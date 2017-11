Ganaron Santino Zapata, Fernando Poratto y Francisco Montes

RIO GRANDE.- Los ushuaienses Santino Zapata (en Sub 10) y Fernando Poratto (en Sub 14), ambos representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, y el local Francisco Montes (en Sub 18) se alzaron con el título en sus respectivas categorías, en el 7º Torneo Patagónico de Ajedrez Infantil, que durante el domingo y el lunes hizo disputar el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), en el SUM de la Escuela Provincial Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”.

En las tres divisiones de edad los menores disputaron 7 partidas, a un ritmo de 25 minutos, más un agregado de 10 segundos tras cada movida. Tanto en Sub 10 como en Sub 14 el sistema fue suizo, mientras que los Sub 18 jugaron por sistema americano (todos contra todos).

Junto a los valores locales también participaron delegaciones de Ushuaia (a cargo de Cristian Jorge), y de las localidades santacruceñas de Koluel Kayke (orientas por los docentes Sandra Scarpín y Hugo Marotte) y 28 de Noviembre (con el maestro Santiago Juzefiszyn).

A las 15:00 de la víspera se realizó la premiación, para los diez primeros de cada categoría, más algunas distinciones en Sub 10. Además se sorteó un par de celulares, donados por Celulares Rivadavia, auspiciante del certamen. También colaboran la Secretaría de Deportes de la provincia, y la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

En los cuadros adjuntos aparecen las posiciones finales en cada categoría.

Sub 10

P/Ajedrecista Ciudad Pts. D1

1.Santino Zapata Ushuaia 7,0 29,0

2.Julián Barreda Ushuaia 6,0 31,5

3.Antonio Yanacón Río Grande 5,0 29,0

4.Tomás Iglesias Ushuaia 5,0 29,0

5.Lucas Ceballos Río Grande 4,5 29,0

6.José Revollo Río Grande 4,5 25,0

7.Brisa Carballo Ushuaia 4,0 31,0

8.Lucas Alvaro Río Grande 4,0 29,0

9.Andrés Pintos Koluel Kayke 4,0 28,5

10.Matías Mato Ushuaia 4,0 26,0

Otras posiciones: 11.Atenas Aybar (KK) 4 (25); 12.Tobías Yanacón (RG) 4 (20); 13.Mateo Romeu (U) 4 (20); 14.Paula Torres (RG) 3,5 (19,5); 15.Kimey Buera (U) 3 (28); 16.Camilo Freiberg (U) 3 (26); 17.Clara Romero (U) 3 (24,5); 18.Tiziana Cassacia (U) 3 (24); 19.Santiago Copa (RG) 3 (23,5); 20.Catalina Romeu (U) 3 (22); 21.Francisco Colautti (RG) 2,5 (22); 22.Santiago Iglesias (U) 2,5 (22); 23.Zair Coria (RG) 2 (24,5); 24.Juan Pablo Aramayo (RG) 2 (20); 25.Aldana Borbea (RG) 1,5 (22,5); 26.Lizet Oroná (RG) 1 (24,5); 27.Nicolás Caballero (RG) 1 (21,5). Nota: Pts. (puntos); D1 (desempate 1/Bucholz).

Sub 14

P/Ajedrecista Ciudad Pts. D1

1.Fernando Poratto Ushuaia 6,5 29,5

2.Amadeo Nifury Ushuaia 6,0 27,5

3.Tomás Alderete Río Grande 5,5 36,5

4.Abraham Pintos Koluel Kayke 5,5 29,5

5.Martina Fontenla Ushuaia 5,0 28,0

6.Rafael Poratto Ushuaia 5,0 24,5

7.Santiago Borbea Río Grande 4,5 29,5

8.Enzo Torres Río Grande 4,0 29,0

9.Alejandra Villalba 28 de Noviembre 4,0 27,5

10.Franco Fleitas Río Grande 4,0 26,5

Otras posiciones: 11.Melisa Marotte (KK) 4 (24,5); 12.Mateo Paillacar (U) 4 (24); 13.Agustín Copa (RG) 3 (29); 14.Juan Tamarit (RG) 3 (28,5); 15.Emiliano Astorga (U) 3 (26); 16.Zoe Bergessio (U) 3 (23); 17.Emmanuel Batalla (U) 3 (21,5); 18.Mateo Suárez (RG) 3 (19); 19.Miguel Roig (U) 3 (17,5); 20.Josefina Castillo (RG) 2 (2,5); 21.Nicolás Reiner (RG) 2 (19,5); 22.Lara López (U) 2 (19); 23.Juan Carlos Tapia (KK) 2 (18); 24.Dylan Ostertag (RG) 1 (23,5); 25.Joaquín Bermúdez (RG) 1 (21). Nota: Pts. (puntos); D1 (desempate 1/Bucholz).

Sub 18

P/Ajedrecista Ciudad Pts. D1

1.Francisco Montes Río Grande 7,0 15,0

2.Juan Pablo Castillo Río Grande 4,5 15,0

3.Natanael Aybar Koluel Kayke 3,5 16,0

4.Demián Sena Río Grande 3,5 16,0

5.Fernando Testoni 28 de Noviembre 3,0 16,5

6.Matías Huenuman Koluel Kayke 2,5 17,0

7.Federico Amaya 28 de Noviembre 2,5 17,0

8.Mariano Robledo 28 de Noviembre 1,5 17,0

Nota: Pts. (puntos); D1 (desempate 1/Bucholz).