Malvinas, provincia 24: Autores del documental llegaron a Tierra del Fuego a buscar testimonios

Marcelo Constanzo, creador del documental Provincia 24, que generó polémica y un rechazo unánime de la dirigencia política fueguina, llegó a la provincia para buscar nuevos testimonios. Entre ellos busca entrevistar a la gobernadora Rosana Bertone, quien había dicho que la idea era una “aberración jurídica”. Para el periodista se “malinterpretó” la idea.

USHUAIA.- “Vine a Tierra del Fuego a terminar un documental que estamos haciendo sobre esta temática, en realidad es una pregunta, nos planteamos esta pregunta: Provincia 24 ¿Sirve? ¿Suma? ¿Aporta a este debate para recuperar las Malvinas? Esa fue nuestra intención, hacernos esa pregunta”, señaló Constanzo.

El periodista platense descartó como se planteó cuando surgió la polémica, que se haya presentado un proyecto en el Congreso de la Nación y contó el origen de la idea.

“A partir de un concurso que se hizo en el Ministerio de Educación de la Nación resultamos ganadores para investigar, hacer un documental sobre esto y así fue cómo comenzamos a hablar con constitucionalistas, excombatientes, intentamos abarcar todos los sectores para que dieran su opinión”, explicó.

Además indicó que “ahora nos faltaba casi lo más importante que es hablar con los actores más destacados de Tierra del Fuego y es por eso que vinimos. Estamos esperanzados en que nos reciba la Gobernadora (Rosana Bertone) estuvimos con su gente que nos recibió muy amablemente, hablamos informalmente con ella, porque queremos escuchar todas las opiniones, no es que tenemos una hipótesis de trabajo y queremos escuchar solamente lo que se nos ocurre a nosotros”.

Constanzo planteó que “el proyecto fue una idea que a mí siempre me circuló por la cabeza, pensar que en la época de la dictadura tuvimos la provincia Malvinas, era una provincia, tenía un Gobernador, cómo puede ser que no se continuó con este esquema de tener una provincia de Malvinas”.

Y agregó que “me parecía que a nivel de reclamo internacional, una cosa es reclamar por una jurisdicción de Tierra del Fuego, y otra cosa es tener una provincia”.

“Es otra cosa hablar de la provincia de Malvinas, con un Gobernador que se levantaría todos los días, una Legislatura totalmente pensando día y noche no pensando en cómo activar encuentros y el trabajo a encarar que sería otro”, sumó.

Para Constanzo “no se entendió en su momento la idea, me llamaron periodistas de diferentes medios de la provincia para preguntarme con mucho respeto, pero me parece que se malinterpretó, porque yo no dije nunca jamás que la Gobernadora no hacía nada en relación a Malvinas”.

Y afirmó que “nunca se presentó ningún pedido formal al Congreso, simplemente fue una pregunta que lanzamos un equipo, pero no se presentó nada en el Congreso, simplemente el Ministerio de Educación premió esta propuesta”.

En esta línea planteó su postura: “Me parece que las Malvinas sea una provincia toma otro cuerpo, otra dimensión, la discusión por la recuperación de la soberanía. Como que nos hicimos una pregunta en voz alta ¿es importante que haya una nueva provincia? Ese fue el eje. A mí no me parece como dijo la Gobernadora que es una aberración jurídica, porque tranquilamente se puede hacer una nueva provincia. Me parece que aportaría”.

“Estamos armando un documental sobre esto, recabando opiniones, gente que me habla de que es por lo menos interesante, una cuestión novedosa para discutirla, otros que me dicen su punto de vista negativo, que también es interesante que forme parte del documental, añadió.

Finalmente, el periodista sostuvo que “nos parece una cuestión interesante para debatirla, ver si sirve o si no, observo por supuesto más resistencia en Tierra del Fuego pero no belicosa sino con muchísimo respeto”.

“Hablé con excombatientes y con un sacerdote de Ushuaia y la verdad no noté un rechazo contundente, sino que lo ven como algo interesante para discutir, lo que es el espíritu, porque nunca pensé en venir a tratar de imponer como se dijo en algún momento que yo fui al Congreso a pedir que separen las Malvinas de Tierra del Fuego. No iba por ahí nuestro trabajo, la idea es ponerlo en discusión”, cerró.