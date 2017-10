Tres días de locos: Dos pruebas y una Clínica en Ushuaia

RIO GRANDE.- El próximo fin de semana será a pleno atletismo en Ushuaia, con la realización de dos competencias y una Clínica. Esta última tendrá lugar el viernes 6, a las 18:00, en San Martín 450, con la presentación de Belén Casetta (recordista sudamericana de 3.000 metros con obstáculos), Antonio Silio (poseedor desde hace dos décadas de las plusmarcas nacionales de 5.000 y 10.000 metros, Maratón y Medio Maratón) y Lucía Bagaloni (maratonista marplatense), más los entrenadores Leonardo Malgor y Daniel Díaz, también del principal balneario nacional. Organizan Elba Morán y El Fuego Deportivo Eventos.

Mañana, en tanto, será el cierre de inscripciones para las dos competencias, a disputarse en días consecutivos. El sábado 7 será el turno de la Carrera Nocturna “Comodoro de Marina Augusto Lasserre”, organizada por el Casino Naval Ushuaia, sobre 10 kilómetros (acreditación, 19:00; largada, 20:00).

Asimismo, el domingo 8 la Agrupación Atlética Nehuen Pullu concretará la prueba atlética “207 Aniversario de la Independencia de Chile”, de 12,82 kilómetros, con largada a las 11:00 (concentración, 10:30), desde el Consulado de ese país en la capital provincial (Jainen 50), y llegada en la sede de la Asociación de Residentes Chilenos Gabriela Mistral (Raúl Alfonsín 2815).

Por su parte, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) efectuará sus próximas dos competencias fuera de Río Grande: el 15 de octubre, la 7ma. Vuelta de Tolhuin (13,3/3,5 km.), y el 29 de este mes, la 9na. Vuelta del Paso Garibaldi (13,3 km.), añadiendo la primera edición del Cruce del Paso Garibaldi (unos 22 km.).

En Río Grande recién se volverá a correr el 5 de noviembre, cuando sea el turno de la quinta prueba “Río Grande Corre por Malvinas”, de 10,5; 3; y 1,5 kilómetros.

Un buen espectáculo

“Me dejó atrás en el km. 7, se fue unos 30/40 metros. Veníamos parejo, en parte respirando mal. El clima es diferente a lo que el está acostumbrado en Buenos Aires, lo importante es que di lo mejor de mi y él, en un momento, sintió un pinchazo en el estómago, sintió un poco el frío. Después del avión apreté, lo más que pude, hasta tuve ganas de vomitar, pero no quería que se siguiera escapando. Me volví a poner a su costado en Elcano y Thorne”.

Así se refería Pablo Ernaga, 2º el domingo en la prueba de Aire Libre FM, sobre su duelo con Matías Roht, su amigo y ganador de esa 19ª edición.

“En 2016 (Nota de la redacción; cuando hizo el récord, con 32:45) hizo más calor, ahora molestó la humedad, y con la llovizna el piso se puso resbaloso, desde el kilómetro 8, en algunas partes veníamos patinando, queríamos apurar el ritmo, a el le parecía que estaba corriendo sobre hielo. Definimos en la Casa de la Cultura, ahí metió un cambio de ritmo, traté de aguantarlo, lo seguí hasta el Registro Civil, de ahí en más yo iba al límite, hizo un cambio, volvió a picar hasta la esquina de 11 de Julio y O’Higgins, intenté darle alcance pero no pude, fueron 3 segundos los que me sacó (32:48 del maragato contra 32:51 del riograndense).

“Igual estoy contento con mi rendimiento, porque estuve 13 días parado por una pubalgia alta, eso también me sirvió para descansar. Me sentía bien, quizá pude haber corrido un poco más parejo, los dos empezamos a correr después del kilómetro 5 (por se referencial cronometraron 15:57), y dimos un buen espectáculo”.

Sobre los próximos pasos a dar, el representante del Sindicato de Camioneros, Perfil, Secretaría de Deportes y ARADAV apuntó que “el fin de semana hay dos carreras en Ushuaia, está el Maratón de Punta Arenas, el 3 de diciembre. Todo depende de como evoluciona una molestia que tengo, si llego recuperado voy a intentar mejorar la marca con la que debuté en los 42,195 kilómetros ahí, en el II Maratón del Estrecho 2016, que fue de 2:37:05”.

La ganadora

Entretanto, Chiara Mainetti (actual campeona nacional de montaña -10 km.- y subcampeona de 3.000 metros con obstáculos) consideró que “no sentí tanto el frío, si me resbalé un poco en el asfalto, cundo empezó a lloviznar, después hubo algo de viento en el regreso”.

Nacida en Eldorado (Misiones), afincada luego en Mercedes (Buenos Aires) y ahora trabajando como coordinadora en un gimnasio -en San Isidro-, Mainetti marcó 38:35 (quedó 7ª en la general absoluta, y 2ª en el historial femenino de la prueba, detrás de los 35:44 1ue la olímpica Viviana Chávez consiguió en 2015).

“Me auspicia New Balance y corro para Los Ñandúes, mi entrenador es Fernando Díaz Sánchez. Me encanta, me divierte esos terrenos. Para mi la carrera tiene que tener un componente lúdico, para que me divierta y lo haga con ganas”, dijo refiriéndose a las pruebas mencionadas anteriormente, y en las que más se destaca.