Sergio Andrade fue 9º en Chapadmalal

RIO GRANDE.- Después de cinco jornadas, concluyó el sábado -en Chapadmalal- el Campeonato Nacional de Clubes Adultos “D” (ambas ramas), organizado por la Confederación Argentina de Handball (CAH).

Fue el debut para el conjunto femenino de Sergio Andrade, de esta ciudad, que perdió sus tres partidos del Grupo C, y debió jugar el triangular por los puestos noveno al undécimo, venciendo a Polideportivo Menem (La Rioja), por 24-21, e igualando con Central Córdoba (Rosario), 24-24, ubicándose finalmente en la novena colocación.

El título quedó en poder de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones (Buenos Aires), al imponerse en el encuentro decisivo por 22-21 a la Sociedad Escolar y Deportiva Alemana Lanús Oeste (SEDALO “B”).

Ambos elencos consiguieron sendas plazas para la Divisional “C” en 2018 (reservadas para quien clasifique en su respectiva asociación). Las demás afiliadas jugarán el próximo año en los torneos regionales de la categoría.

La información detallada que aparece en los cuadros adjuntos proviene del sitio de la CAH.

Ultimos partidos

Pos Partido Res.

1°/2° Patagones-Sedalo “B” 22-21

3°/4° Km. 5 (CR)-Universitario (BB) 28-15

5°/6° Automóvil (SN)-Independiente (Ch) 26-17

7°/8° CEF N° 1 (Nq)-CEF (Catamarca) 25-12

9°/11° Polidep.Menem (LR)-Ctral.Córdoba (Ros) 23-12

9°/11° Sergio Andrade (RG)-Polidep.Menem (LR) 24-21

9°/11° Ctral.Córdoba (Ros)-Sergio Andrade (RG) 24-24

Ronda Clasificatoria: Grupo A: 1.Esc.Municipal (Carmen de Patagones) 6 puntos (diferencia de gol +50); 2.Independiente (Chivilcoy) 4 (-2); 3.Central Córdoba (Rosario) 2 (-48). Grupo B: 1.Sedalo “B” (Lanús) 9 (+30); 2.Esc.Municipal Km. 5 (Comodoro Rivadavia) 7 (+10); 3.Universitario (Bahía Blanca) 5 (-21); 4.Polideportivo Menem (La Rioja) 3 (-19). Grupo C: 1.Automóvil Club (San Nicolás) 9 (+36); 2.CEF N° 1 (Neuquén) 7 (+25); 3.CEF (Catamarca) 5 (-26); 4.Sergio Andrade (Río Grande) 3 (-35).

Posiciones finales

P/Equipo Ciudad Pts. J G E P Dif.

1.Esc.Municipal C.Patagones (BA) 15 5 5 0 0 +81

2.Sedalo “B” Lanús (GBA) 17 6 5 0 1 +35

3.Esc.Munic. Km. 5 C.Rivadavia (Chu) 14 6 4 0 2 +28

4.Universitario B.Blanca (BA) 10 6 2 0 4 -43

5.Automóvil Club S.Nicolás (BA) 16 6 5 0 1 +52

6.Independiente Chivilcoy (BA) 9 5 2 0 3 -19

7.CEF N° 1 Neuquén 12 6 3 0 3 +35

8.CEF Catamarca 8 6 1 0 5 -67

9.Sergio Andrade R.Grande (TdF) 5 5 1 1 3 -32

10.Polidep.Menem La Rioja 7 5 1 0 4 -11

11.Ctral.Córdoba Rosario (SF) 5 4 0 1 3 -59

Datos de los rivales

Rival Máxima/s goleadora/s Pen.

Automóvil Club (SN) Bárbara San Miguel 13/36 3/5

CEF N° 1 (Neuquén) Ferrero/Bonomi 9/35 5/6

CEF Catamarca Constanza Niederle 10/25 2/5

Polidep.Menem (LR) Parisi/Neto 6/21 5/5

Ctral.Córdoba (Ros) Ornella Perucca 6/24 3/3

Nota: en máxima/s goleadora/s aparecen los convertidos por la/s jugadora/s y el total del rival; en penales, se indican los anotados y los ejecutados por Sergio Andrade.

Sergio Andrade – Estadística

Partido 1 Partido 2 Partido 3 Partido 4 Partido 5 Totales

N°/Jugadora G A 2’ G A 2’ G A 2’ G A 2’ G A 2’ G A 2’

8.Rosa Gallegos 7 – 1 1 – 1 7 – – 9 – – 7 – 2 31 – 4

4.Eugenia Vargas 3 – – 8 1 – 6 – – 6 – – 7 – – 30 1 –

13.Noelia Cejas 2 – – 3 – – 3 – – 4 – – 1 – – 13 – –

16.Gisela González 2 – 1 4 – – 1 – – 3 – – 1 – – 11 – 1

15.Marianela Moreno 2 – – 2 – – 1 – 1 1 – – 2 1 – 8 1 1

21.Mariela Bertellotti – – – – – 1 2 – – – – 1 6 – – 8 – 2

5.Antonella Vukasovic – – 2 4 – 1 2 1 1 – – 1 – – 1 6 1 6

9.Micaela Romero 1 1 – – – – – – – 1 1 – – 1 – 2 3 –

3.Macarena Avila – 1 – – – – – 1 – – – – – – 1 – 2 1

Totales 17 2 4 22 1 3 22 3 2 24 1 2 24 2 4 109 9 15

Nota: G (goles); A (amonestaciones); 2’ (penalizaciones); en el partido 1 fue descalificada Macarena Avila; en el partido 3 fue amonestado el entrenador Emad Soliman. También jugaron 70.Lorena Pérez y 18.Tamara Vidal. Grupo C: Partido 1 (03/10): 17-36 vs. Automóvil Club, San Nicolás (PT: 7-17); Partido 2 (04/10): 22-35 vs. CEF N° 1, Neuquén (PT: 9-13): Partido 3 (04/10): 22-35 vs. CEF, Catamarca (PT: 11-14). Ronda 9/11° puestos: Partido 4 (06/10): 24-21 vs. Polideportivo Menem, La Rioja (PT: 13-14); Partido 5 (06/10): 24-24 vs. Central Córdoba, Rosario (PT: 11-13).

Pt. J G E P Gf Pro. Gc Pro

8 5 1 1 3 109 21,8 141 28,2

Penales: 18/24 (75 % de efectividad).