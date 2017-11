“Vamos a defender el empleo como lo defendimos siempre”

Lo dijo el coordinador de Gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, tras participar de la “mesa de diálogo” convocada por el Ejecutivo. “A pesar de las diferencias que hemos tenido y tenemos con este Gobierno provincial, podemos plantear una postura”, expresó el funcionario.

RIO GRANDE.- Tras participar de la “mesa de diálogo” convocada por el Ejecutivo provincial, el coordinador de gabinete del Municipio, Agustín Tita, expresó su conformidad por el resultado del encuentro, que convocó a “distintos sectores de la Provincia por la afectación de este paquete de leyes que se va a empezar a tratar y sobre el que, obviamente, hay que tomar una postura”.

Luego de un informe técnico de la situación financiera de la provincia y la posible implicancia de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional todos los sectores que participaron le pusieron rubrica a un documento conjunto, que acompañó el licenciado Tita en representación de la ciudad de Río Grande.

Tita afirmó que el tema “nos preocupa y nos inquieta pero queremos transmitirle a la sociedad que vamos a defender el empleo como lo hemos defendido siempre, porque es lo que dignifica a la persona y hace que la ciudad se desarrolle, tal como lo repite siempre el Intendente”.

“Es importante que podamos discutir en una mesa amplia y llegar a acuerdos para ir a plantearle al Gobierno nacional que hay situaciones que acá son distintas, particulares, por el territorio, por la ley que tenemos y que es preciso que la vean y revean para evitar un impacto directo a la economía de la Provincia y de las distintas ciudades”, aseguró el funcionario.

El Secretario Coordinador de Gabinete se refirió a la confluencia de los distintos sectores convocados diciendo que “los encuentros siempre son buenos y auspiciosos, pero a pesar de las diferencias que hemos tenido y tenemos con este Gobierno provincial, podemos plantear una postura”.

“No podemos ser hipócritas ante la gente y decir que no pasa nada porque sí pasa, pero tenemos que resolverlo y la manera de hacerlo es en el marco de lo político”, afirmó Tita y aclaró enseguida: “esta es una situación particular donde entendemos que debemos dejar de lado por un momento las cuestiones en las que tenemos diferencias y ponernos a trabajar en resolver algo en lo que, obviamente, si no nos defendemos nosotros nadie vendrá de afuera a defendernos. Al contrario, afuera son críticos con la ley y con los beneficios que otorga y si nosotros no tenemos la claridad para defenderla y explicar lo que hacemos acá y el trabajo que hay, que no se trata de una ensambladora sino de industria nacional”.

La comitiva del Municipio la completaron los secretarios de Finanzas, Oscar Bahamonde y de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione.