultos. Tenemos una concepción de la sexualidad integral en el cuidado de la persona sobre todo, eso es lo integral y en eso trabajamos”, remarcó.

“En la provincia se trabaja en capacitaciones, que hacen hincapié en relación a esto. A lo mejor los padres piensan que cuando hablamos de sexualidad se les habla de la genitalidad a los niños y no es así, se habla de los derechos, del respeto por la persona, del cuidado del cuerpo, de estas cosas”, detalló.

Por último sostuvo que “me llama la atención la solicitada porque tampoco lo hemos debatido en el ámbito interno del Ministerio. Lo que trasciende es que hay un debate a nivel nacional en las universidades, pero no se ha dado en el ámbito de Tierra del Fuego. Sabemos que este debate se puso en agenda en las universidades”.

ORGANIZACIONES SOCIALES

“El objetivo es hacer más amigables los espacios que habitamos”

RÍO GRANDE.- A través de un comunicado de prensa, diferentes organizaciones sociales de la Provincia manifestaron su preocupación ante la postura adoptada por un grupo de padres ‘autoconvocados’ que se oponen a la iniciativa y al dictado de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI).

Considerando que se tratan de “versiones distorsionadas y confusas” sobre la implementación de baños mixtos por parte del Ministerio de Educación, las organizaciones aseguran que “los baños sin distinción de género, mal llamados “mixtos”, no son una novedad y se están implementando en universidades, escuelas, colegios y diferentes espacios públicos de nuestro país tal cual sucede en cada una de nuestras viviendas”.

“El objetivo es hacer más amigables los espacios que habitamos, sin discriminaciones y facilitando el acceso a todas las personas, a madres y padres con sus hijos, rompiendo con binarismos inconducentes que no reflejan la sociedad en la que vivimos”, explica el comunicado.

Y remarcan: “En lo que respecta a la aplicación de Educación Sexual Integral (ESI) queremos aclarar que no es solo hablar de relaciones sexuales, se trata de hablar de emociones, romper estereotipos de género y aceptar la diversidad”.

“Aceptar que toda educación es sexual y no se trata solamente de genitalidad. Los contenidos son adaptados a cada nivel educativo, supervisados por el Ministerio de Educación en cumplimiento con la Ley N° 26.150, sancionada en el año 2006 e implementada a nivel nacional en el 2008”.

Desde las agrupaciones que firman el comunicado recordaron que la Educación Sexual Integral en las escuelas “es un derecho de chicos y chicas y una obligación del Estado”.