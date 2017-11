Otra edición que quedó trunca, será hora de cambiar

RIO GRANDE.- La aventura más importante que lleva adelante el Club Náutico Ioshlelk Oten, el Raid Internacional de Tierra del Fuego, volvió a quedar trunca, inconclusa, tal cual ocurrió 365 días atrás cuando el domingo no pudieron salir de Puerto de Palos, nombre con el cual se conoce al campamento que montan en estancia Aurelia.

Esta vez al llegar las últimas embarcaciones a Puerto de Palos, los dirigentes del club ya sabían que era el fin de la XXVII Edición, Prefectura Naval Argentina ya había tomado la decisión de suspender el evento, ni siquiera esperar las condiciones climáticas el día domingo por la mañana, ellos sabían que iban a ser iguales o peores que las que debieron sufrir a lo largo de los primeros 100 kilómetros de travesía.

El viento que sopló a lo largo de todo el sábado fue una tortura no sólo para los remeros nuevos sino también para los avezados, tanto fue así que a la hora de zarpar desde el campamento de Onamonte se decidió hacer dos grupos, uno con remeros novatos o de poca experiencia, quienes fueron los primeros en salir junto a Dan Leandro Pereira Fresone quien en esta oportunidad fue el encargado de abrir el río ante la ausencia del Vikingo Leiva, actual presidente de la institución quien estuvo fuera del agua en la parte logística junto a Claudio Almonacid, y un segundo grupo de remeros experimentados que zarpó cuarenta minutos después; estos últimos jamás pudieron darle alcance a los novatos, lo que habla a las claras lo complicado que estuvo para todos poder llevar adelante sus respectivos kayak.

Luego se supo que desde el vamos las condiciones climáticas no eran propicias para la navegación, que de haber estado la gente de Prefectura en el sector chileno y que hubiese dependido de ellos, el Raid ni siquiera hubiese comenzado.

Un vez que las últimas embarcaciones llegaron a la zona del campamento, cerca de las 19:00, todos fueron notificados que el Raid había culminado, gente del club fue a buscar los carros a la ciudad, cargó las embarcaciones y las llevó a destino; sin embargo los participantes de esta edición permanecieron en el campamento, no solo pasaron la noche allí, sino que además degustaron los ricos corderos cocinados por el gran Negro Ponce y su ayudante Emilio Saldaño, una de las pocas tradiciones que se pudo llevar adelante.

Una de las buenas noticias fue que de los 40 remeros que finalmente comenzaron la primera etapa, cinco de los anotados no pudieron estar presentes por distintas razones, todos pudieron llegar, con algunos inconvenientes pero llegaron. Entre esos inconvenientes hubo gente que se cambió de embarcación ya sea por rotura o cansancio y pasó a tomar el lugar de un remero que iba en un kayak doble y así se fueron solidarizando para entre todos llegar a buen puerto.

Tras lo vivido, lo único cierto es que para esta fechas el viento siempre dice presente, quizás no tan fuerte como en los últimos años, pero está claro que siempre está y que en la última década fueron más los sinsabores que las satisfacciones de haber llegado a destino, por lo que, tanto la actual comisión directiva del Club Náutico Ioshlelk Oten como sus socios y gente que siempre colabora con ellos, deberán sentarse y estudiar los pasos a seguir, quizás sacar el Raid del mes de noviembre sea una de las posibilidades, después estará estudiar qué cantidad de agua trae el río en otros meses, pero lo que está más que claro que en esta época no se puede hacerlo más.

Ayer por la tarde, Fabián Leiva en el programa radial Fair Play que se emite por la 96.3 Aire Libre FM, se mostró frustrado al igual que toda la comisión directiva por no poder llevar a su fin el Raid, “Ya son dos años consecutivos en los cuales no se puede terminar, es un gran esfuerzo el que hacen todos para participar, sobre todo aquellos que vienen del Continente, y no nos gusta que se vayan de esta manera; seguro que nos tendremos que sentar a hablar sobre posibles cambios de fechas ya que a esta altura del mes está comprobado que tenemos los mayores vientos, lo que nos ha perjudicado en la última década”, mencionó el actual presidente del Club.

Los que llegaron

01 Hugo Ariel González K1 El Calafate

02 Jorge Sebastián Hernández K1 Pto. San Julián

03 Milton Morala K1 Pto. San Julián

04 Roberto Ibáñez Cambón K1 Pto. San Julián

05 Adrián Leonardo Fleitas K1 Pto. San Julián

06 Santiago Hernán Torres K1 Pto. San Julián

07 Martín Aníbal Torres K1 Pto. San Julián

08 Luis Alberto Gamín K1 Río Grande

09 Fabián Raúl Rodríguez K1 Río Grande

10 Rubén Darío Navarro K1 Río Grande

11 César Alberto Ponce K1 Río Grande

12 Roberto Ceferino Vilchez K1 Río Grande

13 Martín Claudio Espejo K1 Río Grande

14 Paulino Alfonso Hernández K1 Río Grande

15 Karina Carla Vásquez Visic K1 Río Grande

16 Dan Leandro Pereira Fresone K1 Río Grande

17 Fernando Gabriel Saldivia K1 Río Grande

18 Sebastián Uribe K1 Río Grande

19 Carlos Alberto Uribe K1 Río Grande

20 Héctor Marcelo Cuello K1 Río Grande

21 Marcelo Patricio Rosado K1 Río Grande

22 Walter José Retamal K1 Río Grande

23 Agustín García Albarido K1 Tigre (Bs. As.)

24 Alberto Oscar Morán K1 Cap. Bermudez

25 Julián Castronovo K1 Rosario

26 Andrés Orge K1 Pto. Santa Cruz

27 Gustavo Javier Hernández K1 Pto. Santa Cruz

28 Atilio Mosca K1 Ushuaia

29 Nicolás Mosca K1 Ushuaia

30 Silvio Fabian Bocchicchio K1 Ushuaia

31 Juan Carlos Echazú K2 Ushuaia

32 Gustavo Mario Weth K2 Ushuaia

33 Damián Noel Figueroa K2 Rosario

34 Adalberto José Santos K2 Ushuaia

35 Fredy Alejandro Moreno Azua K1 Porvenir (Chile)

36 Camilo Esteban Uribe Padilla K2 Porvenir (Chile)

37 Natalia A. Bahamondes Moya K2 Porvenir (Chile)

38 Karina Elizabeth Concetti K2 Río Grande

39 Judit Edit Retamal K2 Río Grande

40 Alejandro Victoria K1 San Julián