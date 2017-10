Se realizó la presentación del proyecto de un centro comercial a cielo abierto para Tolhuin

Representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hicieron la presentación del proyecto para la construcción de un centro comercial a cielo abierto. Se habló de la necesidad de una conjunción entre lo privado y el Estado. En el acto estuvo presente el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

TOLHUIN.- El desarrollo de un centro comercial a cielo abierto fue lanzado a través de un acto encabezado por el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el intendente Claudio Queno; quienes expresaron su respaldo a la iniciativa de la CAME, representada por Diego Navarro y la arquitecta Nora Larosa, directora de Proyecto Sustentable y Deporte Sustentable de la CAME.

“Tolhuin es una localidad que tiene atributos naturales y turísticos de excelencia, así como gastronómicos, en base a eso hay que trabajar en lo que es su área céntrica y comercial para que esto siga creciendo”, dijo la arquitecta Larosa, al explicar los detalles del proyecto que impulsa la CAME.

Explicó que “un centro comercial a cielo abierto no es solo una calle con comercios, es un área donde la gente pueda estar, permanecer, encontrar acciones culturales, de servicios, recreativa y turística” y puntualizó que la propuesta une lo público con lo privado, porque “si lo privado y el Estado no se involucran, no funciona”.

Beneficio para todos

Larosa dijo que la CAME tiene la experiencia de 17 años de haber desarrollado centros a cielo abierto en todo el país y subrayó que “los beneficios son múltiples, primero es el crecimiento y consolidación de las aéreas comerciales, turísticas y recreativas de la localidad, la segunda es para todos los que viven el hecho que el comercio venda mas y de esa manera el Gobierno municipal recaude mas. Estos proyectos son exitosos por donde se lo mire”.

En la presentación participaron representantes del Gobierno Provincial, como el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma y el secretario de Comercio. Sergio Chauvie. También lo hizo el legislador Daniel Harrington.