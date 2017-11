Con los objetivos cumplidos finalizó “Estrellas del Corazón”

Tal cual lo pautado, este martes 28 de noviembre finalizó la emisión, a través de la pantalla de LU 88 TV Canal 13 de Río Grande y de LU 87 Canal 11 de Ushuaia, del ciclo de programas “Estrellas del Corazón”, un producto local que tuvo como objetivo primordial concientizar sobre la importancia de la Seguridad Vial.

RIO GRANDE.- Pablo Rizzo, Director de Fotografía para Cine, Video y TV, titular de la Productora 5to Elemento, encargada de poner al aire este programa, manifestó sus sentimientos al concluir este ciclo, “fueron muchos a lo largo de estos 3 años desde cuando surgió la idea de realizar un programa a raíz de un caso que me impactó bastante, el de la nenita Catalina Colom, al conocer esa historia tuve un atravesar personal, primero como papá, al ponerme en el lugar de ese papá que perdió su pequeña hija y estuvo a punto de perder su propia vida, y luego como integrante de esta comunidad en donde me plantee de hacer algo desde mi rol de comunicador audiovisual, esa idea estuvo dando vuelta en mi cabeza, el disparador principal fue el platearme por qué ellos –como todos los entrevistados- tuvieron que vivir esa atroz pérdida y más el hecho de que se podría haber evitado si todos, de una manera u otra, cumplieran la función que les toca en nuestra sociedad”.

Rizzo mencionó también que “al momento de pensar la realización del programa la única persona que vino a mi cabeza fue nuestro querido y reconocido periodista Miguel Vázquez, no solamente por su trayectoria y talento profesional, sino principalmente por su calidad humana”, recordando también que ambos tuvieron a su cargo, en el año 2008, un ciclo de programas documentales testimoniales con historias de Veteranos de Guerra. “Pude aprender de él que el trabajo de un entrevistador tiene una sensibilidad importante para lograr que la persona que se encuentra delante de una cámara pueda abrirse, confiar en la persona que tiene enfrente y poder contar su dolor más extremo, y en este sentido ambos formatos compartían eso”, detalló el Director de 5to Elemento.

“El proyecto estuvo mucho tiempo en stand by, ya que Miguel no tenía los tiempos disponibles, y el año pasado comenzamos a darle forma, fue cuando se puso en contacto con la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, en la persona de Gladys Bizzozzero, con quien inició un trabajo mancomunado”, destacó Pablo Rizzo, a la vez que también recordó que “nos tocó remar bastante en contra de la corriente, hubo muchas trabas en el camino, tanto sea en la parte de contratación de espacios, como en la parte de apoyo de auspiciantes, pero lo sacamos adelante, quiero hacer público un enorme agradecimiento a todos aquellos que confiaron en el proyecto y durante todo el ciclo nos acompañaron, un gracias enorme a Juan Manuel Uanini que se sumó al proyecto de manera desinteresa, haciéndonos de forma totalmente gratuita la presentación y la artística del programa”.

Las emociones

En cuanto a las emociones que despertó la realización del ciclo, Pablo Rizzo reconoció que “fue muy duro y difícil llevar adelante muchas de las entrevistas, por momentos sentimos casi el mismo dolor de la persona que se encontraba delante de las cámaras o nos quedábamos con ese dolor internalizado y lo llevamos con nosotros durante días; si bien teníamos muy en claro que la temática era muy cruda y dolorosa, siempre lo tratamos con el debido respeto, cuidando su fragilidad y la de su entorno. Quiero compartir que me siento plenamente realizado y orgulloso de haber concretado este proyecto conjuntamente con Miguel y con todas aquellas personas que se sumaron de una u otra manera, aportando su granito de arena para que todos tomemos conciencia sobre el tema, y como decía Miguel al cierre de cada programa: ‘No sumemos una estrella en el corazón de nadie’”.

