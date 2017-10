Solicitada: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”

Como pareciera que al Intendente de Tolhuin no le quedó claro después de mi solicitada anterior, cuál es la verdadera situación de lo que viene aconteciendo con el tema de las Termas, o a decir verdad , en realidad lo tiene muy claro pero quiere tener la última palabra aunque sea equivocada, lo cierto es que ante sus declaraciones del día lunes 9 del corriente que aparecen publicadas en el Diario Provincia 23, me veo en la obligación de salir a responderle , porque sus dichos no solo están alejados de la verdad de los hechos y del derecho , sino que adolecen de inexactitudes que merecen la respuesta adecuada para terminar definitivamente , con todas las especulaciones sobre este tema.

Antes de responderle al Intendente es imprescindible hacer un ejercicio de memoria, ya que todo tiene que ver con todo, y en este tema no hay casualidades sino causalidades , recordando que el origen de este largo conflicto lo inició el gobierno de Manfredotti-Gallo en el 2001, cuando le inventó incumplimientos al contrato que la empresa Transporte Roanmat SRL tiene firmado con el gobierno provincial , para poder sacar a la concesionaria de la zona termal y quedarse con la explotación del recurso para venderlo a otros, violando el contrato impunemente , y apropiándose indebidamente de los bienes y de las inversiones hechas por la empresa.

Es el actual Vice Gobernador de la Provincia y Presidente de la Legislatura de Tierra del Fuego, quién confirma lo expuesto, cuando le dice curiosamente también a Provincia 23 en su página 7 del día 24 de octubre de 2016, que cuando él era legislador de ese gobierno , dictaron una ley para que no se rifaran los intereses de los fueguinos con las concesiones o venta de esos bienes de turismo; que la empresa no había invertido ; y que las debían recuperar con la ayuda del fiscal de estado, porque lo necesitaban para venderlo a otro , que no sea el actual concesionario.

En consecuencia no fue una casualidad, sino una causalidad, que la legislatura provincial haya sancionado dos leyes truchas que tenían el objetivo de quedarse con la explotación del recurso termal y las tierras adyacentes, sin importarles el perjuicio que se le causaba a esta empresa familiar, que detenta la concesión por contrato.

Así fue que primero la legislatura de la provincia dictó la ley N° 597 en el 2003, que prohíbe la concesión siendo que el contrato expresa lo contrario, y después dictó la segunda ley de “ampliación” del ejido urbano de Tolhuin, que avanza ilegítimamente sobre las tierras mensuradas por la empresa, cumpliendo lo que dice el contrato.

No es una casualidad tampoco, que ante el fracaso de poder despojar a la empresa, se intentaran operaciones políticas y que saliera un funcionario de turismo de Tolhuin, también en declaraciones formuladas al diario Provincia 23, “proponiendo” que se creara una empresa mixta entre la concesionaria y el estado, lo que fue oportunamente descartado por esta parte.

Tampoco fue casual que con posterioridad, formulara declaraciones sobre el tema en el mismo diario, el Presidente de la Cámara de Comercio de esa localidad, las que también fueron respondidas, y por ende tampoco es una casualidad, que sea ahora el propio Intendente Claudio Queno, quién incursiona en este tema. A todos y a cada uno de ellos les contestaré siempre lo mismo, esto es, que existiendo un contrato vigente, debe ser cumplido y respetado por todos, y por todas.

Dice también el intendente erróneamente, que la ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin incluye a las termas dentro de la jurisdicción de la comuna, cuando no es cierto, porque esa ley es trucha e inaplicable, atento se sancionó después de iniciado por la empresa Transporte Roanmat SRL, el juicio de cumplimiento de contrato contra el gobierno provincial.

Es ilegítima también esta ley , porque se dictó después de presentada por la empresa la mensura de esas tierras en el año 2007 , y después del inicio del juicio por cumplimiento de contrato , en consecuencia , una ley posterior como ésta , no puede CAMBIAR, MODIFICAR , NI ALTERAR JAMAS, lo que se está discutiendo ahora en la justicia, por lo que serán los jueces lo que van a resolver esta cuestión , y no la legislatura , el Vice Gobernador , el Intendente de Tolhuin , o cualquier otro iluminado funcionario.

Habla de proyección al futuro el Intendente, y dice que están trabajando en la planificación de ese futuro, poniendo el carro adelante del caballo, ya que lo que corresponde es totalmente al revés, es decir, primero se debe hacer una planificación sea cual sea el proyecto de que se trate , y luego de realizada la planificación, actuar en consecuencia.

Dice que todavía no tocaron las tierras de la ampliación, y eso es lo único correcto y sensato de todo lo manifestado, ya que si lo hiciera, estaría generando un grave conflicto a futuro por la titularidad de esas tierras, habida cuenta han sido mensuradas primero por la concesionaria de las termas.

