Parque repitió el campeonato ante un digno Claro FC

RIO GRANDE.- Otro sábado especial vivió Parque Futsal, derrotó ajustadamente 4 a 3 a Claro FC y se proclamó Bicampeón de la Copa Ciudad de Río Grande de Futsal AFA ante un buen marco de público que se acercó al gimnasio municipal de la Margen Sur para ver las acciones del match y para acompañar los festejos del merecido campeón.

Parque es uno de los equipos de Primera A que más importancia le dio al certamen, y el premio está a la vista, alcanzó el segundo título consecutivo desde que se instauró éste certamen y que aglutina a todos los conjuntos que participan de los eventos de la Liga Oficial de Fútbol y en esta ocasión fueron 43 los que participaron, comenzando con 21 cruces, y Parque por haber sido el campeón defensor, recién comenzó a competir en la segunda y fecha, y tal cual ocurrió el año pasado, ganó todos sus juegos para alzarse con una hermosa copa que puso en juego la Municipalidad de Río Grande a través de la Agencia de Deportes, representada en esta oportunidad por Carlos Turdó quien fue el encargado de coronar a los dos finalistas.

Tal cual se preveía, el cotejo comenzó con Parque monopolizando la pelota y con Claro esperan en rombo en su cancha, pero no ese rombo cerradito de otras ocasiones, éste fue más abierto y sus jugadores hicieron una marca demasiada pasiva, dejando lugar a que el rival una vez que tuviera el arco entre ceja y ceja no dudara en patear, y así llegó la primera conquista de los dirigidos por Julio Madarieta; toque y toque y aparición por el medio de Matías Sola quien al ver que nadie lo salía a presionar, sacó un derechazo que se coló en el ángulo, golazo para el 1 a 0 a los 3:11 de juego.

El gol pareció despertar a Claro que en una ráfaga tuvo en dos oportunidad el gol de la igualdad, primero Agustín Barría estrelló su remate en el palo y casi de inmediato el toque sutil de Sergio Echeverría se frenó en el travesaño, y de apoco el partido se fue armando.

Y cuando más presionaba el conjunto de la telefonía móvil, una contra terrible de Maxi Guerrero a los 4:25, escapándose sólo por la derecha y enviado un centro al corazón del área donde no había nadie, pero el arquero por instinto metió la mano con la mala suerte que se le metió al arco y decretó el 2 a 0 para Parque.

El cotejo a esta altura ya era digno de una final, Claro dejó esa marca pasiva y salió a jugar más arriba el cotejo y dejó de respetar tanto al rival para convertir al arquero Diego Torres en una pieza clave para su equipo, evitando algunos goles que parecían cantados y cuando parecía que el descuento estaba al caer, Parque en una jugada con mucho control de balón, le permitió entrar solo a José Escalante y romperle el arco a Richard Núñez y a los 12:11 colocar el 3 a 0.

El ímpetu de Claro y por momentos los buenos encuentros entre jugadores importantes como Gustavo Kaus y sobre todo de Martín Ormaza, obligó al rival a frenarlos con duras infracciones, y así Parque se llenó de faltas y a los 14:52 le dio la chance al juvenil Barría de tiro libre sin barrera de abrir el marcador para su equipo, y el pibe no se equivocó, la cruzó a un palo y decretó el 1-3.

El gol animó aún más a Claro que se llevó por delante al rival y en un rebite afortunado, la pelota que quedó justa al pivot Echeverría quien con na volea de media vuelta y casi desde piso, mandó la pelota al arco sobre la chicharra misma para colocar el 2-3.

No bien arrancó el segundo tiempo, Parque durmió en una salida de tiro de esquina y Echeverría igualó el match e hizo ilusionar a todos los presentes con ver un segundo tiempo fantástico, tal cual terminó la primera etapa, pero nada de esto corrió, el cotejo cayó en un pozo hasta los cinco minutos finales donde volvieron las emociones.

En el medio quedaron solo en intenciones; Parque con el ingreso de Sergio Vásquez al arco, ganó un jugador más en ataque, pero no logró desequilibrar porque todos los jugadores se mostraron imprecisos y no lograron armar jugadas de peligro, y tampoco tuvo juego colectivo Claro quien comenzó a sentir el desgaste físico al cual no está acostumbrado en su categoría.

A cinco minutos del final, Cachete Kaus vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos y Parque con cinco jugadores metidos en el campo contrario, no logró romper el cerco defensivo del rival permitiendo que Claro completase su equipo.

Pero tanto se salvó Claro en esos dos minutos, por impericia del rival, que Parque construyó la primera jugada colectiva de alto vuelo a los 17:35 y José Escalante aprovechó la gran jugada colectiva de sus compañeros para mandar la pelota a la red y decretar el 4 a 3.

Claro sobre el final tuvo dos chances claras para igualar y Parque dos clarísimas de contra para liquidarlo, cosa que no sucedió pero que poco le importó al conjunto de Chacra que terminó festejando una nueva conquista oficial, dos para su vitrina.

Historial

Año/Edi. Campeón Subcampeón

2016 – I Parque Futsal Intevu FC

2017 – II Parque Futsal Claro FC

Parque Futsal 4 – 3 Claro FC

Parque Futsal: Diego Torres, Marcelo Cruz, Matías Sola, Jonathan Mancilla y Jonatan Cárdenas. Fi. José Escalante, Cristian González, Maximiliano Garay, Néstor Videla, Federico Madariela, Ezequiel Tredicce, Maximiliano Guerrero, Rodrigo Leguizamón, Jeremías Burgoa, Nelson Calisto y Sergio Vásquez. DT: Julio Madarieta.

Claro FC: Ricardo Núñez; Federico Torres, Martín Ormaza, Sergio Echeverría y Agustín Barría. Fi. Emiliano Torres, Gustavo Kaus, Esteban Lewis, Juan Matías Tesuri, Marcos Moreno y Fernando Acosta. DT: Jorge Toledo.

Arbitros: José y Héctor Azúa, muy bien.

Goles PT: 3:11 Matías Sola (Parque); 4:25 Maximiliano Guerrero (Parque); 12:11 José Escalante (Parque); 14:52 Agustín Barría (Claro); 20:00 Sergio Echeverría (Claro).

Goles ST: 1:15 Sergio Echeverría (Claro); 17:35 José Escalante (Parque).

Incidencias: 14:55 ST expulsado Gustavo Kaus en Claro FC por doble amarilla.