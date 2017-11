Camioneros parte al mediodía rumbo a Comodoro Rivadavia

RIO GRANDE.- Con el mejor plantel posible, parte hoy rumbo a Comodoro Rivadavia el primer elenco de Camioneros con vistas al juego revancha frente a Huracán por la segunda fase del Torneo Federal B de Fútbol, Zona Patagónica.

Al cierre de nuestra edición los responsables del Verde no habían confirmado el listado de 18 jugadores que iban a tomar parte de la delegación que saldrá al mediodía de hoy pero la misma no tendría demasiada modificaciones con relación a la base que viene jugando o saliendo en el banco de suplentes.

La idea de Camioneros es llegar en las primeras horas del sábado, cerca de las 3 de la mañana, para poder descansar bien el sábado y enfocarse de lleno en el juego del domingo el cual está estipulado a las 16:30.

En la lluviosa tarde de ayer, Camioneros entrenó por última vez en el césped sintético con la presencia de 23 jugadores, donde no estuvo Christian Bustos quien en principio se pensaba que podía ser de la partida en el once titular y el experimentado jugador no sería de la partida, lo mismo sucede con Sergio Henchos quien tampoco estará en el listado definitorio.

El once que probó ayer el entrenador Pedro Velázquez no varió demasiado con relación al que jugó el domingo pasado el primer juego ante Huracán, con Alejandro Godoy en el arco, la misma defensa con Lucas Vera, Víctor Verón Juan Carlos Rosales y Cristian Cantero, el mismo doble cinco con Pichi Bravo y Juan Barrientos, por la derecha Eric Zaraza mientras que por la izquierda se vio el primer cambio, el juvenil Gonzalo Cuesta jugó por Sebastián Delfor quien lo hizo para los suplentes; mientras que arriba jugaron Jonathan Bustos y su acompañante fue Nahuel Silva quien reemplazó a Roberto Rojas, y de no mediar nada de último momento, éste sería el equipo que saldrá a la cancha César Muñoz del Globo.

Además, se estima que viajarían Rodrigo Guinio, Víctor Valdez, Adrián Nieto, Maximiliano Espinoza, Morita Rojas y Luca Stessens entre otros.

Por otra parte, la CAI también está viajando rumbo a Río Gallegos donde enfrentará a un Boxing Club quien dolido por el resultado cosechado el fin de semana pasado, querrá revertir para seguir en carrera. Los de Chubut ganaron 2 a 1, una diferencia que puede ser corta teniendo en cuenta lo bien que le va al Verde santacruceño en su recinto.