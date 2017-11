Nuevas posibilidades de criopreservación de óvulos y estudios genéticos

El Dr. especialista en medicina reproductiva, Adán Nabel, brindó una charla a profesionales médicos de Río Grande. Tratamientos de fertilidad, preservación ovocitaria, y estudios genéticos para detectar enfermedades hereditarias, fueron algunos de los temas desarrollados.

RIO GRANDE.- El Dr. Adán Nabel (MN90407) es especialista en medicina reproductiva, de CEGYR (Centro de Medicina Genética y Reproductiva) estuvo en esta ciudad brindando una capacitación a 30 médicos y bioquímicos locales, con el auspicio de la Secretaría de Salud del Municipio. Tratamientos de fertilidad, y los actuales estudios genéticos, fueron algunos temas.

“Vine a dar una charla para médicos, invitado por la Municipalidad de Río Grande, gestión del Dr. Abregú, y Gustavo Melella. Hablamos sobre la preservación de la fertilidad, y los avances en genética sobre la medicina reproductiva. Además, también se habló de la posibilidad de un programa para los pacientes de Río Grande”, adelantó Nabel.

Este proyecto, aún está en planificación pero, de concretarse, se llevará adelante en la ciudad un consultorio de fertilidad a cargo de la Dra. Valeria Pastori.

“Muchas pacientes no tienen una cobertura médica y es necesario dárselas para poder seguir sus tratamientos. El espíritu de esto es poder hacer acá, todos los tratamientos de baja complejidad, incluida la inseminación; y acortar los tiempos para los de la alta complejidad. Que una paciente pueda hacer la preparación acá, y después viaje para hacer la aspiración y transferencia solamente”, explicó la Dra. Valeria Pastori.

Nabel coincidió que, “en primer lugar, se va a brindar una mejor atención a las pacientes. Hoy estuve atendiendo a varias pacientes con la Dra. Pastori y, la verdad, que me sorprendió mucho el esfuerzo que hacen las pacientes en Río Grande. Tener que trasladarse tanto tiempo, estar atendidos por médicos que recién conocen, una vez que están allá; un poco, la despersonalización que hay en todos estos tratamientos, y realmente es muy difícil para una persona no saber con quién verse, no tener todo organizado”.

Agregó que “hoy es bastante sencillo organizarlo, cuando uno tiene la infraestructura, tiene los medios, tiene el conocimiento, y yo creo que en Río Grande se puede hacer todo”.

Además del tratamiento de fertilización, el Dr. Nabel aseguró que hoy se realizan tratamientos de preservación ovocitaria, y estudios genéticos antes de la implantación embrionaria, e inclusive antes de la búsqueda de un embarazo: “Tenemos dos grandes grupos: el de las mujeres que quieren postergar la maternidad, por deseo y las que lo hacen por necesidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen que postergar la maternidad por una causa oncológica, o con enfermedades autoinmunes, que tienen que recibir tratamiento farmacológico durante mucho tiempo, o con medicamentos que producen teratogenias (malformaciones) en los niños. En el caso de las pacientes oncológicas, esta postergación es a veces por cinco años, y sobre todo ahora que la sobrevida de los tratamientos es tan buena”, detalló el médico.

La criopreservación tiene dos momentos: primero se hace una estimulación hormonal controlada a la mujer, para que sus ovarios generen ovocitos, que se extraen en la mayor cantidad posible, sin generar riesgos. En la segunda etapa se extraen los óvulos. Esto lo hace el médico ginecólogo, mediante una intervención ambulatoria, no quirúrgica.

Luego de la extracción, los óvulos se envían al laboratorio, para el proceso en sí: “La congelación, desde los últimos 7 u 8 años ha evolucionado, y pasó de ser una técnica muy poco efectiva como, a una técnica altamente efectiva, mucho más barata y más rápida: la vitrificación de óvulos. Vitri, viene de vidrio, en definitiva se usan altas concentraciones de crioprotectores muy rápidamente, para generar un shock. La célula se deshidrata, y esto permite congelarla en una temperatura de -193° C. La congelación rápida hace que la actividad molecular, y genética de la celular quede prácticamente intacta, la crio preservación detiene el proceso metabólico, y la descongelación, lo reanuda inmediatamente”, explicó Nabel.

En la charla brindada a los profesionales fueguinos, se habló de estos avances tecnológicos, y de genética. “Hoy, es posible detectar un montón de enfermedades que antes no se podía. Analizar embriones antes de transferirlos. Uno puede detectar antes de hacer el tratamiento, o incluso parejas que quieren buscar un embarazo”, sostuvo el médico.

Muchas de las parejas recurren a estos estudios cuando saben que, en su árbol genealógico, existen antecedentes de males específicos y hereditarios: “Se pueden detectar enfermedades de las cuales uno es portador, pero no las padece, tenés enfermedades, que muchas veces no se manifiestan. Esto se puede hacer acá en el país, se envían las muestras para analizar a Buenos Aires. La enfermedad más frecuente de este tipo es la Fibrosis Quística, otra es la Atrofia Músculo-espinal”, ejemplificó El Dr. Nabel.

“Nosotros tenemos muchas consultas de pacientes que recurren a este tipo de estudios preconcepcionales (previos al embarazo) o prenatales. En caso que en la pareja, los dos sean portadores de la enfermedad, se puede hacer un análisis genético del embrión, antes de transferirlo que se llama diagnóstico genético preimplantatorio”, explicó el galeno.

Los costos de estos tratamientos oscilan entre los 50 y 60 mil pesos. Aunque los profesionales aseguran que en muchos casos las coberturas de salud deben costearlos. “Generalmente las obras sociales no cubren pacientes que postergan su maternidad por deseo, por otro motivo. Pero para las que tienen que hacer un tratamiento oncológico, o similar, está establecido por ley”, recalcaron.

Ambos profesionales, agradecieron al secretario de Salud del Municipio, Dr. Walter Abregú por la gestión realizada: “Es la primera vez que estoy en Río Grande y la verdad que poder venir acá a compartir estos conocimientos y que me reciban así tan bien, la verdad muy agradecido”, concluyó Nabel.