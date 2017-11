“No podemos vivir pendientes de celulares, aires acondicionados y televisores”

El legislador Pablo Blanco (UCR-Cambiemos) sostuvo que la dirigencia política debe “ponerse rápidamente a trabajar” en uno de los puntos del acuerdo firmado entre Nación, Provincia, UOM y AFARTE, en el que se aborda el futuro de la industria electrónica. “En eso hay que trabajar entre todos para darle sustentabilidad a la industria más allá de 2023”, remarcó.

RIO GRANDE.- El legislador Pablo Blanco (UCR-Cambiemos) sostuvo ayer que la dirigencia política fueguina debe “ponerse rápidamente a trabajar” en uno de los puntos del acuerdo por la industria firmado entre Nación, Provincia, UOM y AFARTE, en el que se aborda el futuro de la industria electrónica.

“En eso hay que trabajar entre todos para darle sustentabilidad a la industria más allá de 2023”, remarcó Blanco, entendiendo que “eso es responsabilidad nuestra”, sostuvo en declaraciones a FM del Pueblo.

Para Blanco “hay muchos que esperan que todo se lo hagan de afuera, pero en esta oportunidad hay que hacerlo desde adentro, y llevar propuestas para la continuidad de la industria radicada en la Provincia, y eso es lo que hay que asumir la responsabilidad”.

Consultado si desde Nación están abiertos al diálogo por la industria y su futuro, para el legislador radical de Cambiemos, “el Gobierno ha venido escuchando bastante y se ha avanzado bastante en algunos sentidos”, opinando que “más que quejarnos y pensar que todo nos va a venir de arriba, nos tenemos que poner a trabajar y llevar propuestas de sustentabilidad de la industria”.

Y sobre lo que el Gobierno nacional pretende para la industria fueguina dijo: “A mí no me importa lo que quiera el gobierno nacional, me importa qué es lo que queremos nosotros; llevar propuestas y no esperar que siempre los de afuera nos vengan a solucionar los problemas”.

“Tenemos que solucionarlos nosotros, ver cómo diversificamos y hacemos sustentable la promoción industrial, ya pasó tiempo y crecimos bastante para no esperar que las soluciones vengan de afuera”, agregó.

Blanco destacó el trabajo que los Gobiernos nacional y provincial vienen realizando “en algunos temas que hacen al régimen industrial y la diversificación”, asegurando que “no podemos solamente estar pendientes de los celulares, los televisores y los aire acondicionados, sino diversificar la matriz productiva, sobre todo en auto partes, que nos lleven a aprovechar la capacidad instalada en Tierra del Fuego, que no es poca, no podemos vivir pendientes del celular, el aire acondicionado y el televisor”, cerró.