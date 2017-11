Lo dijo el intendente Gustavo Melella sobre el acuerdo por la industria firmado entre Nación, Provincia, sindicatos y AFARTE. Deslindó responsabilidades de la UOM fueguina por el congelamiento salarial hasta 2020 y dijo que “los únicos que celebran son los industriales”. Opinó, además, que a la gobernadora Rosana Bertone le faltó “fuerza” para negociar ante el Gobierno nacional.

RIO GRANDE.- El intendente Gustavo Melella cuestionó ayer el acuerdo por la industria firmado entre Nación, Provincia, sindicatos y AFARTE, entendiendo que “el perjuicio es muy grande” para el sector trabajador.

“No se puede decir que se defiende la industria ajustando a los trabajadores, es una locura”, dijo en declaraciones a Radio 10, entendiendo que “los únicos que celebran y festejan son los industriales”.

“Son los grandes beneficiados porque van a pagar menos impuestos provinciales y nacionales, menos salarios y van a tener mayores ganancias”, reprochó.

El rol de Bertone

Sobre el rol político de la gobernadora Rosana Bertone en las negociaciones, el Intendente de Río Grande opinó que le faltó “fuerza” al reclamo fueguino ante el Gobierno nacional, considerando que la mandataria no supo aprovechar “toda la fuerza” que había logrado reunir a partir de la convocatoria con la totalidad de los sectores políticos y sindicales de la Provincia que acompañaron la defensa de la industria.

“Si la hubiera usado ante el Gobierno nacional creo que hubiera pasado lo mismo que en otras regiones”, sostuvo.

El jefe comunal recordó que “la Gobernadora convoca a todo el mundo a defender la industria y por supuesto estamos todos, porque mas allá de las diferencias políticas contra este supuesto embate del Gobierno nacional, nos pusimos todos juntos a defender el empleo y la soberanía”.

“Pero de un viernes al día lunes se firma un acuerdo entre AFARTE, la UOM de (Antonio) Caló, porque yo separo a los dirigentes de nuestra ciudad, avalado por los Gobiernos nacional y provincial, donde los únicos que celebran y festejan son los industriales”, lamentó y dijo que desde el sector empresarial “van a pagar menos impuestos provinciales y nacionales, van a pagar menos salarios y van a tener mayores ganancias”.

Melella dijo no ser afín al Gobierno nacional “y todos lo saben, pero no culpo tanto al Gobierno nacional, pero este resultado es producto de un pedido de los industriales, son ellos los únicos que en esta situación no ponen absolutamente nada, van a poner los trabajadores y los Estados nacional y provincial”.

Por último, sobre el congelamiento de salarios en el sector metalúrgico, Melella deslindó responsabilidades de los dirigentes metalúrgicos fueguinos.

“Es una locura pensar que en dos años no te aumenten el salario”, cerró.

“No salgo de mi asombro”

Ante la consulta del periodista Gustavo Silvestre sobre la situación previa al anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por Nación, el intendente Melella remarcó que días antes de las elecciones legislativas de octubre, “desde el Gobierno provincial se anunciaba una lluvia de inversiones y hasta se hizo un ‘Mini Davos’, como ellos mismos lo llamaron, para inversores”.

“Supuestamente el sector del petróleo crecía, la electrónica crecía con miles de puestos de trabajo, pero al otro día de perder las elecciones se presenta un panorama totalmente distinto, donde no se iban a poder pagar los salarios”, remarcó.

Y agregó: “Viene después la noticia del Gobierno nacional sobre el proyecto para la quita de impuestos internos, con lo cual era el anuncio de la muerte de la industria de nuestra Provincia”.