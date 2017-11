El intendente Vuoto se reunió con José Luis Gioja

RIO GRANDE.- El intendente Walter Vuoto se reunió ayer con el diputado nacional y presidente del PJ nacional José Luis Gioja, en compañía de los diputados por Tierra del Fuego Matías Rodríguez y Martín Pérez.

“Los compañeros tienen un problema y una preocupación, que es la preocupación de las economías regionales del país, ellos plantean el problema fabril y el impositivo, nosotros en San Juan el vitivinícola, otros sectores sobre las industrias regionales. Es importante analizar los problemas y ver como juntos podemos solucionarlos”, expresó el diputado del PJ.

Sobre la posición en el Congreso frente a estas medidas, el diputado nacional sostuvo la importancia de quienes fueron elegidos por fuerzas políticas de la oposición.“Los representantes del pueblo que fueron elegidos en la última elección, el 60% coincidimos en algo: controlar el endeudamiento externo que es exponencial, que no puede haber reforma laboral que castigue al trabajador, no puede haber reforma previsional que castigue al jubilado, no puede haber reforma impositiva que castigue a las provincias y economías regionales”.

“Respetamos las elecciones y el voto, pero les pedimos al 60% que mantengan la promesa que hicieron de ser oposición porque no hay espacio del medio, no hay avenida del medio. O se está con el pueblo y apoyamos a las necesidades de nuestra gente o se es oficialista o se es ajustador”.

Gioja sostuvo que “es importante que entre compañeros nos juntemos, nos veamos y entendamos definitivamente que esto que fue una verdad, “que para un peronista no debe haber otro peronista”, se cambió por “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, dijo el presidente del partido justicialista nacional.

Gioja afirmó que las medidas anunciadas “van a ser un daño para todo el país”. Expresó, contundentemente que “Tierra del Fuego sin este tipo de promoción, no se qué va a hacer, las empresas se van a ir solas, esto nos paso en San Juan en su momento. Por un lado gravan con impuestos internos, como el vino y por otro desgravan, no deben querer la industria nacional”, reflexionó Gioja y comparó las dificultades que atraviesan también otras regiones por medidas anunciadas por el gobierno.

“Hay que desarrollar el país, y la industria nacional es una meta desde los que nos sentimos justicialistas, de la doctrina de Perón y de Evita”.