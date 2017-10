Torneo mixto en el Haspen

RIO GRANDE.- Voleibol La Bancaria organiza para este fin de semana el torneo mixto María Julia Baldovino, a jugarse en el Colegio Haspen, con 12 equipos, agrupados en 4 zonas: en la A quedaron Somos Nosotros, Legión Fueguina y Decadentes; la B está integrada por UCES, The Aguilas y Bancaria; La Banda, DyC, y Wilson 1 componen la C; y en la D jugarán Wilson 2, Fapesa y Direcciona2.

Esta es la programación: Sábado 14: 13:00 Somos Nosotros-Legión Fueguina (A); 14:00 UCES-The Aguilas (B); 15:00 La Banda-DyC (C); 16:00 Wilson 2-Fapesa (D); 17:00 Inauguración; 18:00 Legión Fueguina-Decadentes (A); 19:00 The Aguilas-Bancaria (B); 20:00 DyC-Wilson 1 (C); 21:00 Fapesa-Direcciona2 (D). Domingo 15: 10:00 Decadentes-Somos Nosotros (A); 11:00 Bancaria-UCES (B); 12:00 Wilson1-La Banda (C); 13:00 Wilson2-Direcciona2 (D).