Lo periodístico

El periodista Prof. Miguel Elías Vázquez, quien tuvo a su cargo la conducción y producción periodística de “Estrellas del Corazón”, se mostró ampliamente satisfecho al concluir este ciclo “ya que los objetivos que nos planteamos en primera instancia fueron ampliamente superados, queríamos darle voz a esa parte de la comunidad que se ve afectada por hechos viales trágicos, a esas familias desmembradas que sufren las tremendas consecuencias de perder a un ser querido en ese hecho, quien no lo vive en primera persona difícilmente pueda llegar a entender mínimamente lo difícil que es continuar la vida diaria luego de esas pérdidas”, porque en resumen lo que se trató en el programa fue “ponerle nombre y apellido a quienes figuran en una fría estadística de accidentes fatales de tránsito, el nombre de personas de nuestra comunidad, de vecinos nuestros, y eso creo que nos tiene que llamar a la reflexión y preguntarnos por qué no me puede pasar a mí, si todos ellos jamás pensaron no regresar a sus hogares un rato después, pero cuidado, no nos confundamos, esto no es crear una psicosis de no salir en un vehículo, sino que cada vez que nos sentemos detrás de un volante lo hagamos con responsabilidad, manejemos a conciencia y respetando las normas de tránsito y cada una de las señales viales, que para eso están”.

“Quiero agradecerle infinitamente a Pablo por confiar en mí para concretar su proyecto, a Gladys Bizzozzero por hacernos de nexo con los entrevistados y especialmente a cada familia que nos abrió las puertas de su hogar y de su corazón y compartió su historia y su dolor con el objetivo de que otras familias no pasen por lo mismo, eso es invalorable, esa entrega es inconmensurable y la destaco especialmente y hace que ahora nos sintamos parte de su historia”, y algo para resaltar especialmente “es el hecho que muchos de los entrevistados se sintieron aliviados, en mayor o menor medida, al haber podido exteriorizar su dolor a través de la palabra, ese objetivo no lo habíamos visualizado en principio, pero se fue dando y nos reconforta el alma”, desglosó Vázquez, a la vez que en párrafo aparte le agradeció “a todos aquellos que se brindaron a realizar reportajes con consejos preventivos relativos a la seguridad en el tránsito y que también fueron emitidos en el programa; a la persona de Julio Ibañez, por su aporte en cuanto a la escenografía se refiere, ya que no contamos nunca con un estudio de grabación, y a cada uno de los auspiciantes que confiaron en nosotros y en el objetivo del programa, y a Diario El Sureño por promocionar ‘Estrellas del Corazón’”.

Finalmente el periodista Miguel Vázquez reconoció que “la meta del programa era la de coadyuvar a disminuir los hechos trágicos de tránsito a través de la toma de conciencia de quienes circulan en la vía pública, sean peatones o automovilistas, y creo que la hemos cumplido, ahora depende de cada uno de los ciudadanos hacer de esto una buena práctica”.

Historias y protagonistas de “Estrellas del Corazón”

Gladys Bizzozzero, esposa de Roberto Gómez

Vicepresidenta de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito

“El programa fue un proceso, con la idea que me presentaron consulté a la Asociación a la que pertenezco, les pareció un programa innovador, único en la Argentina, ya que no hay ninguno como ‘Estrellas del Corazón’, solamente los familiares son invitados a programas de televisión o de radio, en donde dan un mínimo testimonio, ninguno como este en donde los familiares explayamos nuestros sentimientos. En principio no nos imaginamos el impacto que causaríamos con nuestras historias, yo misma no lo imaginé, nunca pensé contar parte de mi vida para toda la gente que lo vería a través de la pantalla, dar a conocer lo que sentíamos muy en nuestro interior, lo que nos pasó a partir de la pérdida de un ser querido, para mí en lo particular fue como abrir mi vida, mis más profundos sentimientos guardados y sin querer aprendí a verme, aprendí a mirarme, nunca antes me había visto de esta manera, donde yo voy contando lo que me pasó a mí, lo que fui viviendo, y posterior a ello verme reflejada, mirándome y llorar, porque nunca me vi llorando, nunca me atreví a verme al espejo llorando y sin embargo creo que esto tiene que ver con la confianza que el periodista Miguel Vázquez transmite cuando inicia la nota con una simple pregunta, me hizo olvidar que estaba Pablo con las cámaras, y simplemente conté lo que me pasó, no lo había expresado nunca antes.

Si tengo que decir qué cambió en mí, puedo decir que ni mi entorno más cercano sabía mucho de mí, de quién es Gladys, a partir de verme en el programa muchas personas me enviaron mensajes diciéndome ‘por qué nunca lo contaste’, ‘por qué nunca lo dijiste’, ‘nunca te vimos de esa manera’… la imagen que yo reflejo es de una mujer entera, fuerte, pero creo que el programa ‘Estrellas del Corazón’ hizo que Gladys se muestre tal cual es, el programa logró hacer que vean que ésta es Gladys y ya no me hace falta caminar con esa coraza que siempre tuve.

También fue novedoso ser parte de otras familias, contactándolos, quienes me transmitían su tristeza y sus miedos, miedo a enfrentarse a sí mismos contando a una persona ‘extraña’ sus más profundos sentimientos, pero se superó y en esto tuvo mucho que ver Miguel, por quién es y cómo es como persona, inspira confianza y eso hizo que todos nos explayáramos contando lo sucedido. Les agradezco a Pablo y Miguel esa iniciativa que tuvieron de hacer este programa que es importante para cada uno de nosotros, es importante para la comunidad por el mensaje que transmiten que es de prevención, de concientización, de cada uno de los participantes que fueron involucrando, actores reales, personas con vidas reales, con sentimientos puros, profundos, de tristeza, de dolor, pero sobre todo con la fuerza de resurgir cada día y ponernos ese yo sigo viviendo y tengo que seguir viviendo por mis hijos, por mis familiares, porque si bien esa persona ya no está no le gustaría verme así, entonces nos fortalecemos a través de ese testimonio.

Espero que Miguel y Pablo a lo largo de su carrera, de su vida, vean lo importante que han sido y son para nosotros como familiares de víctimas de tránsito, ambos ahora son parte nuestra a través de ‘Estrellas del Corazón’”.

Betty y Mario Vallone, padres de Gianluca

“Nos sentimos muy cómodos en la entrevista que nos realizó ‘Estrellas del Corazón’, más q una entrevista fue una charla amena, amigable, a nosotros nos encanta hablar de Gianluca, también así es una forma de tenerlo presente. Esperamos que a través de este tipo de programas se logre concientizar a la población.

En un segundo te puede cambiar la vida, y ya no hay retorno. Es difícil explicar el ‘ya no hay vuelta atrás’, que sientan lo que significa, toda la carga pesada que conlleva, sólo quien la padeció la conoce.

Recibimos mucho afecto y comentarios luego de aparecer en el programa, un apoyo incondicional de la gente, de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. Nos sentimos queridos y contenidos. Gian era un niño muy querido, muy bueno, de noble corazón.

Nos gustó mucho el programa y esperamos que ellos puedan seguir con el apoyo para próximas producciones, ya sea sobre este tema u otros, porque se lo merecen, son ‘profesionales’. Agradecidos a Miguel y a Pablo, y a todo el equipo. Cuenten con nosotros para lo que sea”.

Clara y Matías Colom, padres de Catalina

En primer lugar, nos gustaría agradecerles a Pablo y a Miguel, quienes con mucha expectativa se embarcaron en éste proyecto sin mayores intenciones que reflexionar desde la verdad, lo fidedigno. A veces los que sufrimos estas pérdidas, sentimos susceptibilidad frente a la poca conciencia que la gente toma respecto de estos siniestros. Es como si en el momento fuese algo ‘terrible’ y luego cuando se comete una falta o infracción, ponemos miles de excusas a fin de justificar la misma. A nosotros nuestra pérdida nos abatió. Salimos adelante, tenemos nuestros días de profunda tristeza y bronca, pero siempre juntos y en familia. Recordando día a día a Catalina, que desde donde esté, seguro está orgullosa de su familia.

