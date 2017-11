“Falta aprender, falta formación pero la rueda se está moviendo, los padres se están animando a hacer ruido”

El Doctor Eduardo María Moreno Vivot, disertó en Ushuaia acerca de los mitos y realidades de las personas con síndrome de down. El médico habló con El Sureño sobre la situación actual de las personas con discapacidad. Además, hizo pedido especial a la Legislatura de la provincia.

RIO GRANDE.- El Dr. Eduardo M. Moreno Vivot, especializado en la atención de personas con Síndrome de Down, visitó Río Grande y brindó dos charlas en la ciudad de Ushuaia. En una charla con El Sureño, habló acerca de sus experiencia, de los progresos alcanzados y lo que falta en materia de información, e inclusión de las personas con discapacidad.

Desde hace 12 años el Dr. Moreno Vivot asesora, capacita y difunde las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, específicamente quienes tienen Síndrome de Down. Sin embargo, su interés por esta causa, que incluye a miles de familias en el país y la región, tiene un origen aún más antiguo. Amigos, pacientes, y conocidos, que tenían familiares con Síndrome de Down, se cruzaron en su vida personal esto le dio una perspectiva particular acerca de cómo ayudarlos: “No tengo ningún familiar, pero la vida me fue mostrando el camino de las personas con síndrome de down. Yo tengo cosas escritas de joven cuando era estudiante de medicina, acerca de inclusión, que todavía no se hablaba de todas estas cosas”, recordó.

Y agregó: “yo creo por eso, que la vida, me fue mostrando el camino, de a poquito, hasta que hace doce años pude empezar a dedicarme de lleno, ya entrado en mi carrera pediátrica a esta tarea, no 100 por ciento, porque yo creo que también necesito seguir con la terapia convencional, pero sí dedicar un gran porcentaje de mis días al estudio de las personas con Síndrome de Down y a hacer un seguimiento, de la persona y de sus familias”.

Moreno Vivot, aseguró que en Sudamérica la situación de las personas con discapacidad es muy parecida:”Salvo Brasil, donde se está trabajando muy bien, en general, falta mucho conocimiento. Yo no sé si la palabra más linda es ignorancia, no sé qué palabra es; pero es el no saber, cómo es la persona con Síndrome de Down: desde la salud, la educación, desde el ocio… porque también es importante que la persona tenga ocio. Hoy, los jóvenes y los niños, no saben perder el tiempo como se hacía antes. Y perder el tiempo implica creatividad, imaginación, y muchas otras cosas”, recalcó el médico.

“Y sí, hay una gran necesidad de la sociedad de saber más, y de muchos médicos -admitió el profesional-. Y la idea es ésta, que los médicos vengan, o que los padres puedan decirle dónde está la información a los médicos, que tampoco está mal. El buen médico es el que los padres le llevan una guía de salud, y ellos la aceptan, la leen, porque hoy es tanta la información que hay, que es muy difícil estar actualizado con todo lo que sale. Entonces, si viene un padre y me dice ‘esta es la guía iberoamericana de salud para personas con síndrome de Down, para que cuando o venga, y mi hija tenga 6 años, sepamos que controles necesita, y está bueno que el medico tenga la suficiente humildad para aceptarlo y usarla”.

El doctor admitió, sin embargo, que también hay aspectos positivos: “Hemos pasado de cuando las personas con síndrome de down estaban encerradas en su casa, a una escuela especial. Y es más, desde una escuela especial, estamos hablando de incluir en una escuela común. Entonces estamos avanzando en eso, las personas con discapacidad, sea neurosensorial, intelectual, o motriz, están siendo incluidas en los colegios comunes. Falta aprender, falta la formación del docente; pero la rueda se está moviendo, y los padres se están animando a hacer ruido”, manifestó.

Durante la charla, El Dr. Eduardo Moreno Vivot, hizo un pedido especial a los legisladores provinciales: “Hay una cosa que depende de ustedes, y es que en los carteles, no diga más ‘discapacitados’ sino ‘personas con discapacidad’. Eso se puede hace por ley. Porque para un empresario por ejemplo, una cosas es tomar a un discapacitado, y otra contratar a una persona con discapacidad: con nombre, apellido y DNI. Cuánto puede llegar a costar eso, cinco minutos y ya salió. Tierra del Fuego pasaría a ser la primera provincia argentina con todos los carteles hechos correctamente, así es como empezamos a hacer ruido”, insistió.

Quienes deseen obtener información acerca del Síndrome de Down, en cuanto a temas de salud pueden consultar la página web de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down: www.fiadown.org, en la que además se encuentra la guía de salud. Otra página es www.down21.org, que es la más completa en español, con información para padres y profesionales sobre Síndrome de Down.

“Yo quiero agradecerle a ASDU, el haberme traído para compartir mis conocimientos, porque yo no vengo a enseñar sino a compartir, tanto con los profesionales de la salud, de la educación, y también con los padres. Para que las personas con Síndrome de Down, y las familias tengan acceso, a la salud, educación, vida laboral, deporte, a la vida de ocio, que sea digna; como cualquier otra persona. Eso es lo que más yo quiero transmitir”.