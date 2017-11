Charla gratuita sobre fertilidad en el Virginia Choquintel

El evento será mañana sábado 18 de noviembre, a las 17:00 en el Museo “Virginia Choquintel”. La escritora y periodista Luciana Mantero presentará su libro titulado “El deseo más grande del mundo”, que incluye testimonios de mujeres que quieren ser madres. Acerca de este evento y la situación de las mujeres de la provincia en este tema, El Sureño conversó con Celeste, de la Asociación Sumate TDF.

RIO GRANDE.- Luciana Matero presentará el sábado en el Museo Virginia Choquintel su libro “El deseo más grande del mundo”, que narra en primera persona su propia historia y las de otras nueve mujeres que proyectan embarazos que no llegan. El encuentro está organizado por la Secretaría de Salud de la ciudad con el apoyo de la Asociación Civil Sumate TDF, que agrupa a mujeres fueguinas con diversos problemas de infertilidad. La charla será este sábado 18 a las 17:00 en el microcine del Museo. La entrada es libre y gratuita y abierta a toda la comunidad.

La autora definió la obra como un conjunto de buenas historias de la vida real, que representan a muchas personas; “seguramente hay muchos casos que se identifican con alguno de los testimonios del libro”, dijo Mantero.

“El problema de poder tener hijos es mucho más común de lo que se habla ya que una de cada seis parejas tiene inconvenientes para llevar un embarazo adelante o para tener hijos”.

“El Municipio organiza y nosotras, por nuestra parte, ponemos todo el apoyo, vamos a traer a las chicas que están en Ushuaia, a través de una gestión hecha por el Municipio de Río Grande que pone un colectivo para esto. Y la idea es más allá de la presentación del libro, visibilizar la problemática. Reunir a la mayor cantidad de integrantes de Sumate TDF en este evento, y a todas las personas que viven con esta problemática en la provincia, que son muchas” comentó Celeste Sánchez, titular de Sumate.

La asociación trabaja desde hace varios años con personas que tienen problemas al momento de encarar un tratamiento de fertilidad, brindando asesoramiento y apoyo; pero también con personas que tienen otros problemas relacionados con la infertilidad: “Hay muchas personas que quizá por enfermedades como la endometriosis, trombofilia u otras, ya no están pensando en un tratamiento para tener un hijo, pero sí tienen que hacer tratamientos para estar mejor de salud, y a la vez siguen viviendo y superando esta situación”, explicó Celeste Sánchez.

Actualmente en Sumate son más de 70 las personas que participan dentro de la asociación y están en alguna etapa de tratamientos de fertilidad, más unas 15 que participan de forma anónima, por diferentes circunstancias. En algunas familias, y ámbitos hay todavía mucho tabú y hasta rechazo en lo que hace a la infertilidad y los tratamientos. Conocemos un caso, de una chica que tiene que hacer de forma anónima todo, hasta el tratamiento. Hay circunstancias que hicieron que la pareja decida no contar que el bebé que están buscando va a nacer a través de un tratamiento de fertilidad. Así que todavía pasan estas cosas, y esas mujeres son las que más necesitan el apoyo y la contención”, explicó Celeste.

Desde la asociación también notaron que hubo cambios positivos desde el primer momento hasta ahora: “Desde hace un tiempo, además, es como que el Estado está más abierto y consciente de la necesidad que hay y la posibilidad de hacer algo al respecto. No es tan difícil establecer un servicio de fertilidad, hay recursos, hay profesionales interesados y dispuestos a capacitarse. Antes, la mayoría de los médicos o te decían que te hacían el tratamiento pero no tenían idea o te decían que no podías tener hijos y te mandaban a tu casa. Ahora tienen otra postura, hacen hasta donde saben y lo que no saben te derivan; y se toman la molestia de guiarte para una derivación. Y las pacientes también, buscan un médico que les dé un diagnóstico y las derive a un centro especializado”, ejemplificó.

En el último año, además, Sumate pudo festejar varios nacimientos: “Nació Olivia, después nacieron los mellizos, y después Luz, hubo otro nacimiento en Ushuaia la semana pasada, y dentro de poco habrá otro más. Yo creo que el hecho de que haya tantos nacimientos este año fue también un disparador, ver las notas de los nacimientos. Eso las inspiró para decir ‘no es imposible’”, siguió explicando.

Sin embargo, Celeste admite que el principal problema sigue siendo la lucha con las prepagas y las obras sociales: “Es sabido ahora que hay una ley, pero entonces te buscan las excusas más increíbles para no cubrirte o retrasar el tratamiento. Pero nosotras también aprendimos, cada chica les dice a las demás las cosas que le van pasando, y lo que antes nos llevaba un año medio, a la que sigue le llevó uno, y a las demás seis meses. Además si hay algo que prueban estos nacimientos en la provincia, es que se puede y vale la pena intentar”, concluyó.