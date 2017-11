Ochoa logró la consagración anticipadamente en Córdoba

El circuito tupactruk ubicado en la ciudad Villa Ciudad de América, fue el escenario que utilizó la organización MX Provincial, donde se realizó la novena competencia correspondiente al certamen 2017 de la especialidad la cual fue fiscalizada por la FECOM (Federación Cordobesa de Motociclismo). Allí estuvo presente una vez más el piloto riograndense Agustín Ochoa, quien logró imponerse por quinta vez a lo largo de la temporada, lo cual le permitió adjudicarse la corona de Campeón en la categoría Principiantes del Motocross, integrando las filas del Team #241 Rivero School MX. Una intensa jornada con 34° de temperatura tuvo que sortear el fueguino para llegar a lo más alto del podio y hacer historia para el deporte motor.

RIO GRANDE (Por Walter Uribe).- Cinco victorias y 4 podios le permitieron matemáticamente consagrarse campeón del MX Cordobés al piloto riograndense Agustín Ochoa, luego de transitar una temporada completa fuera de la provincia en una especialidad del motociclismo que muestra gran nivel en tierras cordobesas, como así también diversidad de trazados que forman el crecimiento de la actividad. Circuitos con dificultades, bien diagramadas, con sistema de riego y técnicas entre otras características, fueron los condimentos que absorbió Ochoa en pos de aumentar su nivel muy lejos de casa, gracias al apoyo incondicional de sus padres Erica y Belisario.

Fue una apuesta importante a la hora de encarar el proyecto, pensar en una temporada completa en Córdoba significaba una gran inversión económica donde entra el instructor, el mantenimiento de la moto, los traslados a cada uno de los lugares donde se disputaban mes a mes las fechas del certamen, alojamiento, combustible, costos de inscripción y seguro en cada carrera; además los entrenamientos en circuitos donde se debe pagar para acceder a los mismos donde también entra nuevamente el traslado con litros y litros de combustible. Ese listado se completa con los tramos aéreos desde Ushuaia a Córdoba ya que Agustín reside en Río Grande transitando su último período de la Secundaria.

Imaginar todo eso no es difícil de asimilar, hay mucho dinero de por medio, pero sus padres estuvieron dispuestos a realizar el sacrificio donde no se trata de encarar algo así de la noche a la mañana, la improvisación acá no juega, y todo eso tuvo un proceso para llegar a la ejecución con un final merecidísimo, una película que concluyó con abrazos interminables de alegría, donde Ochoa también se mete en la historia que escribieron pocos pilotos del Cross fueguino fuera de la provincia, como el caso de Federico Velázquez.

Ochoa comienza ganando en su primera participación, disputada en San Agustín los días 12 y 13 de marzo, y allí da muestras de sus condiciones de manejo ya que solamente tenía un período de 10 meses en su moto, había alcanzado el subcampeonato provincial de MX de Tierra del Fuego en la Categoría Promocional, antes de incursionar en tierras ferneteras. Llegaron triunfos en Río Ceballos, Río III, Monte Maíz y la reciente en Villa Ciudad de América, localidad ubicada en el Valle de Santa Rosa de Calamuchita.

También alcanzó podio en Villa General Belgrano, donde había sufrido un golpe 2 días antes de la realización de la competencia; de todas maneras, eso no detuvo a “Pacho” que hacía foco constantemente en busca de puntos sintiendo además, el sacrificio que se hacía para estar en cada fecha. Aquí sus padres le habían dicho que si no se encontraba bien que no corriera, pero su cabeza estaba firme con un solo objetivo. Pese al dolor en su hombro derecho logra la 4º colocación en una fecha dura y heroica a la vez, ya que esos puntos sirvieron para la coronación anticipada.

Dos segundos puestos en San Francisco y Río III, más otro 4to lugar en Villa Dolores, completan el recorrido de Ochoa donde además de sumar unidades para el certamen, concretaba estar arriba de todos los podios disputados a lo largo de las 9 fechas de la temporada. Su Yamaha 250 modelo 2011 fue su fiel compañera, y su entrenador Gustavo “Bebo” Rivero su socio ideal para conquistar el suelo cordobés.

Además de sus participaciones en Córdoba, Ochoa y su mamá Erica encaraban juntos otras competencias, como lo hicieron en el MX Santafesino corriendo en Pergamino logrando un triunfo en la categoría Junior, también en Las Parejas donde alcanzó el 2do lugar en la divisional MX2 B. Su única carrera en Tierra del Fuego la disputó en el mes de abril en la realización de la 2da fecha de nuestro provincial, allí decidió ser parte de la categoría Experto alcanzando la segunda ubicación.

Si bien Agustín había hecho su última carrera en Moto Promocional a fines del 2016, saltó directamente a Experto sin incursionar en Open, considerando que de esa forma aumentaría más su nivel competitivo. “No compito para acumular trofeos, prefiero no tener copas y ser consciente de que voy en busca de mejorar mi nivel dentro del corto período en el motociclismo que llevo transitado”; esa fue una de las frases de Ochoa cuando hablamos hace un tiempo en el programa de radio Al Corte previamente a la definición del certamen.

Luego de la consagración, de la que fuimos testigos directos en Villa Ciudad de América, Ochoa comenzó con los estudios prequirúrgicos para su intervención en el hombro derecho la cual se concretará el próximo miércoles. Lo más doloroso para “Pacho” no es la operación, le duele más no poder usar su nueva moto adquirida un día antes de la obtención de su título, la cual afortunadamente pudo girar en las pruebas libres de la carrera del fin de semana.

Una vez hecha la operación Ochoa comenzará de a poco una recuperación acompañada por kinesiología para tener al 100% su hombro, ya que su proyección para el 2018 viene firme para pasarse a otra categoría. Se baraja la posibilidad de ser parte el MX2 B donde el nivel aumenta con pilotos de experiencia. Otra idea para el año siguiente también es ser parte de una fecha del MX Argentino, con el objetivo de ver fehacientemente dónde está parado pese a que el tiempo arriba de la moto llegará a los dos años en mayo del 2018. Si bien es poco tiempo, los resultados muestran que hay potencial y apoyo de sus padres, si se abren puertas para seguir persiguiendo sueños y objetivos deportivos bienvenidos sean, mientras tanto Erica y Belisario no le soltarán la mano en los primeros pasos del recorrido que por ahora se festeja con un Campeón Riograndense que se llama Agustín Ochoa.

Tigre en el MX1

El rider de Villa María José Felipe se quedó con el triunfo en la Categoría MX1 de la fecha disputada en Villa Ciudad de América, donde obtuvo la segunda colocación en la manga inicial y luego logró adjudicársela conquistando la victoria en el 9no round motociclístico del Interprovincial. Su rival más directo fue Joaquín Poli, tri campeón argentino de MX, santafecino que hace poco fue su compañero de equipo cuando representaron a la Argentina en la Copa de las Naciones de Motocross. El piloto de la Kawasaki fue contundente en la manga definitoria dominando las acciones de la misma de principio a fin.

Gracias

Hacemos un especial agradecimiento a Simón Mallemaci y Santiago Barrientos (Cooperativa Eléctrica), quienes hicieron posible nuestro traslado hasta Córdoba confiando en la labor y el compromiso que tenemos hacia la difusión del motociclismo.

No solo por el hecho de poder volcar estas líneas para el Diario El Sureño, sino también material para la Revista Boxes, para nuestro programa diario de motociclismo Al Corte (96.3 de Río Grande y 100.1 de Ushuaia), como así también imágenes propias que fueron emitidas a través del programa de Tv ADN Extremo (Ganador del Martín Fierro Federal 2015).

No podemos dejar de lado en este contexto a Hugo Varas, jefe de la Sección Deportes del Diario y al titular del medio Oscar González, por confiar en nuestras coberturas las cuales volcamos a lo largo de la temporada 2017, Enduro Sun’s Race en Tartagal Salta, Enduro del Verano en Villa Gesell, Copa Federaciones de MX en San Luis, Enduro Trasmontaña en Tucumán y la fecha reciente del MX Cordobés. En todas hubo participación de pilotos fueguinos los cuales se vieron reflejados a través de fotos y crónicas realizadas por quien suscribe (Walter Uribe).

Y un gracias totales rememorando a Gustavo Cerati para los padres y tíos de Agustín Ochoa, quienes solo brindaron cordialidad y excelente atención mientras pisamos suelo cordobés. Nuestros objetivos pasan por difundir y gracias a estas personas, el alejamiento sobre nuestra familia se hace mucho más ameno.