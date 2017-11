Cristian Brito compitió en Córdoba

RIO GRANDE.- El pasado fin de semana se realizó en Córdoba el Maratón Acuática Natura Sport – Desafío de Aguas Frías, con la presencia del nadador riograndense Cristian Brito, quien en temporadas anteriores participó tanto en los Juegos Evita como en los Patagónicos (EPaDe), en la modalidad especiales.

“Corrí los 3.000 metros individuales, y un relevo de 7.000 metros.

Se compitió en la denominada Laguna Azul, una cantera abandonada en la zona de La Calera, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El circuito era una recta de 500 metros, girábamos a 180 grados, eran 6 tramos, por eso también se volvió dura. Llevamos un chip, así van tomando los tiempos y las vueltas, es un Desafío grande, uno quiere llegar, más allá del tiempo. Se va perdiendo la técnica, el ritmo de la respiración, la idea es conseguir un compañero para seguir su ritmo, en mi caso no pude, en mi categoría (Pre Master, de 20 a 24 años) largamos más de 60 nadadores, en el primer pelotón, después -a unos 5 minutos- los Master. había muchos competidores con una muy buena condición física, eso te motiva a seguirlos”.

Todos somos campeones

“Tengo un impedimento de movilidad en una de mis piernas, eso no me impide nadar. No hay una categoría para discapacitados. Había gente con amputaciones, pero no encuadrada en una categoría especial. El concepto de la prueba es que todos somos campeones, algunos se quemaban en los primeros metros para marcar una marca. Para mí por el hecho de estar ahí, de participar, ya somos ganadores”.

Entrenamiento

“Venía con un trabajo previo de un mes y medio, mi entrenador (Sergio Crocetti) me había dado referencias acerca de nadar en aguas abiertas, en base a eso entrené. También compartí la pileta del Natatorio Municipal “Eva Perón” con los integrantes del equipo Master. Lo habitual eran 11.000 metros, en triple jornada: unos 4.000 en el turno matutino, 3.000 al mediodía, y el resto por la tarde y noche. Con un poquito más entrenamiento se puede seguir mejorando los resultados y las posiciones”.

La carrera

“Los 3.000 metros los estaba nadando en unos 45 minutos, calculo que hice ese mismo tiempo. Acostumbro quemarme en los primeros metros, hacer una diferencia, y después aflojar, esta vez fue al revés, mantuve el ritmo, y al final empecé a apurar. Me gusta más nadar en aguas abiertas, vas con un montón de gente que te acompaña en el recorrido. Ahora había guardavidas y kayac en cada retome, fue muy buena la organización”.

En cuanto a la prueba de relevos, “en mi caso, nadé los 7.000 metros en forma individual, hice podio, marqué unas 2 horas y 40 minutos”.

En la prueba hubo nadadores de varias provincias, e incluso de Francia y España. “Se conoce a muchas gente, hubo 320 nadadores en total, es emocionante estar ahí”, añadió Cristian, de 20 años, quien se prepara para una prueba similar, a realizarse el 10 de diciembre, en Miramar (Buenos Aires).

Agradecimiento

“Recibí el auspicio del Municipio y de Gobierno, de Juventud de Gobierno, Rodrigo Cazenave, me dio una mano enorme, es muy bueno el equipo que tiene. Lo mismo desde la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, con Diego Lasalle a la cabeza. El cuerpo de concejales también, a último momento fui a pedir colaboración porque no contaba con todo el dinero para la estadía, estoy enormemente agradecidos con ellos.

Nicolás González, de El Sureño, también aportó para concretar la participación.

Germán Núñez, del Centro de Rendimiento Deportivo (CRD), durante un mes y medio –hasta julio- estuve practicando levantamiento paralímpico con los licenciados Claudio Herrera y Gabriel Coto, después me enfoqué en la natación. Ahí me apoyan, y seguro voy a volver a entrenar”.

El futuro

“Estoy estudiando dos carreras, en ambas curso el segundo año: Contador Público, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF); y Profesorado de Educación Especial, en el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) “Paulo Freire”. Tengo que compatibilizar los horarios entre el estudio, el trabajo (administrativo en el Centro Deportivo Municipal) y el entrenamiento”.

Por último, recordó al semillero de nadadores especiales (Ezequiel Scariot, Lucas Pujol, Bernardo Sánchez y Leandro Alvarez, entre otros), y quienes los entrenan (el kinesiólogo Sebastán Sara, y los profesores Fernando Díaz, Jimena Chico y Emanuel Galeano, entre otros).