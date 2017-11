Las Aguilas fue a cuestión de peso para ser finalista

RIO GRANDE.- El Rugby fueguino en este 2017 es cuestión capitalina; por segundo certamen consecutivo la definición tendrá a los mismos protagonistas, Ushuaia Rugby Club y Las Aguilas, match que se desarrollará el sábado venidero en la cancha del parador Río Pipo. El Tricolor en su casa se adueñó del clásico provincial al vencer al Río Grande Rugby & Hockey Club por 16 a 8, mientras que el Fucsia y Negro venció como visitante a Universitario por 14 a 0 en un partido durísimo.

En esta ciudad el segundo se enfrentaba ante el tercero de la fase regular, por ello era el cotejo más esperado el que disputarían Universitario y Las Aguilas, sin embargo en la previa, los dos elencos se encontraron con un convidado de piedra, el viento, que en realidad casi siempre está, pero no con la intensidad del sábado, ya que sus ráfagas superaron los 90 kilómetros en la hora y la única buena noticia era que el mismo cruzaba la cancha de Chacra II hacia el centro, por lo que no fue decisivo en ninguno de los dos periodos.

Lo que sí cambió la manera de jugar a los dos, y esto se vio después del minuto cinco, ya que de movida sorprendió el visitante sorprendió encajonando a los anfitriones en sus cinco metros finales y a partir del scrum, generó dos penalidades; la primera formación fue giradas a propósito por Uni, lo que llevó al referee Agustín Stajocovich a sancionar un penal a cinco metros y Las Aguilas volvió a pedir scrum y cuando estos estaban llevando para atrás a su adversario, el juez entendió que uno de los pilares derrumbó deliberadamente la formación fija y decretó el try penal, 7 a 0 y a sacar del medio.

Uni se fue a jugar a campo rival y con juego cortito, era imposible jugar largo por el viento, los dueños de casa se encontraron con una defensa terrible del Fucsia que fue impresionante lo que tackleó cuando intentaban avanzar los delanteros adversarios y en pocas oportunidad sufrió en su ingoal, hasta que llegó el minuto 21 cuando Aguilas vio su primera amarilla de las cuatro que sufrieron sus jugadores a lo largo de match, allí el local presionó con sus forwards y generó muchos penales en los 25 finales de la visita, pero no pudo doblegar la férrea marca del adversario.

En los minutos finales, pese a que Las Aguilas perdió a uno de sus líderes, Bruno Pani, por amarilla, aguantó bien los instantes y se fue al descanso ganando con los puntos del inicio.

Tras los diez minutos de reacomodo, Universitario salió de mitad de cancha buscando lo mismo que su rival en la primera etapa, hacerlos jugar en sus propios 22 metros; los delanteros de Uni hicieron un gran esfuerzo para doblegar al rival, y si bien aprovecharon muy bien los primeros instantes con picks and go, se topó con una defensa que tackleó y tackleó a destajo y cuando el local se repetía, en la tercera o cuarta fase, cada vez que iban abajo allí la peleaba el Fucsia que pescó muchas pelotas y generó infracciones que mandó a jugar a media cancha al equipo que estaba más desesperado.

Promediando la primera etapa, un enorme avance del maul de Las Aguilas, mandó el juego a las 25 yardas del rival, allí con sus “gordos” penetró y penetró hasta conseguir un penal a diez metros frente a los palos; pidieron palos y el remate del medio scrum Exequiel Magni dio en el travesaño y le devolvió la vida a Universitario, ya que un 0-10 en contra hubiese sido el fin del cotejo pese a los 16 minutos que restaban.

Uni apurado no razonó bien, algunos penales que bien valía la pena patearlos al touch para jugar más cerca del ingoal rival, los quiso jugar rápido y en todo momento se encontró con una defensa Fucsia que no lo dejó avanzar y en los minutos finales casi no tuvo chances de llegar al try que luego le permita empatar el tanteador.

Y como para reafirmar la gran labor del pack visitante, a los 31 minutos tuvo otro penal a cinco metros del ingoal, volvió a confiar al empuje en el scrum, solicitaron esa formación y forzaron otro try penal para decretar el 14 a 0.

Los instantes finales fue aguantar la desesperación del local, y lo aguantó a puro tackle, una defensa inquebrantable que siempre doblegó a los atacantes, y siempre los dobló en la marca, casi siempre hubo dos hombres de la visita para bajar al contrario y fueron ellos los dueños del resultado, ya que por el viento los tres cuartos fueron meros espectadores del cotejo, casi no ingresaron en juego, Las Aguilas no quiso arriesgar por afuera por miedo a ser interceptados y que la velocidad del rival pudiese lastimarlos, cerró el juego con sus delanteros y allí le ganó el duelo a Universitario y por eso se metió en una nueva final donde intentará terminar el largo reinado de su archienemigo de barrio, el Ushuaia Rugby Club.