Manifiesta el Intendente que han sido muy cuidadosos con la entrega de tierras, y también van a ser cuidadosos cuando entreguen las tierras de la ampliación, lo que se contrapone con la gran cantidad de carteles de venta que se pueden ver a simple vista en la localidad de Tolhuin. De solo circular simplemente por las calles de la comuna, se pone en tela de juicio estas apreciaciones, ya que la realidad indica que quienes recibieron tierras, las vendieron o están vendiéndolas, y en modo alguno, radicándose o apostando al futuro, ya que hay más carteles de venta que habitantes permanentes.

El intendente dice que le apunta al turismo, pero en lo que a las termas se refiere y después de tantos años en la comuna, puedo decir sin temor a equivocarme y sin que se pueda ofender, que poco y nada ha hecho por las termas antes, durante, y después del litigio con el estado provincial, que arrancó en el año 2001.

Expresa el Intendente que espera una salida consensuada con el concesionario de las termas, lo que es absolutamente imposible, porque como se puede consensuar, cuando estamos en juicio por exclusiva culpa del estado provincial, porque se niega a cumplir con el contrato firmado.

Asimismo como se va a consensuar, cuando desde el estado se autorizó el ingreso de camiones pesados por el camino de la zona termal, sabiendo que está expresamente prohibido, lo destruyeron, y lo tornaron intransitable, todo lo que imposibilita el poder explotar la concesión, y genera que las Termas estén cerradas, privando a la gente de poder utilizarlas.

Como se va a consensuar, con quienes no aprueban la mensura de las tierras circundantes al complejo termal presentada hace diez años, y como consensuar cuando se debió realizar nuevamente un juicio contra el gobierno, para que sea la justicia quién lo obligue a cumplir las obligaciones que tiene, en mérito al contrato firmado.

Dice el Intendente que los más beneficiados con el tema de las Termas, van a ser los vecinos de Tolhuin y que es atractivo para el turismo provincial. Sería bueno que esto lo hubieran entendido desde un principio, los funcionarios del mismo gobierno que el intendente integra, y que desde el 2001 están empeñados sistemáticamente en perjudicar a la empresa, olvidándose que desde el estado se perjudica a los fueguinos y a los potenciales turistas, y que fue precisamente para defenderse de los malos funcionarios de este estado, que la empresa se vio forzada a iniciar esos juicios contra la provincia.

Refiere el Intendente que quiere hablar con la persona que está ahí, para llegar a un acuerdo sin perjudicar a nadie, cuando ya es tarde para hablar y se terminaron las palabras, ya que a quienes les corresponde hablar ahora es a los jueces mediante su sentencia, y todos los van a tener que escuchar y obedecer, y además, porque también es tarde pensar ahora en no perjudicar a nadie, cuando el perjuicio y el daño ya fue causado , pero y lo que es peor , lo sigue causando el gobierno provincial con todo lo actuado durante diecisiete años.

Manifiesta el Intendente infelizmente y es repudiable que lo diga públicamente, que no habla de una expropiación aunque sabe que tiene esa posibilidad, porque está buscando la solución por el diálogo, lo que además es absolutamente incorrecto desde lo jurídico cuando existe un contrato de concesión para la explotación del recurso, que se hizo a cambio de las inversiones ya efectuadas por la concesionaria, y hechas esas inversiones, antes que se firmara el contrato.

Resulta inaceptable lo expresado, ya que hablar de expropiación por parte de quién fue elegido varias veces por el pueblo, se parecen más a las declaraciones de un señor feudal, pareciendo que la empresa fuera un siervo de la gleba a su servicio, puesto que al referirse de ese modo, significa lisa y llanamente una velada amenaza contra la concesionaria, atento sería lo mismo que si un ladrón usara un arma de juguete, para cometer un delito.

El fundador del partido al que pertenece el Intendente, decía que dentro de la ley toda y fuera de la ley nada, pero esta persona electa por el pueblo y aunque parezca mentira, invierte estos dichos con sus declaraciones, es decir, que para él dentro de la ley nada, y fuera de la ley todo . Que cada uno saque su propia conclusión.

Es decir que se intenta por segunda vez desde el poder, lograr lo que no pudieron hacer en el gobierno de Manfredotti-Gallo que desadjudicó ilegalmente a la concesionaria para venderle la explotación del recurso a otros, por lo que como ya lo dije y lo vuelvo a decir, ni ahora ni nunca, voy a aceptar ni a permitir que nadie le diga al pueblo de la provincia lo que no es correcto sobre el tema de las Termas, por más “chapa” que se tenga.

Todos deben saber, aceptar y comprender, que el momento de la verdad y de la justicia ha llegado, lo que además siempre ha sido mi norte, por lo que los que apostamos desde siempre a vivir de lo que genera el trabajo, le tenemos que decir basta, a aquellos que vienen usando el estado y el poder del mismo, para obtener sus mezquinos objetivos. Jamás acepté la corrupción ni la mentira, y si me buscan, me van a encontrar siempre.

LUIS DANIEL MERLO-ABOGADO MAT. PCIAL. N° 17 S.T.J.