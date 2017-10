Video del presunto castigo a una niña: “No me parece la forma de preocuparse por los menores”

Así lo expresó Leonardo, pareja de la madre de la niña presuntamente castigada afuera de su casa, cuyo video se viralizó en las redes sociales. “Si tanto se preocupan por una menor, no me parece exponerla de esa forma, exponer mi casa, mi dirección y a la familia completa, eso más que preocupación es maldad”, dijo. La familia realizó una denuncia por amenazas y exposición de la menor y la vivienda.

RÍO GRANDE.- Se viralizó ayer a través de Facebook un video que muestra una niña llorando a la intemperie, que presuntamente era castigada por su madre quien la dejó afuera sin abrigo. Por el hecho, tomaron intervención la Comisaría de Minoridad y Familia y el Juzgado de Familia que tomaron contacto con la madre.

Leonardo, pareja de la madre de la menor, se refirió ayer al hecho y afirmó que “en ese horario estábamos yendo para el colegio, la mamá le estaba preparando la mochila y como hizo berrinche le dijo esperá afuera, ya nos vamos, vas a esperar afuera si no te calmás, y fueron 30 segundos o un minuto que ya nos estábamos yendo para el colegio, no es algo recurrente o que pasa siempre”.

El joven señaló que “es lo que haría cualquier madre ante un berrinche, o le tira la oreja, le tira el pelo, le tira el brazo, quién no lo ha hecho alguna vez”.

Además indicó que rápidamente cuando tomaron conocimiento de la viralización del video, decidieron acercarse a la Comisaría a denunciar la exposición de la menor y también del domicilio familiar.

“La Policía se presentó anoche a verificar cómo estábamos, de manera muy amable; ayer estuvo la gente de Desarrollo Social en casa, tomamos unos mates y hablaron con la nena y con nosotros con una excelente atención y por el accionar que tuvieron cuando fuimos a denunciar que estaban exponiendo públicamente a la nena”, expresó.

Leonardo afirmó en cuanto a los comentarios de la gente en las redes que “hay de todo tipo, yo no voy a hablar de la intimidad de cómo es Gabriela con sus hijas, tampoco voy a hablar de cómo soy yo con las nenas, basta con los vecinos que tenemos al lado que saben quiénes somos, cómo somos; pero repudio el accionar de toda la gente que opinó y la señora que subió el video”.

Sin embargo señaló que “si tanto se preocupa por una menor, no me parece exponerla de esa forma, exponer mi casa, mi dirección y a la familia completa, eso más que preocupación es maldad”.

“Todas las mamás son como son con sus hijos, y antes de hacer este tipo de torpezas me parece que se hubiese acercado la vecina, hubiera golpeado las manos, y le íbamos a abrir la puerta, nos hubiera conocido primero”, añadió.

Además sostuvo que la persona que filmó la situación y la subió a las redes “ya está identificada y le pasamos los datos a la justicia”.

“Nunca hemos tenido problemas con nadie en ningún lado, esta señora jamás se acercó a preguntar ni decir nada”, reprochó.

En este orden contó que “nosotros iniciamos las acciones legales correspondientes porque mientras estábamos haciendo las denuncias seguían las amenazas, y ya con gente afuera con palos y piedras, se puso intenso el tema”.

Y amplió que “cuando vi las amenazas en el Facebook que estábamos en Minoridad, me acerqué al personal policial para decirle que me estaban lloviendo amenazas, que vamos con palos, vamos con piedras, que salgan los bastardos, me mandaron un patrullero y un vecino me contó que estaban acá afuera”.

“Lo gracioso es que todos se preocupan pero todos amenazan, todo demasiado violento”, sumó.

Y cerró: “La persona que habla en el video insinúa que soy yo el que la saca y nada que ver, el tipo de relación que yo tengo con ellas es totalmente amigable”.