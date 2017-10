Parque y Claro van por la Copa Ciudad de Río Grande

RIO GRANDE.- Continuando con un sábado de Súper Acción, llegó el día de la gran final de la Copa Ciudad de Río Grande; después de mucho esperar Parque Futsal y Claro FC disputarán el juego decisivo buscando la corona de la segunda edición de esta competencia. Será a las 21:00 en el gimnasio Municipal de la Margen Sur.

Parque, el actual campeón defensor, emerge como el gran favorito a retener el título, y no solo porque es un elenco de la A que debe medirse ante uno de los mejores de la C, sino por el peso de sus individualidades y porque además cuenta con un plantel amplio y allí puede sacar ventajas en una cancha tan grande como la del barrio Austral.

Más allá que están en duda dos de sus mejores jugadores, el arquero Sergio Vázquez y su armador, Cristian Carrasco, todo hace indicar que su entrenador Julio Madarieta podrá contar con ellos, es más, anoche en la victoria de estos sobre Unión Antártida Argentina, fue 11 a 8, no los arriesgaron, ni siquiera fueron al banco de suplentes.

Además de estos valores, estarán casi con seguridad el goleador Cristian González, Federico Madarieta, Maximiliano Garay, Federico Penko, Ezequiel Tredicce, Jonatán Cárdenas, Marcelo Cruz, Diego Torres y Matías Sola entre otros.

Por el lado de Claro FC, el conjunto de los hermanos Emiliano y Federico Torres han sido la gran revelación de la temporada al llegar a esta instancia decisiva; con un juego inteligente dado que entendieron que no podían salir a jugar mano a mano con conjuntos más poderosos, se abroquelaron en defensa y supieron salir de contra, con jugadores veloces e inteligentes.

Además de los líderes del equipo, el conjunto de la telefonía móvil cuenta con valores importantes como Agustín Barría, Sergio Echeverría que son sus dos goleadores, más Gustavo Kaus, Juan Matías Tesuri y Víctor Alday entre otros, que quieren dar el batacazo final.

Más juegos el sábado

Mientras se esté jugando esta final, en el gimnasio Jorge Muriel habrá dos cotejos de Primera B; desde las 21:00 jugarán Progreso e Intevu FC, mientras que desde las 22:30 lo harán Nueva Roma y Talleres Futsal.

El domingo en la Margen Sur jugarán desde las 16:00, Escuela Argentina vs. Ritual FC; 17:30 Estrella Austral vs. Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy; 19:00 Defensores vs. Unión Antártida Argentina y desde las 20:30, Club de Amigos vs. Metalúrgico.

En el Muriel, desde las 18:00 lo harán Inter vs. Barcelona; 19:30 San Isidro vs. Chacra XIII; 21:00 Los Troncos vs. Victoria y cerrando a las 22:30, Camioneros vs. Amigos-Instituto.

FUTBOL – FEDERAL B

Se despide Victoria

RIO GRANDE.- El sábado por la tarde, desde las 15:30, se despide el primer elenco de Victoria del Torneo Federal B de Fútbol, será frente al ya descendido elenco de Independiente de Puerto San Julián. El juego se desarrollará en el césped sintético Municipal del barrio AGP y será dirigido por el ushuaiense Gabriel Peñarieta, secundado por Horacio Rodríguez y Leandro Carracedo Bosch, ambos de Ushuaia también.

El Azulgrana ya sin chances de clasificar a la segunda fase del certamen, y con la tranquilidad de haber mantenido la categoría, es posible que en esta oportunidad le de rodaje a jugadores que no han tenido demasiados minutos en el certamen, incluso se puede llegar a ver a varios juveniles que completaron el plantel justamente cuando les tocó visitar a éste mismo rival. Victoria tendrá fecha libre en la jornada final.

La visita por su parte, con el alma por el piso por haber perdido la categoría, no solo que debe afrontar éste duro viaje a esta ciudad, sino que además, dependiendo del resultado que se dé en el choque del domingo entre Camioneros y Los Cuervos del Fin del Mundo, pueden ser árbitros de la fecha final cuando reciban al elenco Verde de Río Grande en su casa.