Deseamos profundamente que, a través de este ciclo televisivo, tomemos conciencia de la forma en la que transitamos en nuestra vida, porque paradójicamente no queremos que haya más Estrellas Amarillas. Puede ser tu padre, madre, hermano, tío, amigo, hijo… De la justicia NO podemos esperar nada. Tomemos conciencia.

Nuevamente gracias a Pablo y Miguel por el respeto y amor con el cual nos trataron a nosotros y, nos consta, fue igual con el resto de nuestros compañeros de Lucha.

Ivana Oviedo, esposa de Gustavo Argüello

“A nosotros como familia nos hizo muy bien el programa ‘Estrellas del Corazón’ porque trataron con mucha entereza lo que a cada familia nos pasó, que es perder a nuestros seres queridos en accidentes de tránsito.

Lo bueno es que tratan que la sociedad tome conciencia de tantas cosas perdidas. A veces por imprudencia, por el alcohol o por sueño y no parar a dormir, destruyen familias, a nosotros que pasamos por eso es muy doloroso recordar a nuestros seres queridos y saber que no los vamos a volver a ver.

Gracias por concientizar a la sociedad sobre los accidentes de tránsito, ojalá no sumemos más estrellas en el cielo”.

Esposa e hijos de José Carlos “Pancrudo” Martínez

“El pasado día jueves 5 de octubre la productora 5to Elemento, que es la encargada de realizar el programa ‘Estrellas del Corazón’, se tomó el tiempo de venir y realizar la nota de cómo fue el trágico accidente de José Carlos Martínez, conocido como “Pancrudo”, padre, esposo, abuelo, amigo, militante y político. Ese día ellos nos dieron la posibilidad de que el pueblo de Río Grande y la provincia toda, conozca cómo fue él como persona, de cómo formó una familia, cómo luchó para hacer grandes cosas, de la enseñanza que nos dejó a nosotros como hijos y a muchas personas que lo pudieron conocer.

Estamos eternamente agradecidos que nos pudieran dejar el espacio para que nosotros lo pudiéramos homenajear a este gran hombre. Más allá de que el programa tuviera como objetivo concientizar sobre la responsabilidad que tenemos cada vez que nos subimos a un auto, sentimos que fue un homenaje, porque mucha gente conoció nuestra historia y una parte de él que no todos conocían, es por esto que queremos agradecer el trabajo de este programa, la dedicación de Pablo Rizzo, Miguel Vázquez y todos los que trabajan para que este programa llegue a todas las casas de Tierra del Fuego”.

Mercedes Villalba de González, madre de Alcides González

“Al periodista Miguel (Vázquez), a Pablito (Rizzo) y a Gladys Bizzozzero gracias por todo de corazón por la entrevista que me hicieron, aunque no me es nada fácil recordar lo que le pasó a mi querido hijo, aún duele mucho el recordar que ya no está conmigo, sufro mucho y necesito verlo a mi hijo y sé que ya nunca lo volveré a ver, él era mi único hijo.

Miguel me preguntó cómo era mi vida después de lo que pasó, yo le contesté ‘mi vida ya no es la misma’, desde ese día perdí mi alegría y mi alma, y en mi corazón sólo hay tristeza, dolor, rabia y desesperación por no haber estado con él en ese momento, sólo le pido a Dios misericordia y que pueda reunirme con él muy pronto. En estos momentos mis lágrimas corren lentamente por mis mejillas, duele esta soledad, mi hijo era mi todo, mi amigo del alma, era mi príncipe azul, mi negrito.

Le doy las gracias a Miguel por hacerme revivir bellos y tristes recuerdos y también le doy las gracias por ser como es, un hombre cabal y de buen corazón. Los felicito por el programa, por su concientización hacia los accidentes viales, porque a veces por no pensarlo uno deja un reguero de lágrimas a su alrededor. Espero que los chicos jóvenes que manejan sepan que no deben manejar fuerte porque, si les pasa algo, dejan atrás a una madre, hermanos, padres, abuelos, llorando tras de ellos…

Gracias, mil gracias, que Dios los cuide y ayude por siempre, el programa me gustó un montón, Miguel y Pablo fueron personas muy amables, gracias por haber tenido el corazón de venir a esta humilde casa.